Prima pagină » Economic » Măsurile Guvernului Bolojan nu impresionează Comisia Europeană. Prognoza UE este că PIB-ul României va rămâne scăzut

Măsurile Guvernului Bolojan nu impresionează Comisia Europeană. Prognoza UE este că PIB-ul României va rămâne scăzut

30 nov. 2025, 14:37, Economic
Măsurile Guvernului Bolojan nu impresionează Comisia Europeană. Prognoza UE este că PIB-ul României va rămâne scăzut

Majorările de taxe și TVA ale lui Ilie Bolojan nu par să fi dat prea multe roade în ochii Comisiei Europene. Creșterea reală a PIB-ului României este așteptată să rămână scăzută, la 0,7 % în 2025 și 1,1 % în 2026, potrivit C.E. Partea bună? Economia continuă să crească datorită unei redresări treptate a investițiilor private, a accelerării cheltuielilor finanțate din PNRR și a unei îmbunătățiri considerabile a exporturilor nete.

Prognoza Comisiei Europene pentru 2026-2027

Economia va crește treptat și cu pași mici:

  • PIB-ul va crește cu 1,4% până în 2027, ajungând la 2,1%
  • Inflația va scădea cu 2,9% până în 2027, ajungând la 3,8%
  • Rata șomajului scade cu 0,5% până la 5,6%

Motivele principale invocate de Comisia Europeană pentru această prognoză:

  • Înghețarea salariilor și pensiilor.

  • Creșteri ample de taxe (TVA, accize, contribuții, proprietate, mediu).

  • Inflație încă ridicată și șocuri pe energie.

  • Reducerea consumului privat și public.

  • Costuri mai mari ale datoriei și deficite primare ridicate.

Majorarea taxelor și a TVA-ului au adus mai puțini bani la bugetul de stat pentru că a scăzut consumul

Majorarea taxelor și a TVA-ului nu au adus mai mulți bani la bugetul de stat, așa cum își dorea Executivul. Încasările din TVA au scăzut cu aproape 350 de milioane de lei, după ce cotele au fost majorate cu două procente, arată datele Ministerului Finanțelor. Românii au plătit mai mult și au redus cumpărăturile, așa că statul român a încasat cu aproape 3% mai puțin decât luna precedentă, în septembrie 2025, față de august 2025.

Premierul Ilie Bolojan a impus o politică de austeritate care ar fi trebuit să recupereze deficitul de aproape 10%. În septembrie 2025, ANAF a încasat din TVA 12,20 mld. lei și în august 2025 a încasat 12,55 mld. lei. Astfel, încasările au scăzut cu aproape 350 de milioane de lei după ce români și-au schimbat comportamentul de consum.

Majorările de TVA s-au transferat în proporție de peste 85% în prețul de la raft, ceea ce a făcut ca produsele de bază să devină considerabil mai scumpe. Românii au reacționat și au redus numărul de cumpărături, iar efectul economic s-a văzut instant.

Produsele s-au vândut în număr mai mic, consumul s-a redus iar veniturile bugetare s-au diminuat. Datele oficiale ale Institutului Național de Statistică arată că, de la o lună la alta, consumul a scăzut cu peste 7%, un procent ridicat pentru economia României care se bazează pe consumul intern.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Măsurile Guvernului Bolojan au eșuat. Majorarea taxelor și a TVA-ului au adus mai puțini bani la bugetul de stat pentru că a scăzut consumul

Comisia Europeană suspendă procedura de deficit excesiv pentru România și nu mai propune suspendarea fondurilor europene

Recomandarea video

Citește și

România este preocupată numai de măsuri de austeritate și creșteri de taxe, în timp ce Bulgaria investește în sectorul care îi aduce un plus de 8,4% la PIB în 2025. România frânează, Bulgaria accelerează: Turismul care ne depășește
06:30
România este preocupată numai de măsuri de austeritate și creșteri de taxe, în timp ce Bulgaria investește în sectorul care îi aduce un plus de 8,4% la PIB în 2025. România frânează, Bulgaria accelerează: Turismul care ne depășește
EXCLUSIV Defrișarea industriei României (Ep. 2). Cum a murit industria din sud-estul României. Doctorul inginer Petru Ianc trece pe listă principalele unități industriale închise și explică de ce s-a rupt tot lanțul
05:00, 29 Nov 2025
Defrișarea industriei României (Ep. 2). Cum a murit industria din sud-estul României. Doctorul inginer Petru Ianc trece pe listă principalele unități industriale închise și explică de ce s-a rupt tot lanțul
ECONOMIE Viitorul se construiește azi: Ritm tot mai alert pe marile coridoare de infrastructură rutieră
19:02, 28 Nov 2025
Viitorul se construiește azi: Ritm tot mai alert pe marile coridoare de infrastructură rutieră
ECONOMIE Consiliul Fiscal spune că România riscă o criză a datoriei publice. „Efectele economice și sociale vor fi grave dacă Guvernul nu se grăbește cu corecția bugetară”
18:05, 28 Nov 2025
Consiliul Fiscal spune că România riscă o criză a datoriei publice. „Efectele economice și sociale vor fi grave dacă Guvernul nu se grăbește cu corecția bugetară”
VIDEO EXCLUSIV Când vom putea circula de la Sibiu la Pitești (A1) și pe Autostrada Transilvania (A3)
08:30, 28 Nov 2025
Când vom putea circula de la Sibiu la Pitești (A1) și pe Autostrada Transilvania (A3)
ECONOMIE Bolojan se laudă cu un eșec: „Încasările nete din TVA au crescut cu 9,2%” / Colectăm mai mult și pentru că reușim să colectăm mai bine”. Doar că încasările sunt sub inflație, deci guvernul Bolojan nu a reușit să colecteze nici TVA-ul generat de creșterile de prețuri
20:19, 27 Nov 2025
Bolojan se laudă cu un eșec: „Încasările nete din TVA au crescut cu 9,2%” / Colectăm mai mult și pentru că reușim să colectăm mai bine”. Doar că încasările sunt sub inflație, deci guvernul Bolojan nu a reușit să colecteze nici TVA-ul generat de creșterile de prețuri
Mediafax
Ce NU ai voie să faci de Sf. Andrei. Este mare păcat, în această zi URIAȘĂ de sărbătoare!
Digi24
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
Cancan.ro
Gabi Tamaș a sărit să-l bată pe Mihai Bendeac! Bodyguarzii au intervenit de urgență, ca să-l scape pe comediant
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Adevarul
Drumul regelui, construit în Munții Zarandului. Viața în satele arhaice, unde asfaltul ajunge pentru prima dată
Mediafax
Apele Române recomandă declararea stării de URGENȚĂ în Prahova: „Situația este CRITICĂ”
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
De ce susține Putin că linia frontului ucrainean se va prăbuși în curând. Miza, dezvăluită de analiștii ISW
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Ce se întâmplă începând cu 11 decembrie, în București și în toată România
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
MIT sau ADEVĂR: Oamenii au NEVOIE de carne?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Misterul dispariției mayașilor, mai complicat decât s-a crezut. Ce au descoperit acum cercetătorii?

Cele mai noi