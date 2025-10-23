Guvernul Bolojan a majorat astăzi plafonul pentru rețetele compensate cu 6 lei. Înainte, limita lunară de care beneficiau cei care luau medicamente prin intermediul rețetei compensate era de 330 de lei. De astăzi, aceștia vor putea cumpăra medicamente compensate în valoare de 336 de lei pe lună.

Guvernul a majorat astăzi plafonul pentru rețetele compensate de la 330 de lei la 336 de lei. Guvernul a venit cu explicația și spune că decizia de a majora plafonul cu 6 lei pentru rețetele compensate va contribui la menținerea accesului la medicamente compensate, fără costuri suplimentare, în condiții similare celor de până la 1 august 2025, data la care a fost majorată cota de TVA pentru medicamentele de uz de la 9% la 11%. Specialiștii din sănătate spun că majorarea nu reprezintă un sprijin acordat pacienților, ci e mai degrabă o ajustare tehnică, menită să păstreze echilibrul financiar al sistemului de compensare.

„Astfel, limita lunară de 330 de lei se majorează la 336 lei, decizie ce contribuie la menţinerea accesului la medicamente compensate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără costuri suplimentare, în condiţii similare celor de până la 1 august 2025, data la care a fost majorată cota de TVA pentru medicamentele de uz uman de la 9% la 11%”, se arată într-un comunicat oficial al Guvernului.

Cine beneficiază de noua „majorare”

Majorarea plafonului pentru rețetele compensate se adresează pensionarilor care au venituri de până la 2.020 de lei pe lună și persoanelor care suferă de boli cronice. Astfel, aceste categorii de persoane vor beneficia de medicamente compensate pentru prescripțiile a căror valoare la nivelul prețului de referință este de până la 336 de lei lunar, comparativ cu 330 de lei, cât este în prezent.

