Nicuşor Dan, după promulgarea legii privind reforma în domeniul sănătăţii: Pacienţii cu boli grave vor beneficia de servicii decontate integral

„Am promulgat săptămâna aceasta legea care ne va permite să facem o reformă consistentă în domeniul sănătăţii. Acest proiect face parte din pachetul de legi pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament. Prin noile reglementări, medicii de familie vor putea deschide mai uşor puncte de lucru în localităţi mici, pacienţii cu boli grave (HIV/SIDA, tuberculoză, cancer) vor beneficia de servicii spitaliceşti decontate integral în regim de spitalizare de zi”, transmite Nicuşor Dan, pe Facebook.

Preşedintele Nicuşor Dan arată că, în acelaşi timp, legea consolidează autonomia medicilor în deciziile profesionale şi întăreşte responsabilitatea managerială în spitale, inclusiv prin introducerea unor indicatori clari de performanţă.

„Aplicarea acestei legi va creşte calitatea şi eficienţa serviciilor”

„Aplicarea acestei legi va creşte calitatea şi eficienţa serviciilor pentru că reforma înseamnă corectitudine, transparenţă sporită în folosirea fondurilor publice, obiectivul final fiind un act medical mai bun pentru fiecare cetăţean”, menţionează preşedintele.

Șeful statului afirmă că o altă lege din pachetul asumat de Guvern pe care a promulgat-o anterior vizează guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

„Legea plafonează diurne, sporuri, indemnizaţii şi alte beneficii în companiile de stat. Astfel, practicile abuzive din domeniul public care au generat inechităţi şi câştiguri excesive şi nejustificate vor fi stopate”, mai precizează Nicușor Dan.

