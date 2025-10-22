Prima pagină » Actualitate » Val de scrisori către Bolojan de la primari: „Vom îngheța cu toții la propriu. 4.309 apartamente nu au apă caldă și căldură.” Solicitarea edilului din Dâmbovița a lăsat rece Guvernul

Mara Răducanu
22 oct. 2025, 18:06, Actualitate
Gabi Purcaru, edilul municipiului Moreni, se numără și el printre cei care au  transmis pe grupul Asociației Municipiilor din România (AMR) un mesaj urgent în numele primarilor care au încă în localitățile pe care le conduc un sistem centralizat de termoficare. Primarul vorbește despre necesitatea găsirii unei soluții urgente, argumentând că la Motru aceasta este singura sursă de încălzire pentru 4300 de apartamente, 13 instituții ale primăriei, toate școlile și grădinițele, spital, jandarmerie, poliție, pompieri, sute de case, sute de agenți economici care ar trebui să aibă căldură și apă caldă de la sistemul centralizat al societății ce aparține 100% Consiliului Local Motru.

Primarul Purcaru a precizat Motru are nevoie de sprijin financiar urgent pentru a putea furniza agent termic și apă caldă începând cu 1 noiembrie 2025,  concluzionând că „pentru a reuși să îți aperi drepturile, comunitatea, cetățenii, singura variantă este greva, protestul, lucru pe care nu cred că ni-l dorim la acest moment.”

Solicitarea edilului din Moreni „a lăsat rece actuala conducere a guvernului”

Primarul Gabi Purcaru mărturisește în apelul transmis că „solicitarea făcută de Primăria Motru către Prefectura Gorj și Consiliul Județean Gorj de a iniția un proiect de hotărâre comun către minister, guvern în vederea obținerii unui “sprijin financiar, ajutor de stat, subvenție”- cum doresc să definească această sumă în valoare de 22 milioane lei – a lăsat rece actuala conducere a guvernului.”

„Sistemul centralizat de termoficare în această iarnă, la această oră, este în mare dificultate cel puțin la Motru neexistând varianta de punere în funcțiune în această perioadă, când de mai multe zile temperaturile pe timpul nopții au scăzut sub -1 grad.

În toți anii ce au trecut, așa am procedat toți cei care avem nevoie de sprijin financiar pentru a încălzi localitățile obținând sume mai mari ori mai mici în funcție de anumite criterii politice și economice, am reușit să trecem perioada de iarnă cu bine. La ora actuală, Motru a primit un răspuns negativ, motivându-și ca nu este oportun promovarea acestui proiect pentru a obține din rezerva statului suma solicitată din diferite motive subiective din punctul meu de vedere, lucru care face imposibil de încheiat contractul pentru cărbune cu CEO.”

„Acest demers este unul disperat, neexistând soluție”

Primarul Gabi Purcaru a mai punctat că momentan școlile din Motru, grădinițele, instituțiile, dar și cele 4309 de apartamente nu au apă caldă și nici căldură, iar temperatura este puțin peste zero grade.

„Am renunțat la anumite investiții pentru a plăti o parte din subvenția primăriei către societatea de termoficare și pentru a putea plăti salariile restante pe două luni ale celor peste 100 de angajați ai acestei societăți. Dragi primari care încă mai aveți sistemul de termoficare centralizat, sunt convins ca aveți aceeași problemă ori mult mai gravă decât a Primăriei Municipiului Motru, drept pentru care vă rog să facem un efort comun pentru a găsi soluția optimă și sprijinul financiar necesar pentru a ne încălzi localitățile, evitând astfel o mare problemă socială și de sănătate a populației.

În următoarea perioadă, 1-2 săptămâni, vremea se va schimba radical, posibil chiar să ningă și vom îngheța cu toții la propriu în fața comunităților pe care le păstorim. Acest demers este unul disperat, neexistând soluție, cel puțin pentru Motru, de împrumut al societății, garantare financiară din partea primăriei, ori alte variante decât sprijin guvernamental.

Începând din anul 2020, am obținut mai greu ori mai ușor sume din partea guvernului, indiferent de premierul care a fost la timpul respectiv pentru sistemul centralizat pe aceeași metodă, abordare, solicitare. Se pare ca în ziua de azi, pentru a reuși să îți aperi drepturile, comunitatea, cetățenii, singura variantă este greva, protestul, lucru pe care nu cred că ni-l dorim la acest moment. Motru are nevoie de sprijin financiar urgent pentru a putea furniza agent termic și apă caldă începând cu 1 noiembrie 2025″, a conchis Gabi Purcaru, edilul din Moreni.

Mii de oameni au rămas fără încălzire în prag de iarnă în municipiul Brad

Reamintim că și Florin Cazacu, primarul muncipiului Brad, a transmis pe grupul Asociației Municipiilor din România (AMR) un mesaj urgent și disperat în care îi cere premierului Ilie Bolojan să le acorde subvențiile cerute, după ce mii de oameni au rămas fără căldură.

Edilul i-a reamintit premierului că municipiul Brad se confruntă cu o situație dificilă, din punct de vedere financiar, fără precedent în ultimii 30 de ani și că fără acest sprijin aproape 10.000 de persoane nu vor avea încălzire în această iarnă. Situația nu este una singulară în Brad, deoarece și spitalul, dar și alte instituții trec prin aceeași situație. (Articol integral AICI)

