Anul Calului de Foc debutează pe 17 februarie 2026, odată cu prima Lună Nouă a anului. Ce nu trebuie să faci în această zi

Anul Calului de Foc debutează pe 17 februarie 2026, odată cu prima Lună Nouă a anului, marcând oficial începutul Noului An Lunar și fiind considerat una dintre cele mai puternice și benefice combinații din zodiacul chinezesc. Noul An Chinezesc (Festivalul Primăverii) vine cu o serie de schimbări majore, decizii curajoase și o dorință puternică de evoluție și libertate.

Anul Calului de Foc este unul cu totul aparte, pentru că e o combinație care se repetă doar o dată la 60 de ani, potrivit click.ro. În acest an, semnul Calului se armonizează cu elementul Foc, generând o energie puternică, dinamică și profund transformatoare.

De asemenea, tradiția vorbește despre o serie de superstiții potrivit cărora anumite gesturi ar trebui evitate pe 17 februarie 2026, dacă îți dorești un an marcat de prosperitate și echilibru.

„În cultura orientală, calul reprezintă acțiunea, libertatea, viteza și progresul. El reflectă o etapă a vieții în care se înaintează cu curaj, fără teama de obstacole, punându-se accentul pe mișcare, mai degrabă decât pe stagnare”, a explicat pentru Vogue Susan Gu, practicantă de medicină tradițională chineză și acupuncturistă la HVN din Londra.

Ce nu este recomandat să faci în prima zi a Noului An Lunar:

Măturatul sau curățenia – se crede că astfel îndepărtezi norocul și prosperitatea;

Folosirea obiectelor tăioase – precum foarfeca sau cuțitele, deoarece „taie” simbolic norocul, relațiile sau prosperitatea;

Împrumutul sau oferirea de bani cu împrumut – poate însemna începerea noului an cu datorii sau pierderi financiare;

Spargerea obiectelor – simbolizează alungarea norocului;

Cearta – tradiția spune că dacă te cerți în prima zi a anului, conflictele te vor urmări tot anul.

Ce este recomandat să faci în această zi

Este indicat ca persoanele care își doresc noroc să poarte roșu în prima zi a Noului An Lunar, culoare asociată cu protecția și prosperitatea.

Mai mult, pentru a începe anul cu dreptul, se spune că este bine să rostești următoarea afirmație: „Sunt recunoscător pentru tot ce am și entuziasmat pentru tot ce urmează să vină”…

