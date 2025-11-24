Prima pagină » HOROSCOP » Singurele 3 zodii norocoase până pe 30 noiembrie 2025. Pot apărea șanse financiare neașteptate în următoarele zile

Singurele 3 zodii norocoase până pe 30 noiembrie 2025. Pot apărea șanse financiare neașteptate în următoarele zile

24 nov. 2025, 09:35, HOROSCOP
Singurele 3 zodii norocoase până pe 30 noiembrie 2025. Pot apărea șanse financiare neașteptate în următoarele zile
Trei zodii vor avea noroc până pe 30 noiembrie 2025 / sursă foto: Shutterstock

Veștile sunt favorabile pentru 3 zodii. Acești nativi vor cunoaște o perioadă norocoasă, îndeosebi din punct de vedere financiar. Până pe 30 noiembrie 2025, când este sărbătorit Sfântul Andrei, acești nativi vor trece printr-o serie de schimbări, iar astrele le vor surâde. Poate fi un moment oportun pentru ca blocajele să se sfârșească.

Saturn și Mercur intervin în viețile mai multor nativi, în perioada următoare. După ieșirea din retrogradare în Pești a lui Saturn, pe 27 noiembrie, și intrarea în Scorpion a lui Mercur, din 29 noiembrie 2025, mai mulți nativi vor traversa o perioadă prosperă. Vor cunoaște o realiniere pe drumul personal, iar aceste trei zodii vor avea trăiri intense.

Cele trei zodii care vor avea noroc până pe 30 noiembrie 2025 sunt: Rac, Pești și Berbec.

Trei zodii care vor avea noroc până la Sfântul Andrei

În cazul nativilor Rac, norocul va fi de partea lor, săptămâna aceasta. Se vor întrezări noi începuturi, iar oportunitățile vor apărea în calea lor. Lucrurile se vor așeza pentru acești nativi, după ce în ultimii doi ani au fost testați emoțional. Pot apărea șanse financiare neașteptate pentru Raci.

În cazul nativilor Pești, ideile vor veni fluid, iar lucrurile devin mai clare. Săptămâna 24 – 30 noiembrie 2025 aduce decizii inspirate, ferme, dar și o posibilă relansare profesională. De asemenea, în cazul anumitor nativi va fi marcată o încheiere a unei etape, iar prosperitatea va fi atrasă.

În cazul nativului Berbec, viața se poate schimba. Pot apărea mai multe șanse financiare, energie bună și noroc. Săptămâna aceasta poate să aducă nativilor Berbec noi proiecte în zona profesională, succes, dar și colaborări neașteptate. Veștile pozitive sunt și în planul iubirii, arată Jurnalul.ro.

Sursă foto: Shutterstock

Mediafax
