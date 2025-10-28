Prima pagină » HOROSCOP » Zodia pentru care luna noiembrie 2025 va fi dezastruoasă. Se va confrunta cu probleme în familie și va trece prin schimbări emoționale și profesionale

Zodia pentru care luna noiembrie 2025 va fi dezastruoasă. Se va confrunta cu probleme în familie și va trece prin schimbări emoționale și profesionale

28 oct. 2025, 13:59, HOROSCOP
Zodia pentru care luna noiembrie 2025 va fi dezastruoasă. Se va confrunta cu probleme în familie și va trece prin schimbări emoționale și profesionale
Zodia pentru care luna noiembrie 2025 va fi dezastruoasă / foto: colaj Shutterstock

Veștile nu sunt tocmai pozitive pentru o zodie, căci luna noiembrie 2025 îi va aduce momente dificile în mai multe planuri. Luna viitoare ar urma să fie una dezastruoasă pentru acest nativ și se va confrunta cu probleme în familie. De altfel, va traversa o perioadă cu multe schimbări profesionale și emoționale.

Luna noiembrie 2025 ar putea fi dificilă pentru unele dintre persoanele născute sub semnul zodiacal Rac. În plan familial ar putea să reapară anumite probleme, motiv pentru care nativul Rac poate traversa o perioadă încărcată. Va reuși, însă, să scape de dezastrul din familie și își va regăsi echilibrul. De altfel, nativul Rac ar putea să se confrunte și cu schimbări emoționale și profesionale.

De asemenea, este momentul ca nativul Rac să renunțe la vechile temeri și să se canalizeze către regăsirea echilibrului interior. Deși tensiunile vor apărea în calea sa, comunicarea deschisă ar putea fi metoda ideală prin care să le diminueze.

Ce se întâmplă în cazul celorlalte zodii?

Pentru alte zodii, luna noiembrie 2025 s-ar anunța a fi una prosperă, cu oportunități și revelații. De pildă, în cazul nativilor Berbec, luna noiembrie 2025 vine cu liniște și claritate, iar nativul Taur poate să aibă parte de schimbări la job. Pentru Gemeni, noiembrie 2025 vine cu noi rezoluții amoroase.

Succesul va fi de partea nativului Leu, iar Fecioara găsește echilibrul. Surprize vor fi și pentru nativii Balanță, îndeosebi în zona profesională. Însă, nici planul iubirii nu va fi ignorat, căci poate veni cu momente de romantism. Nativul Scorpion ar putea aprinde flacăra iubirii, iar Săgetătorul pune accent pe proiectele personale.

Capricornii caută încrederea. Nativul Vărsător ar putea să înceapă o poveste de iubire sau chiar să își facă noi conexiuni sociale și profesionale. Nativul Pești încheie un capitol din viața sa, arată BZI.

Autorul recomandă:

Horoscopul săptămânii 27 octombrie – 2 noiembrie, cu Cristina Demetrescu

Neptun retrograd în Pești până în ianuarie 2026. Zodiile care se confruntă cu trecutul și cu adevărul financiar

Cele șase ZODII care dau lovitura până de Crăciun, în 2025. Pe acești nativi îi așteaptă mult noroc, bani şi surprize neașteptate

Zodia care va conduce lumea în următorii 7 ani. Mariana Cojocaru: „Veniturile vor crește și cel mai înalt munte va fi la picioarele tale”

Sursă foto: colaj Shutterstock

Mediafax
Când se virează pensiile, indemnizațiile, alocațiile și ajutoarele sociale: Modificări în calendarul plăților!
Digi24
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor
Cancan.ro
Ce tratament ar fi urmat medicul Ștefania Szabo, director al Spitalului Județean Buzău. Detalii de ultimă oră despre decesul ei
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Adevarul
Recomandări pentru întărirea imunității în sezonul rece. Dr. Monica Pop: „Urmărind aceste două sfaturi, nu veți mai răci, nu vă veți mai îmbolnăvi”
Mediafax
Boala de iarnă ignorată care afectează milioane de persoane: „Nu este doar tristețe”
Click
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
Digi24
Avertisment de la Bruxelles: România are cel mai mare deficit din UE. Comisia cere măsuri urgente. Reacția lui Bolojan
Cancan.ro
Vin ninsorile în București. Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Pe ce dată ninge
Ce se întâmplă doctore
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Brandul german care alimentează mașinile diesel cu ulei vegetal în loc de motorină
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
De ce o pagină de pe Wikipedia a fost blocată pentru editare
FINANCIAR Noua regulă care vine în ajutorul românilor cu CREDITE de nevoi personale. Cum pot renunța la împrumut fără penalități
13:54
Noua regulă care vine în ajutorul românilor cu CREDITE de nevoi personale. Cum pot renunța la împrumut fără penalități
CINEMA Documentarul lansat pe Netflix în octombrie, care le-a făcut pielea de găină românilor. Mulți nu l-au putut privi: „Imposibil de privit”
13:50
Documentarul lansat pe Netflix în octombrie, care le-a făcut pielea de găină românilor. Mulți nu l-au putut privi: „Imposibil de privit”
EXTERNE Din Japonia, Trump anunță o investiție uriașă în America. 490 de miliarde de dolari în energie și semiconductori. Ce prevede acordul
13:38
Din Japonia, Trump anunță o investiție uriașă în America. 490 de miliarde de dolari în energie și semiconductori. Ce prevede acordul
ECONOMIE Care sunt planurile gigantului Carrefour după ce pleacă din România. Retailerul intră pe o piață în plină expansiune
13:32
Care sunt planurile gigantului Carrefour după ce pleacă din România. Retailerul intră pe o piață în plină expansiune
POLITICĂ S-a stabilit data pentru judecarea neconstituţionalităţii legii trimisă la CCR de Nicuşor Dan, pentru funcţionarea Academiei de Științe Agricole
13:29
S-a stabilit data pentru judecarea neconstituţionalităţii legii trimisă la CCR de Nicuşor Dan, pentru funcţionarea Academiei de Științe Agricole
SPORT Cine preia Juventus Torino? Igor Tudor a fost DEMIS de la gruparea italiană
13:29
Cine preia Juventus Torino? Igor Tudor a fost DEMIS de la gruparea italiană