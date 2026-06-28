11 oameni, printre care un pilot și 10 parașutiști, au murit duminică după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în nord-estul Franței, lângă Tomblaine.

Avionul era folosit de o școală de parașutism. Acesta transporta într-o deplasare obișnuită cinci parașutiști în curs de instruire și cinci instructori.

„Aeronava era cât pe ce să lovească locuințe cu familii”, au declarat oficialii și martorii oculari.

Familiile unor parașutiști erau la aeroportul regional și au asistat la accidentul aviatic petrecut la 300 de metri, le-a transmis ministrul de Interne Laurent Nunez reporterilor, potrivit Reuters.

Sursa Foto: AP/Reuters