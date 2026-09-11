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Putin, Xi și Pezeshkian se reunesc la summitul BRICS din India. Războaiele din Iran și Ucraina, criza energetică, subiectele centrale pe masa lui Modi

Vladimir Putin | Foto - Mediafax
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Vladimir Putin a sosit la Delhi pentru summitul BRICS, unde sunt așteptați Xi Jinping și Masoud Pezeshkian. Războaiele din Iran și Ucraina, criza energetică și tensiunile dintre membrii grupului vor domina reuniunea.

Vladimir Putin a ajuns în India pentru unul dintre cele mai importante summituri BRICS din ultimii ani, într-un moment în care ambiția grupului de a deveni o contrapondere mai puternică la influența occidentală este pusă la încercare chiar de diferențele dintre propriii membri, potrivit The Guardian.

Președintele Rusiei a aterizat la baza aeriană Palam din Delhi, unde a fost întâmpinat de Kirti Vardhan Singh, ministru de stat indian pentru Afaceri Externe, potrivit imaginilor difuzate de agenția rusă RIA Novosti.

Sursa video – X/@RusEmbIndia

Vizita îl aduce din nou pe Putin în India la mai puțin de un an de la deplasarea sa din decembrie 2025. Liderul de la Kremlin s-a întâlnit și în această lună cu Narendra Modi, la Bișkek, capitala Kârgâzstanului.

De această dată însă, contextul internațional face ca reuniunea BRICS de la Delhi să aibă o miză mult mai largă.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian urmează să poarte discuții cu Modi, aceasta fiind prima sa vizită în India de la preluarea funcției.

Xi Jinping, așteptat la New Delhi

La summit este așteptat și Xi Jinping, iar deplasarea liderului chinez are o semnificație aparte pentru relațiile dintre Beijing și New Delhi. Este prima vizită a lui Xi în India după 2019 și unul dintre cele mai importante semnale de până acum că cele două mari puteri asiatice încearcă să reducă tensiunile acumulate în ultimii ani.

Liderul chinez Xi Jinping a descris starea de fapt din lume ca fiind o perioadă de „schimbări nemaivăzute de un secol” / Foto – Mediafax

Relațiile s-au deteriorat dramatic după confruntarea militară de la frontiera disputată din Himalaya, soldată cu morți și care a împins cele două state în cea mai gravă criză bilaterală din ultimele decenii.

În ultima perioadă au apărut însă semne de detensionare.

Zborurile au fost reluate treptat, regimul vizelor a fost relaxat, iar contactele politice la nivel înalt s-au intensificat.

Problemele structurale nu au dispărut. Disputa teritorială continuă, deficitul comercial al Indiei în raport cu China crește, iar rivalitatea strategică dintre cele două puteri nucleare alimentează în continuare neîncrederea reciprocă.

Delhi s-a pregătit între timp pentru sosirea liderilor.

Străzile capitalei indiene au fost acoperite vineri de afișe cu premierul Narendra Modi, în timp ce importante efective de securitate au fost mobilizate în oraș.

În districtele centrale au fost introduse restricții ample de circulație, iar Poliția din Delhi le-a cerut locuitorilor să aibă răbdare și să coopereze pe durata summitului.

Războiul din Iran devine testul major pentru unitatea BRICS

Creat în 2009, BRICS a pornit ca un forum al marilor economii emergente care urmăreau să obțină o influență mai mare în arhitectura economică și politică internațională dominată tradițional de Statele Unite și alte puteri occidentale.

Extinderea grupului i-a crescut însă atât greutatea, cât și complexitatea.

BRICS are acum 11 membri și reunește state cu interese geopolitice, economice și de securitate care nu coincid întotdeauna. Iranul, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite se află în același format, deși au poziții și interese diferite în raport cu războiul declanșat în februarie de Statele Unite și Israel împotriva Iranului.

Această realitate transformă conflictul din Orientul Mijlociu într-una dintre cele mai dificile teme ale summitului de la Delhi.

„Conflictul din Golf va fi principala linie de fractură de această dată, în timpul summitului BRICS”, a declarat Harsh V. Pant, expert al Observer Research Foundation din India.

Extinderea organizației, prezentată până recent drept dovada atractivității tot mai mari a BRICS, poate deveni acum una dintre principalele sale vulnerabilități.

„Ceea ce până anul trecut era considerat o realizare – extinderea BRICS – pare astăzi o constrângere majoră pentru BRICS”, a spus Harsh V. Pant.

Prezența lui Masoud Pezeshkian la Delhi va aduce inevitabil războiul și situația Iranului în centrul discuțiilor. Pentru președintele iranian, summitul are o importanță diplomatică suplimentară, fiind prima sa vizită în India în calitate de șef al statului.

Masoud Pezeshkian, președintele Iranului / Foto – Mediafax

Capacitatea celor 11 membri de a formula o poziție comună este însă pusă sub semnul întrebării.

„Războiul din Iran va reprezenta un test sever pentru coeziunea grupului [extins]”, a declarat Shilan Shah, economist la Capital Economics.

Există deja un precedent care arată dificultatea găsirii unui consens. Miniștrii de Externe ai statelor BRICS nu au reușit să convină asupra unei declarații comune la reuniunea organizată la Delhi în luna mai.

India se află într-o poziție diplomatică deosebit de complicată.

New Delhi menține relații bune cu Iranul, dar are în același timp legături importante cu Israelul și încearcă să-și protejeze parteneriatul strategic cu Statele Unite.

Putin aduce războiul din Ucraina la aceeași masă cu criza energetică

Pe lângă conflictul din Orientul Mijlociu, summitul va avea în fundal și războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. India a menținut o relație apropiată cu Moscova în pofida războiului și a sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei.

Vladimir Putin | Foto – Mediafax

Legătura dintre cele două țări a devenit și mai importantă în domeniul energetic.

În contextul crizei provocate de războiul din Iran, India s-a orientat inclusiv către Rusia pentru a-și proteja aprovizionarea cu energie. Moscova rămâne unul dintre cei mai importanți parteneri strategici ai New Delhi și a devenit în ultimii ani un furnizor major de petrol pentru piața indiană.

Relația cu Rusia obligă însă guvernul lui Narendra Modi la un nou exercițiu de echilibru.

India încearcă simultan să-și păstreze legăturile istorice cu Moscova, să-și dezvolte parteneriatele cu Statele Unite și Europa și să mențină deschise canalele diplomatice cu Ucraina.

Un semnal în această direcție a venit chiar în această lună, când Subrahmanyam Jaishankar, ministrul indian de Externe, a vizitat Kievul.

„Sunt recunoscător Indiei pentru angajamentul său de a pune capăt acestui război nedrept”, a declarat Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, cu ocazia vizitei oficialului indian.

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