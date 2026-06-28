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47 de parlamentari și funcționari irakieni, arestați pentru corupție cu o lună înainte ca noul premier irakian să meargă în vizită la Washington DC

47 de parlamentari și funcționari irakieni, arestați pentru corupție cu o lună înainte ca noul premier irakian să meargă în vizită la Washington DC
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Duminică, 28 iunie, autoritățile irakiene au arestat 47 de oficiali în cadrul unei campanii a noului premier împotriva corupției care a afectat țara în ultimele decenii, a transmis media de sat. Incusiv membri ai Parlamentului irakian au fost lăsați fără imunitate și arestați la ordinul noului premier irakian. 

Noup premier irakian, Ali Al-Zaidi, care a preluat funcția cu sprijin din partea SUA pe 14 mai, a făcut două promisiuni: să combată corupția și să impună un monopol al statului asupra armamentului, la peste două decenii după războaiele sectariene din 2006.  Toate grupările religioase radicale au fost solicitate de guvern să cedeze armele de foc către forțele de ordine.

Cetățenii irakieni, sărăciți din cauza corupției, susțin campania de arestări

Cetățenii irakieni de pe străzile Bagdadului, intervievați de Al Jazeera, s-au declarat „încântați” de arestările în masă a politicienilor investigați pentru corupție. Ei susțin că noul premier face pași semnificativi în dezvoltarea Irakului postbelic.

„Sprijinim eforturile noului premier pentru a combate corupoția. De 23 de ani, corupția a erodat statul, toate departamentele și instutțiile. Noi sprijinim decizia”, a spus un cetățean irakian pentru Al Jazeera.

„Trebuia să se întâmple aceste arestări demult. După cum vedeți, aici este spațiu comercial și n-au mai rămas afaceri. Vă spun, politicienii corupți ne-au luat totul. Banii care i-au furat ar trebui returnați către țară și bugetul statului.”, a spus altul.

Campanie de eradicare a corupției în Irak, efectuată cu o lună înainte de vizita premierului irakian la Washington

Arestările au fost efectuate în baza declarațiilor fostului viceministru al Petrolului, Adnan al-Jumaili, care a fost arestat luna trecută. Arestările au avut loc chiar cu o lună înainte de a merge în vizită la Washington. Al-Zaidi speră că va putea să se împrietenească cu președintele Donald Trump și să atragă investiții, potrivit Iraqi News.

Forțele de ordine irakiene au declanșat raiduri în toată capitala Irakului, Bagdad, pentru a aresta politicieni și funcționari pentru corupție, inclusiv în interiorul complexului care găzduiește instituții guvernamentale și ambasade străine.

Ce vrea să facă noul premier irakian, Al-Zaidi?

Născut în 1985, la 41 de ani este cel mai tânăr premier din istoria Irakului. Anterior, el a activat ca om de afaceri și a condus biroul directorilor de la o universitate și un institut medical. Premierul încearcă nu doar să reconstruiască țara care a traversat prin două decenii de conflicte, dar vrea să atragă și turiști în Irakul recunoscut pentru istoria sumerienilor, asirienilor, babilonienilor, perșilor și a arabilor. Astfel, a creat Ministerul Turismului după ce a separat în două entități fostul Minister al Culturii, al Turismului și al Antichităților.

Irakul, devastat de războaie în ultimele cinci decenii

Din 1980, după ce dictatorul ba’athist Saddam Hussein a preluat puterea, Irakul s-a aflat într-o stare permanentă de război. Situația s-a agravat după invazia americană din 2003, din care a rezultat o serie de războaie civile.

  • 1980 – 1988: Războiul dintre Irak și Iran – rezultat indecis;
  • 1990: Invadarea Kuweitului  – victorie irakiană;
  • 1991: Războiul din Golf  – victoria Coaliției condusă de SUA și eliberarea Kuweitului;
  • 1995-1996: Războiul civil kurdo-irakian – armistițiu;
  • 2003: Invazia SUA – victoria coaliției, răsturnarea regimului, urmată de arestarea și executarea lui Saddam Hussein;
  • 2004-2011: Insurgența irakiană;
  • 2006-2008: Războaieie sectariene;
  • 2013-2017: Războiul Civil Irakian declanșat de ISIS – victoria statului irakian și al aliaților împotriva teroriștilor Daesh;
  • 2017: Războiul kurdo-irakian;
  • 2017- prezent: Insurgența irakiană;
  • 2017-2019: Intervenția Irakului în Războiul Civil Sirian;
  • 2025-2026: Bombardamentele iraniene asupra bazelor SUA.

Sursa Foto: Imagini amator via Al Jazeera/ Wikipedia Commons

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