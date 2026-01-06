🚨 7 state NATO răspund dur amenințărilor lui Trump: „Groenlanda aparține poporului său! Regatul Danemarcei este membru NATO”

O declarație comună a șefilor de guvern din Franța, Germania, Italia, Spania, Polonia, Regatul Unit și Danemarca afirmă că este de datoria Danemarcei și Groenlandei să determine viitorul Groenlandei, nu al Statelor Unite. „Groenlanda aparține poporului său. Doar Danemarca și Groenlanda, și numai ele, decid în chestiuni care privesc Danemarca și Groenlanda”, se arată în declarație, printre altele. „Regatul Danemarcei – inclusiv Groenlanda – face parte din NATO. Prin urmare, securitatea în Arctica trebuie realizată colectiv, în cooperare cu aliații NATO, inclusiv Statele Unite, prin respectarea principiilor Cartei ONU, inclusiv suveranitatea, integritatea teritorială și inviolabilitatea frontierelor”, se arată în declarație.

Groenlanda devine elefantul din cameră în timpul întâlnirii de la Paris 15:25 Prim-ministrul danez a prezis prăbușirea NATO dacă Groenlanda ar trece sub controlul SUA Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a declarat că o posibilă cedare a Groenlandei către Statele Unite ar duce la prăbușirea NATO. Ea a comentat apelurile reînnoite ale președintelui Donald Trump, în urma operațiunii militare americane din Venezuela, de a transfera insula arctică, importantă din punct de vedere strategic și bogată în resurse, sub controlul Washingtonului. Operațiunea desfășurată peste noapte de forțele americane la Caracas pentru capturarea liderului țării, Nicolás Maduro, și a soției sale, potrivit premierului danez, a amplificat anxietatea în Danemarca și Groenlanda, un teritoriu semi-autonom al regatului danez și parte a NATO. Doamna Frederiksen și omologul său groenlandez, Jens Frederik Nielsen, au criticat aspru declarațiile președintelui american, avertizând asupra unor consecințe catastrofale. „Dacă Statele Unite decid să atace militar o altă țară NATO, atunci totul se va sfârși, inclusiv participarea noastră la NATO și, prin urmare, sistemul de securitate care a existat de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial”, a declarat Mette Frederiksen într-un interviu acordat postului de televiziune danez TV2 . Pe 4 ianuarie, dl Trump a declarat că Statele Unite „au absolut nevoie de Groenlanda”. El a menționat prezența „navelor rusești și chineze” în regiune. Președintele SUA a subliniat, de asemenea, că Washingtonul are nevoie de insulă „pentru apărare”. 15:14 "Coaliția de Voință" va trece sub tăcere Groenlanda, pentru a nu supăra SUA, spune Politico Un reprezentant al Palatului Elysee a declarat pentru publicația Politico că întâlnirea „Coaliției de Voință” are ca scop aprofundarea consensului dintre Ucraina, UE și SUA privind încheierea războiului. Acesta a subliniat că participarea Statelor Unite în acest context este decisivă. Prin urmare, „orice încercare de a schimba subiectul discuției pe Groenlanda riscă să declanșeze furia lui Trump”, citează Politico un reprezentant al UE. 15:11 Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că niciun membru NATO nu ar trebui să atace sau să amenințe un alt membru al Alianței, altfel NATO și-ar pierde scopul. „Pentru Polonia, două lucruri sunt evidente și foarte greu de reconciliat. Să nu ne amăgim, dar sunt absolut și fără echivoc clare. Niciun membru al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord nu ar trebui să atace sau să amenințe un alt membru al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord. NATO și-ar pierde scopul dacă ar avea loc conflicte sau agresiuni reciproce în cadrul acestui pact. Aș dori să fie clar pentru toți cei de la Washington că orice încercare de a demonta sau submina esența NATO probabil nu va fi acceptată de nicio țară europeană. Cel puțin, asta sper”, a subliniat primul ministru al Poloniei, Donald Tusk. 14:59 Îmbătrânirea populației ar putea pune presiune asupra economiei Groenlandei în viitor Insula arctică are o populație îmbătrânită care va pune presiune asupra economiei groenlandeze în viitor. La începutul anului 2026, cifrele Băncii Naționale din Groenlanda arată că exista puțin peste 38.000 de persoane cu vârste cuprinse între 18 și 66 de ani. Se așteaptă ca acest număr să fie puțin sub 31.000 în 2050. Finanțele publice ale țării s-au „deteriorat în mod surprinzător semnificativ” anul trecut. Groenlanda are niște limite bugetare pe care țara trebuie să le respecte și, potrivit Băncii Naționale, acestea au fost exploatate la limită timp de mai mulți ani. 14:32 Groenlanda devine elefantul din cameră în timpul întâlnirii de la Paris Groenlanda va fi, fără îndoială, un elefant în cameră atunci când așa-numita coaliție a celor dispuși se va întâlni la Paris cu, printre alții, secretarul general al NATO, Mark Rutte, trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și Jared Kushner. Oficial, pe ordinea de zi se discută despre pacea în Ucraina, iar potrivit unui oficial de la Palatul Élysée, unde are loc întâlnirea, aceasta are ca scop principal găsirea unei propuneri comune între Ucraina, Europa și Statele Unite privind modul de încheiere a războiului.

Liderii principalelor puteri europene au emis marți o declarație comună prin care își reafirmă susținerea pentru suveranitatea Danemarcei și a Groenlandei asupra insulei arctice. Liderii din Franța, Germania, Italia, Polonia, Spania, Marea Britanie și Danemarca au declarat ferm că „Groenlanda aparține poporului său” și că doar Danemarca și Groenlanda pot decide asupra viitorului lor.

Declarația a venit ca răspuns la reluarea interesului președintelui american Donald Trump de a achiziționa sau prelua controlul asupra teritoriului. Liderii europeni au subliniat că securitatea regiunii trebuie menținută colectiv, în cadrul NATO, respectând principiile Cartei ONU privind integritatea teritorială și inviolabilitatea frontierelor.

„Groenlanda aparține poporului său. Este de competența Danemarcei și a Groenlandei, și numai a acestora, să decidă asupra chestiunilor care privesc Danemarca și Groenlanda.”

Donald Trump: „Avem nevoie de Groenlanda din motive de securitate națională”

După revenirea lui Donald Trump la Casa Albă și pretențiile ridicate de președintele american asupra Groenlandei, liderii europeni s-au Întrebat cum să îi răspundă liderului de la Washington cu privire la pretențiile teritoriale. Cu toate acestea, evenimentele din ultimele zile nu au făcut decât să intensifice nedumerirea și nivelul de alarmare a Europei. Mette Frederiksen, prim-ministrul Danemarcei, a criticat presiunile venite din partea lui Donald Trump și a spus că un atac al SUA asupra unui aliat NATO ar însemna sfârșitul alianței.

„În acest moment, Groenlanda este plină de nave chinezești și rusești peste tot. Avem nevoie de Groenlanda din motive de securitate națională. Danemarca nu va putea face față acestei sarcini”, a spus Donald Trump.

Ieșit victorios din operațiunea de capturare a lui Nicolas Maduro din Venezuela, Donald Trump a declarat duminică că Statele Unite au nevoie „foarte urgentă” de Groenlanda, fapt ce a neliniștit conducerea de al Copenhaga și liderii europeni.

Dacă Statele Unite decid să atace militar în Groenlanda, atunci NATO se destramă

Prim-ministrul Danemarcei a subliniat că un gest agresiv sau un atac, chiar și de natură politică sau economică forțată din partea SUA asupra unui aliat, ar distruge fundamentul de încredere pe care se bazează NATO.

„Dacă Statele Unite decid să atace militar o altă țară NATO, atunci totul s-ar opri – inclusiv NATO și, prin urmare, securitatea de după al doilea război mondial”, a declarat Frederiksen pentru postul de televiziune danez TV2.

Liderul danez a avertizat că o astfel de acțiune ar semnala prăbușirea ordinii internaționale și a arhitecturii de securitate stabilite după cel de-al Doilea Război Mondial. Guvernul danez a reiterat ferm că „Groenlanda nu este de vânzare” și că insula este un teritoriu autonom, iar decizia aparținând guvernului local de la Nuuk.

„Am spus de la început că, din păcate, cred că președintele american vorbește serios despre asta. De asemenea, am precizat foarte clar care este poziția Danemarcei . Iar Groenlanda a afirmat în repetate rânduri că nu dorește să facă parte din SUA.”

Frederiksen: Donald Trump face „presiuni inacceptabile”

Comentariile lui Frederiksen au venit după ce prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a făcut o declarație extrem de directă în care l-a îndemnat pe Trump să renunțe la „fanteziile sale despre anexare” și a acuzat SUA de o retorică „complet și absolut inacceptabilă”.

Premierul danez a declarat că guvernul său face tot posibilul pentru a preveni un atac asupra Groenlandei și a acuzat SUA că aplică „presiuni inacceptabile”, pe care le cataloghează drept un „atac nerezonabil asupra comunității internaționale”.

Tensiunile pe această temă au apărut inițial în 2019, când Trump și-a anulat o vizită de stat în Danemarca după ce propunerea sa de a cumpăra insula a fost catalogată drept „absurdă” de către autoritățile de la Copenhaga. Reafirmarea acestor poziții în 2025-2026 vine în contextul unei retorici izolaționiste tot mai accentuate în politica externă americană.

Uniunea Europeană sprijină Danemarca în fața amenințărilor lui Trump

Nielsen și Frederiksen au fost susținuți de UE, care a declarat că nu va înceta să apere principiul integrității teritoriale, în special când vine vorba de un membru al blocului format din 27 de state membre.

„UE va continua să susțină principiile suveranității naționale, integrității teritoriale și inviolabilității frontierelor”, a declarat reporterilor Anitta Hipper, purtătoarea de cuvânt principală a UE pentru politică externă. „Acestea sunt principii universale și nu vom înceta să le apărăm, cu atât mai mult dacă este pusă la îndoială integritatea teritorială a unui stat membru al Uniunii Europene.”

„Este o linie fină”, a spus un oficial european de rang înalt. „Solidaritatea cu Danemarca este extrem de clară pentru toată lumea. Dar apoi avem și cazul Venezuelei, unde nimănui nu-i pare rău că Maduro pleacă, dar există probleme juridice. Și vrem să menținem SUA de partea unui rezultat demn în Ucraina”, a declarat un oficial oficial de rang înalt pentru Financial Times.

