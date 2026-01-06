Amenințările lui Trump readuc în scenă infidelitățile liderului Columbiei. Deși căsătorit, Gustavo Petro s-a cuplat cu un transgender

Un vechi scandal sexual care l-a avut în centru pe președintele columbian Gustavo Petro revine în atenția internauților, pe fondul escaladării tensiunilor dintre Columbia și Statele Unite. Controversa datează din 2024, când președintele Petro a fost acuzat că și-a înșelat soția, Prima Doamnă Veronica Alcocer, cu o femeie transgender în timpul unei călătorii în străinătate. Un videoclip care a circulat atunci pe rețelele de socializare îl arată pe Petro ținându-se de mână cu modelul transgender și prezentatoarea de știri Linda Yepes, în timpul unei vizite în Panama.

Răspunsul lui Petro la afirmații

În urma reacțiilor negative, Petro a negat zvonurile privind orientarea sa sexuală și s-a descris ca fiind „heterosexual”. Cu toate acestea, nu a confirmat și nici nu a negat dacă el este persoana văzută în videoclip. O altă imagine, publicată de Daily Mail, l-ar fi arătat pe Petro fotografiind-o pe Yepes în timp ce aceasta poza într-o rochie albastră fără bretele. Acest lucru a alimentat ți mai mult criticile și speculațiile.

Acuzațiile au stârnit reacții puternice în Columbia, o țară conservatoare din punct de vedere social, unde aproape 70% din populație se identifică drept catolică. Indignarea publică nu s-a limitat la acuzațiile de infidelitate, criticii punând la îndoială și conduita lui Petro în calitate de șef al statului.

Tensiuni crescânde cu Statele Unite

Scandalul a reapărut în atenția publicului în contextul în care Petro se angajează, pe zi ce trece, într-un război verbal aprins cu președintele american Donald Trump.

Aflat la bordul avionului prezidențial Air Force One, după arestarea liderului venezuelean Nicolás Maduro, Donald Trump a sugerat reporterilor că ar putea lua măsuri împotriva mai multor țări. Întrebat dacă SUA ar lua în considerare o intervenție similară în Columbia, Trump a spus că i se pare o idee bună.

Petro a reacționat imediat și a avertizat că va „ridica armele” dacă Statele Unite vor încerca să-l înlăture pe Maduro de la putere.

Petro acuză SUA că vrea să transforme națiunile latino-americane în colonii

Marți, președintele columbian a avertizat că Donald Trump intenționează să transforme națiunile latino-americane în colonii ale Statelor Unite.

„Dacă citiți primele paragrafe ale politicii de securitate națională, veți înțelege că Doctrina Monroe își propune să transforme din nou națiunile suverane din America Latină în colonii”, a scris Petro într-o postare pe X. „Asta contravine complet dreptului internațional. Este aceeași doctrină despre spațiul vital pe care a folosit-o Hitler și care a cauzat două războaie mondiale”, a adăugat el. Într-o postare separată, Petro a făcut apel la alegătorii americani să „ajute la construirea unei ordini democratice internaționale”. „Nu contează din ce culoare, partid sau stat provin acești oameni, trebuie să acționeze, pacea mondială și viitorul existenței umane sunt în pericol”, a adăugat el.

Deși Columbia rămâne cel mai mare producător de cocaină din lume, nu există dovezi care să o lege personal pe Petro de traficul de droguri.

