Înainte de a accepta să rămână la Matignon, Sébastien Lecornu i-ar fi impus mai multe condiții președintelui Franței Emmanuel Macron.

Înainte de a accepta să rămână prim-ministru, Sébastien Lecornu ar fi cerut ca viitorul său guvern să scape de potențialii candidați prezidențiali, cum ar fi Bruno Retailleau sau Gérald Darmanin, conform Le Figaro.

De asemenea, Lecornu ar fi cerut ca toate subiectele negociate cu opoziția să fie reexaminate în Parlament.

Lecornu i-ar explicat unui apropiat că a trebuit să accepte re-desemnarea „din datorie,” în contextul în care miercuri anunțase că „misiunea” sa este „terminată”.

Condițiile puse de Lecornu

Lecornu nu se simțea capabil să refuse cererea lui Macron. Dar pentru a-și îndeplini misiunea, el a cerut ca următorul său guvern să fie curățat de presupușii candidați prezidențiali. Fără excepție, notează reporterii de la Le Figaro.

Bruno Retailleau, ministru de Interne și președinte al partidului Les Republicains, care a provocat căderea guvernului Lecornu duminica trecută, precum și Gérald Darmanin, la a cărui nuntă Lecornu a fost cavaler de onoare, nu vor face excepție de la regulă.

Sébastien Lecornu consideră că acest lucru este necesar pentru a permite obiectivul final: votul asupra bugetului. În acest stadiu al evoluțiilor, el nu ar avea alt obiectiv în afară de acesta.

Este, într-un fel, o misiune cu o durată de trei luni, notează Le Figaro.

În cele din urmă, el i-a cerut lui Emmanuel Macron să accepte ca toate subiectele discutate cu opoziția să fie redeschise în Parlament, inclusiv reforma pensiilor.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Macron pleacă în Egipt pentru „punerea în aplicare” a acordului dintre Israel şi Hamas. Donald Trump are aceeași destinație