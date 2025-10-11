Sébastien Lecornu: „Singura ambiție, să ieșim din acest moment foarte STÂNJENITOR pentru toată lumea”

Confruntat cu o uimire generală în fața noii întorsături din politica franceză, Sébastien Lecornu spune că „a înțeles toate mirările” cu privire la renumirea sa în funcția de șef al Guvernului, dar și-a justificat revenirea prin „urgența de a avea texte economice și financiare”.

Confruntat cu „dificultatea misiunii, nu am senzația că au fost mulți candidați”, a adăugat el.

Bugetul Franței, de votat până la 31 decembrie

Vineri, 10 octombrie, Emmanuel Macron l-a numit din nou pe Sébastien Lecornu la Matignon, la patru zile după ce îi acceptase demisia.

O numire care vine după prăbușirea primului Guvern Lecornu în doar 14 ore și care a provocat multă nedumerire.

„Nu am o agendă”, a continuat Lecornu, „nu am altă ambiție decât să ieșim din acest moment foarte stânjenitor pentru toată lumea.”

Lecornu spune că vrea să se asigure că un buget este votat până la 31 decembrie.

„Fie batem pasul pe loc, fie mergem înainte”, a spus el.

Pentru prima sa vizită oficială, Lecornu a ales o secție de poliție din L’Haÿ-les-Roses.

Sébastien Lecornu și-a justificat alegerea, amintind că el însuși a fost rezervist al forțelor de Poliție, notează Le Monde.

Potrivit premierului, din consultările sale cu partidele politice a reieșit că „siguranța în viața de zi de zi, lupta împotriva nesiguranțelor, respingerea violenței sunt ceva care poate aduce laolaltă un consens larg”.

Pentru el, temele luptei împotriva comportamentului anti-social și delincvenței „trebuie puse pe ordinea de zi în perioada următoare”.

