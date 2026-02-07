Franța și Canada îi țin piept lui Trump. Ambele state au deschis consulatele la Nuuk, un gest de sprijin pentru Groenlanda. „Facem ca această problemă să fie europeană”

Canada și Franța, care se opun amândouă pretențiilor președintelui american Donald Trump asupra Groenlandei, au deschis, vineri, consulate în capitala teritoriului autonom danez, într-un gest de sprijin pentru guvernul local, relatează France 24.

„Aceasta este o zi foarte importantă pentru noi ca țară, pentru că deschidem consulatul nostru aici, în Nuuk, Groenlanda”, a declarat ministrul canadian de externe, Anita Anand, la ceremonia de inaugurare, înainte de a arbora drapelul țării sale deasupra clădirii consulatului, în aplauze. „Într-un fel, este o victorie pentru groenlandezi să vadă doi aliați deschizând reprezentanțe diplomatice la Nuuk”, a declarat Jeppe Strandsbjerg, politolog la Universitatea din Groenlanda, pentru France 24.

Și francezii și-au deschis propriul consulat în teritoriu în aceeași zi. Președintele Emmanuel Macron a anunțat planurile de a deschide un consulat în timpul unei vizite la Nuuk în iunie, unde a exprimat „solidaritatea” Europei cu Groenlanda și a criticat ambițiile lui Trump.

Potrivit oficialului, consulatul simbolizează angajamentul pe termen lung al Canadei de a „fi alături de poporul din Groenlanda și Danemarca”.

„Există o mare apreciere pentru sprijinul împotriva a ceea ce a spus Trump.”, a mai transmis specialistul.

De la revenirea la Casa Albă, Trump a insistat că Washingtonul trebuie să controleze insula arctică, bogată în minerale, din motive de „securitate“. Luna trecută, președintele SUA și-a retras amenințările de a confisca Groenlanda prin orice mijloace, după ce a declarat că a încheiat un acord „cadru” cu șeful NATO, Mark Rutte. Până, astăzi, niciun detaliu al acordului nu a fost făcut public.

Deschiderea consulatelor este „o modalitate de a-i spune lui Donald Trump că agresiunea sa împotriva Groenlandei și Danemarcei nu este o chestiune doar pentru Groenlanda și Danemarca, ci este o chestiune și pentru aliații europeni și, de asemenea, pentru Canada ca aliat, ca prieten al Groenlandei și al aliaților europeni”, a declarat pentru AFP Ulrik Pram Gad, expert în domeniul arcticii la Institutul Danez de Studii Internaționale.

„Este un pas mic, parte a unei strategii prin care facem ca această problemă să fie europeană”, a declarat Christine Nissen, analist în domeniul securității și apărării la think tank-ul Europa. „Consecințele nu sunt evident doar daneze. Sunt europene și globale.”

Reamintim că Islanda a deschis un consulat la Nuuk în 2013, în timp ce Statele Unite, care au avut un consulat în capitala Groenlandei între 1940 și 1953, și-au redeschis misiunea în 2020. Comisia Europeană a deschis un birou în 2024.

