Greta Thunberg a fost reținută în Londra în baza Legii Terorismului. Activista suedeză a afișat o pancartă pe care scria „Mă opun genocidului"

Greta Thunberg a fost reținută în Londra în baza Legii Terorismului. Activista suedeză a afișat o pancartă pe care scria „Mă opun genocidului”

23 dec. 2025, 16:48, Știri externe

Activista suedeză Greta Thunberg a fost reținută marți în centrul Londrei în baza Legii Terorismului din 2000 pentru că a afișat o pancartă în sprijinul organizației Palestine Action, un grup care a fost interzis de guvernul britanic, anunță The Guardian. Pancarta afișată de Thunberg conținea mesajul: „Îi susțin pe prizonierii Palestine Action. Mă opun genocidului”.

Arestarea a avut loc pe strada Fenchurch, în fața birourilor Aspen Insurance. Grupul de protestatari a vizat această companie deoarece ar oferi servicii de asigurare pentru Elbit Systems, o firmă israeliană de armament. Thunberg s-a alăturat protestului pentru a-și arăta susținerea față de mai mulți membri ai Palestine Action, care se află în prezent în greva foamei în închisorile britanice începând cu luna noiembrie.

Palestine Action, o organizație interzisă în Marea Britanie

Palestine Action este o rețea de activiști din Marea Britanie, fondată în iulie 2020, care a fost recent clasificată oficial drept organizație teroristă de către guvernul britanic. Spre deosebire de protestele pașnice, Palestine Action folosește tactici de perturbare, precum ocuparea fabricilor, vandalismul și distrugerea echipamentelor.

Începând cu luna iulie, grupul a fost inclus pe lista organizațiilor interzise în baza Legii Terorismului din 2000. Decizia a fost accelerată după ce membri ai grupului au pătruns în baza aeriană RAF Brize Norton în iunie 2025, unde au vandalizat motoarele unor avioane de realimentare ale Forțelor Aeriene Regale. În prezent, apartenența la grup sau afișarea publică de simboluri/mesaje de susținere pentru Palestine Action este o infracțiune pedepsită cu până la 14 ani de închisoare.

Membrii Palestine Action au recurs la greva foamei

Organizația Defend Our Juries a declarat că acțiunea de protest a fost declanșată în solidaritate cu un număr de prizonieri care au fost în greva foamei în așteptarea procesului pentru presupuse infracțiuni legate de Palestine Action înainte ca grupul să fie interzis. Un total de opt prizonieri au fost în greva foamei. Doi dintre aceștia, care s-au alăturat protestului, sunt acum în a 52-a zi de grevă a foamei și sunt într-un stadiu critic pentru sănătatea lor. Alți trei s-au oprit din grevă din cauza riscurilor prea grave.

Un purtător de cuvânt al poliției din Londra a declarat că protestatarii au folosit ciocane și vopsea roșie pentru a avaria o clădire de pe strada Fenchurch.

„O femeie în vârstă de 22 de ani a fost și ea prezentă la fața locului. Ea a fost arestată pentru afișarea unui obiect (în acest caz, o pancartă) în sprijinul unei organizații interzise (în acest caz, Palestine Action), contrar articolului 13 din Legea privind terorismul din 2000” a declarat poliția londoneză, făcând referire la Greta Thunberg.

