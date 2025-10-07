Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat frustrarea față de lipsa de reacție la nivel mondial după cel mai recent bombardament al Rusiei, din weekend, când o ploaie de drone și rachete a ucis cel puțin cinci persoane.

„Rusia încearcă în mod deschis să distrugă infrastructura noastră civilă chiar acum, înainte de iarnă – infrastructura noastră de gaze, producția și transportul energiei electrice”, a declarat Volodimir Zelenski. „Zero reacții reale din partea lumii. Vom lupta pentru ca lumea să nu rămână tăcută și pentru ca Rusia să simtă reacția”, a mai spus președintele ucrainean.

Una dintre victime a fost o fată de 15 ani, care a murit împreună cu trei membri ai familiei sale în satul Lapaivka, lângă Liov.

Atac de 5 ore î n 9 regiuni ucrainene , 500 de drone și 50 de rachete

Atacul rusesc a durat cinci ore și a implicat aproximativ 500 de drone și 50 de rachete, vizând nouă regiuni, inclusiv orașul Liov din vestul țării.

Apropierea barajului de drone de granița de vest a Ucrainei a determinat Polonia să mobilizeze avioane de v ân ătoare pentru eventualitateA în care drone sau rachete ar fi intrat în spa țiul său aerian.

războiul ajunge la a patra iarnă Pe măsură ce, Moscova și-a intensificat atacurile asupra rețelei energetice și a siturii de producție a gazelor din Ucraina, se arată într -o analiz ă a Fundației pentru Apărarea Democrațiilor (FDD) .

Putin a avertizat SUA în legătură cu furnizarea de rachete Tomahawk. Relațiile dintre Moscova și Washington ar fi grav afectate dacă Statele Unite ar furniza rachete Tomahawk forțelor ucrainene, a spus liderul de la Kremlin. Vicepreședintele JD Vance a declarat – pe 28 septembrie – că administrația Trump are în vedere furnizarea de rachete cu rază lungă de acțiune construite în SUA către Ucraina pentru a ataca ținte din interiorul Rusiei.

Kremlinul a propus, de asemenea, prelungirea tratatului de reducere a armelor New START din 2010 cu Statele Unite pentru un an, în ciuda suspendării participării sale în 2023.

„ Aceste atacuri rusești sunt persistente , vizează intenționat populația civilă și infrastructura ”

Mark Montgomery, cercetător senior și director senior al Centrului pentru Cibernetică și Tehnologie al FDD, este de părere că frustrarea președintelui ucrainean este justificată.

„Frustrarea lui Zelenski este justificată. Aceste atacuri rusești sunt persistente și vizează intenționat populația civilă și infrastructura. Ucraina a absorbit probabil de 100 până la 200 de ori mai multe rachete și drone din Rusia decât Israelul din Iran și, totuși, președintele Trump abia poate formula o critică la adresa lui Putin. Statele Unite trebuie să trimită Ucrainei arme ofensive cu un sprijin bun din partea serviciilor secrete și fără limitări de țintire, pe lângă faptul că trebuie să atace toate țările care primesc combustibili fosili cu ajutorul flotei din umbră a Rusiei – inclusiv China – și să intensifice acțiunile până când aceste țări spun «destul»”, a precizat Mark Montgomery.

La rândul său, Bradley Bowman , director senior al Centrului pentru Putere Militară și Politică al FDD, susține că Putin nu renunță la aceste atacuri pentru că „avertismentele Washingtonului sunt mai mult retorică decât acțiune”.

„Putin își continuă atacul masiv și neprovocat împotriva ucrainenilor, deoarece a ajuns la concluzia că avertismentele Washingtonului sunt mai mult retorică decât acțiune. Folosește cantități tot mai mari de drone pentru a încerca să copleșească apărarea aeriană a Kievului, să ucidă ucraineni și să-i lase în frig și în întuneric în această iarnă. Kievul solicită pur și simplu mijloace pentru a apăra interesele comune și a contracara adversarul nostru comun, în timp ce ucrainenii se opun cu curaj unui urs rus care este mai formidabil datorită sprijinului din partea Chinei, Iranului și Coreei de Nord”, a punctat Bradley Bowman.

„ Rusia se va confrunta cu costuri din ce în ce mai mari ”

Nu în ultimul rând, John Hardie – director adjunct al programului Rusia – consideră că pacea este încă departe.

„Putin trebuie să fie constrâns să realizeze că nici armata Ucrainei, nici hotărârea Occidentului nu vor șovăi, în timp ce Rusia se va confrunta cu costuri din ce în ce mai mari pe măsură ce războiul continuă. Statele Unite și aliații săi ar trebui să furnizeze Ucrainei rachete cu rază lungă de acțiune care pot lovi situri militare/industriale cheie și alte locații importante din interiorul Rusiei. De asemenea, ar trebui să impună sancțiuni mai dure asupra economiei ruse, în special asupra veniturilor sale din petrol”, a completat John Hardie.

