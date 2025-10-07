Prima pagină » Actualitate » Al 5-lea eșec la vot în Senatul SUA: Guvernul federal, în shutdown!/Donald Trump anunță concedieri masive

Al 5-lea eșec la vot în Senatul SUA: Guvernul federal, în shutdown!/Donald Trump anunță concedieri masive

07 oct. 2025, 10:56, Actualitate
Al 5-lea eșec la vot în Senatul SUA: Guvernul federal, în shutdown!/Donald Trump anunță concedieri masive
Al 5-lea eșec la vot în Senatul SUA: Guvernul federal, în shutdown! / Sursa FOTO: Profimedia

Criza bugetară din Statele Unite se prelungește, după ce Senatul american a respins pentru a cincea oară proiectele legislative destinate redeschiderii guvernului federal. Atât propunerea democraților, cât și cea a republicanilor au fost respinse, niciuna neatingând pragul de 60 de voturi necesar pentru adoptare.

Luni, proiectul de lege înaintat de democrați, care prevedea o prelungire temporară a finanțării guvernului, a fost respins cu 45 de voturi pentru și 50 împotrivă.

În paralel, propunerea republicanilor a adunat 52 de voturi favorabile și 42 împotrivă, fără a atinge, însă, majoritatea cerută.

Agențiile federale s-au închis

Aflat, deja, în a doua săptămână, blocajul a dus la închiderea a numeroase agenții federale. Mii de angajați au fost trimiși în șomaj tehnic, iar alții continuă să lucreze fără plată, în așteptarea unei soluții politice.

Imediat după vot, președintele Donald Trump a publicat un mesaj pe platforma Truth Social, acuzând opoziția democrată că ar fi responsabilită pentru situația actuală.

„Sunt bucuros să colaborez cu democraţii în ceea ce priveşte politicile lor eşuate în domeniul sănătăţii sau orice altceva, dar mai întâi trebuie să permită redeschiderea guvernului nostru. De fapt, ar trebui să redeschidă guvernul nostru chiar în seara asta!”, a cerut Trump.

Președintele a avertizat că un nou eșec în Congres ar putea duce la concedieri definitive în sectorul public federal – „Chiar în acest moment au loc concedieri permanente, și nu doar plecări temporare în șomaj tehnic”.

Democrații refuză, totuși, să susțină propunerea republicanilor, argumentând că aceasta ar limita accesul la servicii medicale pentru americanii cu venituri mici. Ei cer ca orice lege de finanțare să includă garanții pentru subvențiile destinate asigurărilor de sănătate și să anuleze reducerile aduse de Administrația Trump programului Medicaid.

Republicanii, în schimb, insistă asupra unui proiect de lege „curat”, fără amendamente legate de domeniul sănătății.

„În prezent, purtăm negocieri cu democraţii care ar putea duce la rezultate foarte bune. Şi mă refer la rezultate bune în domeniul sănătăţii”, a afirmat Trump într-o declarație recentă. El, însă,  a fost contrazis de liderul democrat Chuck Schumer, care a scris pe X: „Nu este adevărat”.

Avertismente privind consecințele economice

Consecințele paraliziei bugetare din Statele Unite vor fi din ce în ce mai nefaste, au avertizat liderii republicani. Amenințarea cu concedieri masive în serviciile federale a fost vehiculată de președintele american încă de la începutul blocajului bugetar, pentru care majoritatea republicană și opoziția democrată se învinovățesc reciproc.

Cât timp ar putea continua acest „shutdown”, fără precedent în ultimii șapte ani? „Atâta timp cât vor democrații”, a răspuns John Thune, liderul majorității republicane din Senatul SUA.

În martie, când se profila, deja, amenințarea unei paralizii, democrații au fost primii care au cedat, o minoritate dintre ei fiind de acord să voteze o rezoluție republicană care prelungea aceste subvenții pentru doar șase luni.

„Dacă republicanii continuă să refuze să prelungească reducerile fiscale din Obamacare, zeci de milioane de contribuabili vor suferi o creștere dramatică a costurilor asistenței medicale”, a atenționat Hakeem Jeffries, liderul minorității democrate din Camera Reprezentanților, pe canalul NBC.

Sute de mii de angajați guvernamentali „neesențiali” sunt, de miercurea trecută, în șomaj tehnic și nu primesc salarii.

Perioadele de blocaj federal sunt foarte nepopulare în rândul americanilor: 80% dintre cei chestionați au declarat că sunt foarte sau oarecum îngrijorați de impactul asupra economiei, potrivit unui sondaj YouGov realizat pe un eșantion reprezentativ de circa 2.400 de cetățeni.

Episodul precedent, declanșat în decembrie 2018, în timpul primului mandat al lui Donald Trump, a durat 35 de zile și a costat economia americană aproximativ 11 miliarde de dolari, potrivit unui raport al Congresului.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Shutdown în SUA. Ce înseamnă paralizia totală a guvernului american. Ce instituții vor mai funcționa și care nu. Ce a declanșat criza

Democrații votează bugetul lui Trump, SUA evită la limită un „shutdown”

Citește și

POLITICĂ Ministerul Educației anunță că „onorează olimpicii internaționali”, după ce Daniel David spunea că aceștia „își pot da singuri o BURSĂ de merit”
11:20
Ministerul Educației anunță că „onorează olimpicii internaționali”, după ce Daniel David spunea că aceștia „își pot da singuri o BURSĂ de merit”
ACTUALITATE Concediu de coșmar pentru un tânăr de 23 de ani. Cum a ajuns să i se ceară 1.287 de euro pentru bagaj, înainte de îmbarcarea în avion
11:20
Concediu de coșmar pentru un tânăr de 23 de ani. Cum a ajuns să i se ceară 1.287 de euro pentru bagaj, înainte de îmbarcarea în avion
ACTUALITATE Numărul piloților de drone pregătiți în România rămâne scăzut, deși cererea militară crește
11:06
Numărul piloților de drone pregătiți în România rămâne scăzut, deși cererea militară crește
COD ROȘU Atenție! Cod roșu de ploi pentru București. Ciclonul Barbara lovește în plin România. Anunțul oficial al ANM, în exclusivitate pentru Gândul. „Se vor depăși chiar și 120 de l/mp”
10:48
Atenție! Cod roșu de ploi pentru București. Ciclonul Barbara lovește în plin România. Anunțul oficial al ANM, în exclusivitate pentru Gândul. „Se vor depăși chiar și 120 de l/mp”
POLITICĂ Călin Georgescu a plecat de la poliţie: „Statalitatea României este în moarte clinică. Dictatura s-a instalat şi este nevoie de o nouă republică. „
10:40
Călin Georgescu a plecat de la poliţie: „Statalitatea României este în moarte clinică. Dictatura s-a instalat şi este nevoie de o nouă republică. „
SURSE Cristian Diaconescu și Luminița Odobescu, foști consilieri ai lui Nicușor Dan, vor fi trimiși ambasadori. Ce post i se pregătește lui Dacian Cioloș
10:39
Cristian Diaconescu și Luminița Odobescu, foști consilieri ai lui Nicușor Dan, vor fi trimiși ambasadori. Ce post i se pregătește lui Dacian Cioloș
Mediafax
S-a emis Cod Roșu pentru București și încă 5 județe. „Ciclonul” lovește Capitala la noapte și mâine
Digi24
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ
Cancan.ro
BREAKING | Analizele de laborator în cazul celor 7 copii care au murit la spitalul 'Sfânta Maria' din Iași sunt devastatoare
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Mediafax
Se întoarce iarna adevărată. Iarna 2025/2026 ar putea fi cea mai rece din ultimii ani, experții avertizează asupra unei reveniri a frigului în Europa
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Un economist explică cum ar putea trece interzicerea cumulului pensie-salariu de CCR: „Sper ca Guvernul să fie suficient de inteligent”
Digi24
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
Cancan.ro
Calvarul trăit de Ioana Popescu, înainte de a muri. S-a aflat abia acum, după ce un clip video a fost făcut public. Era vânătă pe corp: 'O să îți arăt și loviturile'
Ce se întâmplă doctore
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat”
observatornews.ro
Concedieri la Guvern şi tăieri salariale la cei care au protestat. "Se cred angajaţi pe viaţă"
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
O femeie a murit în urma coliziunii dintre o ambulanță și un autoturism pe DN1, în Cluj. Cinci persoane au ajuns la spital
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
👉 Expert auto: În plină eră electrică, chiar mai dispar motoarele pe benzină?
Descopera.ro
Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
Capital.ro
Adevărul despre Călin Georgescu. Legătura cu Ion Iliescu: Cultura lor politică e cea a securiștilor național-comuniști
Evz.ro
Temperaturi neobișnuit de scăzute în următoarele săptămâni. Prognoza meteo pe termen lung
A1
Sacrificiul pe care l-a făcut Alina Puşcău pentru a putea participa la Asia Express. Ce a dezvăluit abia acum
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
RadioImpuls
Lia: „ O să o cucerească și apoi o să vadă toată lumea cine e Ahmed” Concurenta din „Casa Iubirii” nu are încredere în colegul ei. Crede că își va da masca jos după ce îi va câștiga inima Veronicăi: „Parcă nu e el”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă este obligat să renunțe la plăceri: - E cazul s-o cam rărești cu escapadele
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cine a inventat bicicleta?