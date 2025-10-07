Al 5-lea eșec la vot în Senatul SUA: Guvernul federal, în shutdown!/Donald Trump anunță concedieri masive

Criza bugetară din Statele Unite se prelungește, după ce Senatul american a respins pentru a cincea oară proiectele legislative destinate redeschiderii guvernului federal. Atât propunerea democraților, cât și cea a republicanilor au fost respinse, niciuna neatingând pragul de 60 de voturi necesar pentru adoptare.

Luni, proiectul de lege înaintat de democrați, care prevedea o prelungire temporară a finanțării guvernului, a fost respins cu 45 de voturi pentru și 50 împotrivă.

În paralel, propunerea republicanilor a adunat 52 de voturi favorabile și 42 împotrivă, fără a atinge, însă, majoritatea cerută.

Agențiile federale s-au închis

Aflat, deja, în a doua săptămână, blocajul a dus la închiderea a numeroase agenții federale. Mii de angajați au fost trimiși în șomaj tehnic, iar alții continuă să lucreze fără plată, în așteptarea unei soluții politice.

Imediat după vot, președintele Donald Trump a publicat un mesaj pe platforma Truth Social, acuzând opoziția democrată că ar fi responsabilită pentru situația actuală.

„Sunt bucuros să colaborez cu democraţii în ceea ce priveşte politicile lor eşuate în domeniul sănătăţii sau orice altceva, dar mai întâi trebuie să permită redeschiderea guvernului nostru. De fapt, ar trebui să redeschidă guvernul nostru chiar în seara asta!”, a cerut Trump.

Președintele a avertizat că un nou eșec în Congres ar putea duce la concedieri definitive în sectorul public federal – „Chiar în acest moment au loc concedieri permanente, și nu doar plecări temporare în șomaj tehnic”.

Democrații refuză, totuși, să susțină propunerea republicanilor, argumentând că aceasta ar limita accesul la servicii medicale pentru americanii cu venituri mici. Ei cer ca orice lege de finanțare să includă garanții pentru subvențiile destinate asigurărilor de sănătate și să anuleze reducerile aduse de Administrația Trump programului Medicaid.

Republicanii, în schimb, insistă asupra unui proiect de lege „curat”, fără amendamente legate de domeniul sănătății.

„În prezent, purtăm negocieri cu democraţii care ar putea duce la rezultate foarte bune. Şi mă refer la rezultate bune în domeniul sănătăţii”, a afirmat Trump într-o declarație recentă. El, însă, a fost contrazis de liderul democrat Chuck Schumer, care a scris pe X: „Nu este adevărat”.

Avertismente privind consecințele economice

Consecințele paraliziei bugetare din Statele Unite vor fi din ce în ce mai nefaste, au avertizat liderii republicani. Amenințarea cu concedieri masive în serviciile federale a fost vehiculată de președintele american încă de la începutul blocajului bugetar, pentru care majoritatea republicană și opoziția democrată se învinovățesc reciproc.

Cât timp ar putea continua acest „shutdown”, fără precedent în ultimii șapte ani? „Atâta timp cât vor democrații”, a răspuns John Thune, liderul majorității republicane din Senatul SUA.

În martie, când se profila, deja, amenințarea unei paralizii, democrații au fost primii care au cedat, o minoritate dintre ei fiind de acord să voteze o rezoluție republicană care prelungea aceste subvenții pentru doar șase luni.

„Dacă republicanii continuă să refuze să prelungească reducerile fiscale din Obamacare, zeci de milioane de contribuabili vor suferi o creștere dramatică a costurilor asistenței medicale”, a atenționat Hakeem Jeffries, liderul minorității democrate din Camera Reprezentanților, pe canalul NBC.

Sute de mii de angajați guvernamentali „neesențiali” sunt, de miercurea trecută, în șomaj tehnic și nu primesc salarii.

Perioadele de blocaj federal sunt foarte nepopulare în rândul americanilor: 80% dintre cei chestionați au declarat că sunt foarte sau oarecum îngrijorați de impactul asupra economiei, potrivit unui sondaj YouGov realizat pe un eșantion reprezentativ de circa 2.400 de cetățeni.

Episodul precedent, declanșat în decembrie 2018, în timpul primului mandat al lui Donald Trump, a durat 35 de zile și a costat economia americană aproximativ 11 miliarde de dolari, potrivit unui raport al Congresului.

