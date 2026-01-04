Prima pagină » Știri externe » Atacul american asupra Venezuelei stârnește temeri privind o viitoare preluare a Groenlandei. Danemarca: „Cerem respect total“

Atacul american asupra Venezuelei stârnește temeri privind o viitoare preluare a Groenlandei. Danemarca: „Cerem respect total“

04 ian. 2026, 17:34, Știri externe
Atacul american asupra Venezuelei stârnește temeri privind o viitoare preluare a Groenlandei. Danemarca: „Cerem respect total“

Atacul Statelor Unite asupra Venezuelei și capturarea președintelui acesteia, Nicolás Maduro, au reaprins temerile privind o preluare americană a Groenlandei, relatează The Guarian. La doar câteva ore după operațiunea militară din Venezuela, creatoarea de conținut de dreapta Katie Miller – soția lui Stephen Miller, șef adjunct de cabinet al lui Donald Trump pe politică – a postat pe X o hartă a Groenlandei în culorile steagului american, cu legenda: „ÎN CURÂND”.

Amenințarea de a anexa teritoriul bogat în minerale, care face parte din alianța NATO, a stârnit indignarea danezilor. Ambasadorul Copenhaga în SUA, Jesper Møller Sørensen, a reacționat imediat și a cerut respectarea integrității țării.

„Doar o reamintire prietenoasă despre SUA și Regatul Danemarcei: Suntem aliați apropiați și ar trebui să continuăm să colaborăm ca atare. Securitatea SUA este, de asemenea, securitatea Groenlandei și a Danemarcei. Groenlanda face deja parte din NATO. Regatul Danemarcei și Statele Unite lucrează împreună pentru a asigura securitatea în Arctica.”, a precizat oficialul.

El a subliniat faptul că Regatul Danemarcei și-a intensificat semnificativ eforturile de securitate în Arctica – „numai în 2025, am alocat 13,7 miliarde de dolari care pot fi utilizați în Arctica și Atlanticul de Nord. Pentru că luăm în serios securitatea noastră comună.“

El a adăugat: „Și da, așteptăm respectarea deplină a integrității teritoriale a Regatului Danemarcei.”

Trump l-a numit recent pe Jeff Landry, guvernatorul Louisianei, trimis special în Groenlanda. Landry i-a mulțumit lui Trump pentru numirea sa din decembrie, spunând că este „o onoare să vă servesc în această poziție de voluntar pentru a face din Groenlanda o parte a SUA”.

Sâmbătă, Landry a salutat înlăturarea prin forță a lui Maduro de către Trump.

„Fiind adjunct al șerifului și procuror general, am văzut efectele devastatoare ale drogurilor ilegale asupra familiilor americane. Cu peste 100.000 de decese legate de opioide anual, sunt recunoscător să văd un președinte luând în sfârșit măsuri reale în războiul împotriva drogurilor”, a postat el pe X. „Mulțumesc @realDonaldTrump pentru că ai tras la răspundere persoane precum Maduro.”, a scris oficialul pe contul de X.

De ce e importantă Groenlanda pentru SUA

De la preluarea mandatului, acum un an, Trump i-a zdruncinat pe aliații europeni cu intențiile sale declarate privind Groenlanda, considerată importantă din punct de vedere strategic pentru apărare și o viitoare sursă de bogății minerale. Aici se află cea mai nordică bază militară a SUA, la Pituffik, pe care vicepreședintele lui Trump, JD Vance, a vizitat-o ​​în martie.

Președintele SUA a refuzat să excludă o acțiune militară pentru a prelua controlul asupra teritoriului, într-un moment în care SUA, China și Rusia se luptă pentru putere în Arctica, o perspectivă care a declanșat condamnări pe scară largă și neliniște chiar pe insulă.

„Nu exclud această posibilitate. Nu spun că o voi face, dar nu exclud nimic.  Avem nevoie urgentă de Groenlanda”, a declarat Trump pentru postul american de televiziune NBC în luna mai, când a fost întrebat despre o posibilă preluare prin forță.

„Groenlanda este o populație foarte mică, de care vom avea grijă, pe care o vom prețui. Dar avem nevoie de asta pentru securitatea internațională.”

Ca răspuns la amenințările constante la adresa teritoriului, Serviciul de Informații al Apărării daneze a etichetat luna trecută SUA drept un risc de securitate, într-o schimbare dramatică a relațiilor transatlantice.

Prim-miniștrii Danemarcei și Groenlandei, Mette Frederiksen și Jens-Frederik Nielsen, au declarat la vremea respectivă: „Am mai spus-o foarte clar. Acum o spunem din nou. Frontierele naționale și suveranitatea statelor sunt înrădăcinate în dreptul internațional… Nu poți anexa alte țări.”

Marea majoritate a celor 57.000 de locuitori ai Groenlandei își doresc să devină independenți de Danemarca, dar nu doresc să devină parte a SUA, potrivit unui sondaj din ianuarie. Teritoriul are dreptul de a-și declara independența din 2009.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI: 

Maduro în arest la New York, Trump „conduce” Venezuela. Americanii vor un Guvern de tranziție în Caracas. Rubio: SUA nu sunt în război cu Venezuela

Maduro vs. Musk: Cum a luat naștere disputa dintre miliardarul american și liderul Venezuelei. Șeful Tesla l-a felicitat pe Trump pentru atac

Prima noapte a lui Maduro într-o închisoare din New York. Care sunt condițiile din centrul care i-a găzduit pe El Chapo, Ghislaine Maxwell și P.Diddy

Recomandarea video

Citește și

LIVE Maduro arestat, SUA conduc Venezuela. Marco Rubio: “Alegeri? Sunt premature în acest moment. Vrem ca Venezuela să se îndrepte spre o anumită direcție”
18:38
Maduro arestat, SUA conduc Venezuela. Marco Rubio: “Alegeri? Sunt premature în acest moment. Vrem ca Venezuela să se îndrepte spre o anumită direcție”
INEDIT Pariuri suspecte înainte de operațiunea americană din Venezuela: 400.000 de dolari pe capturarea lui Maduro
17:12
Pariuri suspecte înainte de operațiunea americană din Venezuela: 400.000 de dolari pe capturarea lui Maduro
BANI O tânără a câștigat 150.000 de dolari la loterie cu un bilet pe care l-a primit cadou de la bunica ei. „A izbucnit în lacrimi”
16:11
O tânără a câștigat 150.000 de dolari la loterie cu un bilet pe care l-a primit cadou de la bunica ei. „A izbucnit în lacrimi”
RELIGIE Papa Leon al XIV-lea cere ca Venezuela să rămână o țară independentă:”Nu trebuie să întârziem în a porni pe căile dreptății și păcii”
15:40
Papa Leon al XIV-lea cere ca Venezuela să rămână o țară independentă:”Nu trebuie să întârziem în a porni pe căile dreptății și păcii”
LIVE 🚨 Ce s-a întâmplat cu Maduro după ce a fost adus în SUA. Azi președintele Venezuelei, mâine prizonier în Brooklyn
15:26
🚨 Ce s-a întâmplat cu Maduro după ce a fost adus în SUA. Azi președintele Venezuelei, mâine prizonier în Brooklyn
AFACERI Exor și familia Ferrari prelungesc pactul acționarilor. Părțile au drepturi reciproce de primă ofertă în cazul transferurilor de acțiuni Ferrari
15:16
Exor și familia Ferrari prelungesc pactul acționarilor. Părțile au drepturi reciproce de primă ofertă în cazul transferurilor de acțiuni Ferrari
Mediafax
Fermierii anunță un protest uriaș împotriva Guvernului Bolojan! „Agricultura riscă un colaps generalizat”
Digi24
VIDEO Zelenski, reacție virală după atacul din Venezuela. Președintele ucrainean a izbucnit în ras și i-a făcut o sugestie lui
Cancan.ro
ANAF a făcut anunțul: ce datorii vor fi șterse. Sumele NU mai trebuie plătite
Prosport.ro
Vlăduța Lupău s-a distrat cu Andra și Cătălin Măruță într-un complex de milioane de euro
Adevarul
„No booking for Romanian people” - Țepele pe care și le-au luat românii în vacanța de sărbători
Mediafax
Hărțuirea online devine infracțiune în Republica Moldova. Sunt pedepsite penal și amenințările la adresa jurnaliștilor
Click
Mircea Badea dezvăluie singura lui teamă. „E foarte aproape de panică”
Digi24
Haos în Bulgaria după trecerea la euro. Oamenii s-au trezit că, deși vor să plătească în euro, sunt refuzați de comercianți
Cancan.ro
Ce salariu are un polițist în 2026. Suma pe care o câștigă lunar, cu tot cu sporuri
Ce se întâmplă doctore
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a patra oară
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
Ultima rudă a păsării dodo, observată într-o pădure tropicală îndepărtată din Samoa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Frica de abandon: rădăcini, manifestări și drumul spre vindecare

Cele mai noi