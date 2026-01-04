Atacul american asupra Venezuelei stârnește temeri privind o viitoare preluare a Groenlandei. Danemarca: „Cerem respect total“

Atacul Statelor Unite asupra Venezuelei și capturarea președintelui acesteia, Nicolás Maduro, au reaprins temerile privind o preluare americană a Groenlandei, relatează The Guarian. La doar câteva ore după operațiunea militară din Venezuela, creatoarea de conținut de dreapta Katie Miller – soția lui Stephen Miller, șef adjunct de cabinet al lui Donald Trump pe politică – a postat pe X o hartă a Groenlandei în culorile steagului american, cu legenda: „ÎN CURÂND”.

Amenințarea de a anexa teritoriul bogat în minerale, care face parte din alianța NATO, a stârnit indignarea danezilor. Ambasadorul Copenhaga în SUA, Jesper Møller Sørensen, a reacționat imediat și a cerut respectarea integrității țării.

„Doar o reamintire prietenoasă despre SUA și Regatul Danemarcei: Suntem aliați apropiați și ar trebui să continuăm să colaborăm ca atare. Securitatea SUA este, de asemenea, securitatea Groenlandei și a Danemarcei. Groenlanda face deja parte din NATO. Regatul Danemarcei și Statele Unite lucrează împreună pentru a asigura securitatea în Arctica.”, a precizat oficialul.

El a subliniat faptul că Regatul Danemarcei și-a intensificat semnificativ eforturile de securitate în Arctica – „numai în 2025, am alocat 13,7 miliarde de dolari care pot fi utilizați în Arctica și Atlanticul de Nord. Pentru că luăm în serios securitatea noastră comună.“

El a adăugat: „Și da, așteptăm respectarea deplină a integrității teritoriale a Regatului Danemarcei.”

Trump l-a numit recent pe Jeff Landry, guvernatorul Louisianei, trimis special în Groenlanda. Landry i-a mulțumit lui Trump pentru numirea sa din decembrie, spunând că este „o onoare să vă servesc în această poziție de voluntar pentru a face din Groenlanda o parte a SUA”.

Sâmbătă, Landry a salutat înlăturarea prin forță a lui Maduro de către Trump.

„Fiind adjunct al șerifului și procuror general, am văzut efectele devastatoare ale drogurilor ilegale asupra familiilor americane. Cu peste 100.000 de decese legate de opioide anual, sunt recunoscător să văd un președinte luând în sfârșit măsuri reale în războiul împotriva drogurilor”, a postat el pe X. „Mulțumesc @realDonaldTrump pentru că ai tras la răspundere persoane precum Maduro.”, a scris oficialul pe contul de X.

De ce e importantă Groenlanda pentru SUA

De la preluarea mandatului, acum un an, Trump i-a zdruncinat pe aliații europeni cu intențiile sale declarate privind Groenlanda, considerată importantă din punct de vedere strategic pentru apărare și o viitoare sursă de bogății minerale. Aici se află cea mai nordică bază militară a SUA, la Pituffik, pe care vicepreședintele lui Trump, JD Vance, a vizitat-o ​​în martie.

Președintele SUA a refuzat să excludă o acțiune militară pentru a prelua controlul asupra teritoriului, într-un moment în care SUA, China și Rusia se luptă pentru putere în Arctica, o perspectivă care a declanșat condamnări pe scară largă și neliniște chiar pe insulă.

„Nu exclud această posibilitate. Nu spun că o voi face, dar nu exclud nimic. Avem nevoie urgentă de Groenlanda”, a declarat Trump pentru postul american de televiziune NBC în luna mai, când a fost întrebat despre o posibilă preluare prin forță. „Groenlanda este o populație foarte mică, de care vom avea grijă, pe care o vom prețui. Dar avem nevoie de asta pentru securitatea internațională.”

Ca răspuns la amenințările constante la adresa teritoriului, Serviciul de Informații al Apărării daneze a etichetat luna trecută SUA drept un risc de securitate, într-o schimbare dramatică a relațiilor transatlantice.

Prim-miniștrii Danemarcei și Groenlandei, Mette Frederiksen și Jens-Frederik Nielsen, au declarat la vremea respectivă: „Am mai spus-o foarte clar. Acum o spunem din nou. Frontierele naționale și suveranitatea statelor sunt înrădăcinate în dreptul internațional… Nu poți anexa alte țări.”

Marea majoritate a celor 57.000 de locuitori ai Groenlandei își doresc să devină independenți de Danemarca, dar nu doresc să devină parte a SUA, potrivit unui sondaj din ianuarie. Teritoriul are dreptul de a-și declara independența din 2009.

