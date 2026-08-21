Accident aviatic în Alaska. Un avion charter Cessna cu opt persoane s-a prăbușit lângă o stație radar. Nu s-a găsit niciun supraviețuitor

Un avion charter Cessna cu doi piloți și șase pasageri la bord s-a prăbușit în vestul statului Alaska, în apropierea stației radar Cape Newenham. Echipele de salvare au ajuns de urgență la locul accidentului, însă din păcate, niciunul dintre pasageri nu a supraviețuit.

O amplă operațiune de căutare și salvare a fost declanșată în Alaska după ce un avion charter cu opt persoane la bord s-a prăbușit într-o zonă izolată din vestul statului american, în apropierea unei stații radar militare, potrivit Associated Press.

Aeronava era un Cessna bimotor operat de Security Aviation și transporta doi piloți și șase pasageri. Avionul plecase din Anchorage și se îndrepta către Cape Newenham, potrivit informațiilor furnizate de autoritățile americane.

Accidentul s-a produs joi după-amiază, în momentul în care aeronava se apropia de destinație.

Clint Johnson, șeful regiunii Alaska din cadrul National Transportation Safety Board (NTSB), a confirmat că avionul s-a prăbușit în timpul apropierii de Cape Newenham.

Aeronava a căzut pe uscat, în apropierea aeroportului Cape Newenham, o pistă militară care asigură accesul către stația radar cu rază lungă de acțiune din zonă.

Echipele de salvare au ajuns la locul prăbușirii

Alaska Rescue Coordination Center a declanșat operațiunea de căutare și salvare după ce Administrația Federală a Aviației (FAA) a transmis o alertă privind un „incident aviatic” produs în apropierea punctului radar.

Echipele de intervenție au reușit ulterior să ajungă la locul în care s-a prăbușit aeronava, însă toate peroanele aflate la bord au decedat în impact.

Operațiunea mobilizează mai multe instituții americane, într-o regiune în care izolarea și distanțele mari pot complica intervențiile de urgență. La fața locului participă reprezentanți ai National Transportation Safety Board, polițiști ai statului Alaska și personal al altor agenții.

Garda Națională Aeriană din Alaska a fost, de asemenea, mobilizată pentru operațiunea declanșată în urma accidentului.

Deocamdată nu este clar ce s-a întâmplat în ultimele momente ale zborului și nici dacă aeronava a transmis un semnal de urgență înainte de impact. Circumstanțele exacte ale accidentului urmează să fie stabilite în cadrul investigației.