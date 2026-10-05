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Predicția lui Ion Cristoiu în coincidența momentului: Dacă e un nou dosar la Bolojan, s-a terminat

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Premierul interimar Ilie Bolojan a fost chemat vineri la DNA, în calitate de martor în dosarul Fănel Bogos, chiar în preambulul consultărilor convocate de Nicușor Dan azi la Cotroceni. O analogie deloc întâmplătoare, apreciază publicistul și scriitorul Ion Cristoiu în emisiunea Ai Aflat! de luni. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube. 

După vizita la DNA, Bolojan pare că a reevaluat criza politică și dă semnale că ar vota un Guvern, după consultările de la Cotroceni. Premierul demis dă semnale tot mai clare că poate face concesii în ceea ce privește negocierile pentru formarea unui nou guvern, a declarat Ion Cristoiu în dialogul cu Ionuț Cristache.

Bolojan s-a dus cu avocatul

Ion Cristoiu: Ilie Bolojan anunță flexibilizarea poziției. Cineva mi-a trimis și mi-a postat asta, excursia la DNA Iași l-a ajutat pe Ilie Sărăcie să gândească realist. Pragmatic.

Ionuț Cristache: Este? Când vezi procurorul, domnule Cristoiu, în fața ta și zice, domnule premier, ce ați făcut aici?

Ion Cristoiu: Nu, nu, că nu spune. El s-a dus cu avocatul, iar e foarte important. El a cerut să vadă dosarul și asta e foarte important. Deci încă o dată, dacă e un nou dosar, s-a terminat. Îl împachetezi pe ăsta încă o dată pe bune. Având în vedere cât de larg e conceptul de abuz în serviciu și că Olguta Vasilescu a fost cu cătușe, sub acuzația că a anvelopat niște blocuri ca să fie electoral, la el aoleu, trebuie să meargă deja la Château d’If (n.r. – fortăreață franceză), ca ăla, Edmond Dantes (n.r. – faimosul personaj al lui Dumas).

Cristoiu: Bol0jan a încălcat toate regulile

În aceeași intervenție, cunoscutul gazetar a mai observat că, din perspectiva sa, Ilie Bolojan a nesocotit procedurile. În plus, a avut acoperire mediatică favorabilă la „televiziunile binevoitoare, care au prezentat foarte sumar audierea premierului și fără a-i prezenta reacția. 

Domnule Cristache, a încălcat toate regulile. Și povestea lui la televiziunile binevoitoare se rezuma la un minut, M-am întâlnit, la parchet, ăla știe. Nu cred că a zis așa. Pentru că l-a întrebat epic. Încă o dată, nu ați observat că din povestea lui lipsește reacția lui? Cum să spun, el că nu știa Fănel Bogos, când Bogos spune în interceptări, la o anumită dată, că pe 23 septembrie sunt la Bolojan. Și că a stat la (Cristina) Trăilă (n.r. – secretarul general al PNL, audiată în dosar), a fost mai complicat. Apoi cum a intrat ăsta (n.r. – Bogos) în guvern?

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