Un accident a avut loc într-un parc de distracțiila Târgul de la Sevilla, vineri, 24 aprilie. La ora 20:20, Serviciul de Urgență din Sevilla a anunțat pe Facebook că patru persoane au fost rănite ușor.

„Patru persoane au suferit răni ușoare și au primit îngrijiri la fața locului. Serviciile de urgență au transferat ulterior două dintre ele la un centru medical”, a anunțat Serviciul de Urgență din Sevilla.

Pompierii au izolat zona, iar Serviciul de Protecție Civilă a intervenit la fața locului. Potrivit publicației People , au fost răniți patru pasageri, dintre care doi erau minori.

În filmare se poate vedea cum la un carusel, se rupe o coardă elastică de tip „bungee” care catapultează o capsulă la o înălțime de 90 de metri înălțime. Capsula a căzut, s-a izbit de un stâlp și a rămas suspendată în aer, cu cei doi adulți legați de scaune.

Cei doi copii au fost găsiți întinși la sol, înainte ca paramedicii să ajungă la fața locului.

Sursa Video: Martori oculari via ABC News

