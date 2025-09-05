Prima pagină » Știri externe » Acordul franco-britanic pentru MIGRAȚIE prevede descurajarea imigranților prin reclame

Acordul franco-britanic pentru MIGRAȚIE prevede descurajarea imigranților prin reclame

05 sept. 2025, 18:41, Știri externe
Acordul franco-britanic pentru MIGRAȚIE prevede descurajarea imigranților prin reclame

Acordul franco-britanic prevede returnarea în Franța a migranților care sosesc în Regatul Unit în ambarcațiuni mici, în schimbul returnării peste Canalul Mânecii a migranților aflați în Franța.

Pentru prima dată în lupta împotriva imigrației ilegale, ministerul de Interne britanic va folosi reclame digitale, care vor fi difuzate în nordul Franței. Această campanie este destinată să descurajeze migranții tentați să ajungă în Regatul Unit din Franța la bordul ambarcațiunilor mici.

„Reclamele vor fi difuzate inclusiv pe YouTube și Facebook. Vor viza în special conturile utilizatorilor care se pliază pe profilul celor care intenționeze să călătorească ilegal în Regatul Unit”, transmite ministerul de Interne britanic, potrivit Le Figaro.

Practic cei care vor să se angajeze în trecerea ilegală a Canalului Mânecii sunt înștiințați că pot ajunge într-un centru de migranți de unde vor fi deportați ulterior, astfel că există riscul real să nu se mai poată rămâne în niciuna dintre cele două țări.

„Noul tratat între Marea Britanie și Franța prevede următorul lucru: dacă ajungeți ilegal în Regatul Unit pe o barcă, riscați acum să fiți deportați și nu veți mai putea să vă întoarceți în Regatul Unit sau să rămâneți ilegal în Franța”, se arată într-una dintre aceste reclame.

Mesajele vor fi traduse în mai multe limbi: engleză, franceză, paștună (limbă vorbită în Afganistan și Pakistan), persană și arabă.

Numărul migranților care au reușit să ajungă în Marea Britanie traversând Canalul Mânecii cu ambarcațiuni mici a depășit pragul de 50.000 de când guvernul laburist a venit la putere anul trecut, conform datelor oficiale.

