Primarul orașului New York, democratul Eric Adams, a anunțat că renunță la campania pentru a fi reales în funcție, o mișcare dorită de mult timp de rivalii actualului candidat democrat, Zohran Mamdani, care au vrut să consolideze opoziția împotriva sa.

Aceasta în contextul în care Adams, el însuși un democrat, a fost văzut ca un impediment pentru Mamdani, care a câștigat cursa internă pentru candidatură. Adams și-a anunțat decizia duminică într-un videoclip postat pe X. arată CNN.

„În ciuda a tot ce am realizat, nu-mi pot continua campania de realegere, speculațiile constante din mass-media despre viitorul meu și decizia consiliului de finanțare a campaniei de a reține milioane de dolari mi-au subminat capacitatea de a strânge fondurile necesare pentru o campanie serioasă. Această campanie a fost pentru cei defavorizați, marginalizați, abandonați și trădați de Guvern. De atunci, a fost o onoare pentru mine să fiu primarul vostru și sunt mândru să spun că am transformat acea victorie de acum patru ani în acțiune, făcând acest oraș mai bun”, a transmis Adams.

Eric Adams anunțase inițial că vrea un nou mandat

În aprilie, Eric Adams a anunțat că va candida pentru un al doilea mandat ca independent pentru a ocoli alegerile primare democrate, câștigate de Zohran Mamdani, 33 de ani, în fața lui Andrew Cuomo, 67 de ani, fost guvernator al New Yorkului.

Însă, de mai multe săptămâni, media americane evocau discuții între Eric Adams și administrația Trump pentru ca acesta să se retragă în folosul lui Cuomo, și el candidat independent.

Primarul aflat la sfârșit de mandat a formulat, în înregistrarea sa video, critici voalate contra lui Mamdani.

„O schimbare majoră este binevenită și necesară, dar să nu aveți încredere în cei care pretind că răspunsul este de a distruge chiar sistemul pe care noi l-am construit de-a lungul generațiilor. Aceasta nu este o schimbare, acesta este haosul”, a transmis el.

În urmă cu două săptămâni, președintele american, Donald Trump, a atacat-o pe guvernatoarea democrată a statului New York, Kathy Hochul, pentru că aceasta și-a exprimat susținerea în alegerile municipale din New York pentru Zohran Mamdani, candidat al aripii de stânga a Partidului Democrat și pe care Trump l-a calificat drept „mic comunist”. Zohran Mamdani va candida în alegerile municipale din 4 noiembrie și împotriva candidatului republican Curtis Sliwa.

