Acuzații de „neglijență deliberată” la un proiect nuclear Rosatom din Egipt. Unda de șoc poate afecta centrala Paks II din Ungaria

Rosatom este acuzată în documente confidențiale de probleme grave de siguranță și construcție la centrala El Dabaa din Egipt. Proiectul folosește aceeași tehnologie prevăzută pentru Paks II din Ungaria, iar dezvăluirile pot amplifica temerile în UE.

Gigantul nuclear rus Rosatom, controlat de stat și implicat în construirea unei noi centrale nucleare în interiorul Uniunii Europene, se confruntă cu acuzații grave privind siguranța, calitatea construcției și gestionarea unui proiect care utilizează aceeași tehnologie prevăzută pentru viitoarea centrală Paks II din Ungaria.

Documente interne obținute de Politico indică existența unor probleme la centrala nucleară El Dabaa din Egipt, unde sunt construite patru reactoare de concepție rusă.

Printre acuzații apar defecte ale betonului și fundațiilor, încălcări ale „culturii de siguranță nucleară”, probleme privind accesul pe șantier și chiar „neglijență deliberată” din partea unui responsabil al proiectului. Informațiile provin inclusiv dintr-o scrisoare confidențială datată 4 iunie și adresată unui director al Rosatom de Autoritatea pentru Centrale Nucleare din Egipt.

Documentele au fost transmise publicației prin intermediul unui oficial din serviciile de informații căruia i-a fost acordat anonimatul deoarece nu este autorizat să discute cu presa. Ele nu fuseseră făcute publice până acum.

Sursa menționată mai sus precizează că a analizat și documente interne ale Rosatom referitoare la întârzieri și probleme tehnice identificate chiar în evaluările companiei.

Rosatom respinge însă acuzațiile și afirmă că proiectul respectă standardele internaționale de siguranță nucleară.

„Standardul ridicat al organizării muncii, sistemul de management al calității și cultura siguranței sunt confirmate de atenția susținută acordată proiectului de către conducerea politică a Federației Ruse și a Republicii Arabe Egipt, precum și de conducerea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, ai cărei reprezentanți participă în mod regulat la etapele-cheie ale proiectului”, a transmis Rosatom.

Rosatom susține, de asemenea, că niciuna dintre acuzațiile prezentate de Politico nu a fost „confirmată în cadrul procedurilor contractuale, tehnice și de supraveghere prevăzute de proiect”.

Autoritatea egipteană și guvernul de la Cairo nu au răspuns solicitărilor repetate de comentarii ale publicației.

Defecte în reactoare ascunse

Centrala El Dabaa ar urma să cuprindă patru reactoare nucleare rusești, însă combustibilul nuclear nu a fost încă introdus în instalație.

Premierul egiptean Mostafa Madbouly declara în iulie că toate cele patru reactoare ar trebui finalizate până în 2030, iar prima unitate ar urma să înceapă producerea energiei electrice până în 2028.

Scrisoarea Autorității pentru Centrale Nucleare din Egipt descrie mai multe deficiențe identificate la unitățile aflate în construcție.

„Au reapărut defecte grave ale betonului, inclusiv goluri în spatele învelișului metalic la Unitatea 4, defecte în plăcile de fundație ale Unităților 1, 2 și 3, a căror reparare a durat un an, precum și defecte în structura celulară a peretelui cilindric al clădirii reactorului de la Unitatea 4”, se arată în scrisoarea Autorității pentru Centrale Nucleare din Egipt.

Acuzațiile merg însă mai departe de problemele strict tehnice.

Autoritatea egipteană susține că ar fi fost folosite „metode înșelătoare” și „lucrări fictive” pentru a crea impresia că proiectul este finalizat în proporție de peste 50%, în condițiile în care, potrivit documentului, o inspecție vizuală ar arăta că principalele clădiri ale „insulei nucleare” se află încă în etapa construcțiilor subterane.

Scrisoarea reclamă și probleme privind disciplina și securitatea șantierului.

Muncitori ar fi fost surprinși având asupra lor „băuturi alcoolice interzise”, în timp ce alte persoane ar fi folosit „permise falsificate și s-au dat drept alte persoane pentru a obține acces neautorizat”.

Una dintre cele mai grave acuzații privește modul în care ar fi fost gestionat un accident de muncă.

Potrivit scrisorii, un muncitor a suferit „o fractură deschisă gravă”, dar ar fi fost transportat într-un vehicul privat în locul unei ambulanțe echipate. Autoritatea egipteană susține că acest lucru ar fi fost făcut „în mod intenționat” pentru ascunderea incidentului.

„Un astfel de comportament reprezintă o gravă neglijare atât a bunăstării umane, cât și a responsabilității profesionale și constituie o încălcare flagrantă a normelor de siguranță la locul de muncă, a culturii de siguranță nucleară și a obligațiilor de raportare”, se arată în scrisoarea Autorității pentru Centrale Nucleare din Egipt.

Politico afirmă că alte patru documente interne ale Rosatom analizate de publicație descriu probleme care stau la baza unora dintre îngrijorările autorității egiptene, inclusiv întârzieri, deficiențe privind calitatea construcției și probleme de management.

Un proiect intern de audit realizat de Rosatom în 2025 avertiza asupra unui „risc semnificativ de neîndeplinire” a obligațiilor contractuale.

Același document estima că programul preliminar al primei unități de la El Dabaa ar putea întârzia cu 18 luni, din septembrie 2028 până în martie 2030.

De ce acuzațiile din Egipt pot deveni o problemă pentru centrala Paks II din Ungaria

Dezvăluirile au implicații și pentru Uniunea Europeană deoarece centrala El Dabaa utilizează aceeași tehnologie VVER-1200 care stă la baza proiectului Paks II din Ungaria.

Paks II presupune extinderea capacității nucleare a Ungariei cu tehnologie rusească și a reprezentat ani la rând unul dintre cele mai controversate proiecte energetice din UE.

Acordul inițial a fost aprobat în 2014 în timpul guvernării lui Viktor Orbán și a devenit un simbol al relației apropiate dintre Budapesta și Moscova. Lucrările la proiect au început în februarie 2026.

Rosatom are proiecte nucleare și în alte state, inclusiv Turcia și China.

În Germania, autoritățile au fost criticate după aprobarea, în iulie, a unui acord prin care o filială Rosatom poate participa la producerea de bare de combustibil nuclear în Saxonia Inferioară. Guvernul german a precizat că proiectul va fi supus unor controale stricte de securitate națională.

Comisia Europeană a transmis pentru POLITICO că nu avea cunoștință despre documentele confidențiale referitoare la El Dabaa.

„Pentru UE, siguranța nucleară este o prioritate cheie”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Executivul comunitar urmărește evoluția proiectului Paks II, dar subliniază că „aspectele legate de siguranța nucleară sunt responsabilitatea statului membru al UE în cauză”, potrivit purtătorului de cuvânt al Comisiei Europene.

Controversele apar într-un moment sensibil și pentru Budapesta. Guvernul condus de premierul Péter Magyar a început o revizuire a proiectului Paks II, analizând inclusiv costurile și legăturile contractului cu Rusia.

Acuzațiile referitoare la El Dabaa ar putea deveni acum un element suplimentar în această evaluare.

Benedek Jávor, fost parlamentar maghiar al Partidului Verde și critic de lungă durată al proiectului Paks II, consideră că informațiile din Egipt pot avea consecințe importante atât pentru Rosatom, cât și pentru proiectul din Ungaria.

„Au decis deja să reconsidere contractul, iar acest lucru a fost comunicat încă din timpul campaniei electorale”, a declarat Benedek Jávor, fost parlamentar maghiar al Partidului Verde, referindu-se la guvernul lui Péter Magyar. „Informațiile din Egipt vor fi cu siguranță luate în considerare în cadrul evaluării”, a declarat Benedek Jávor, fost parlamentar maghiar al Partidului Verde.

Royal United Services Institute, un think tank britanic specializat în apărare și securitate, a avertizat anterior statele occidentale asupra colaborării cu Rosatom, invocând legăturile companiei cu structurile ruse de informații și rolul acesteia la centrala nucleară ocupată de Rusia la Zaporojie, în Ucraina.

De la invazia rusă pe scară largă din 2022, Rosatom a încercat să își păstreze poziția pe piața nucleară internațională și să se prezinte drept un furnizor de tehnologie sigur și de încredere.