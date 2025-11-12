Rusia vrea să cucerească Ucraina în 3 etape și va forța capitularea Kievului. Urmează cea mai dură iarnă, 2026 va fi decisiv

Prima pagină » Știri externe » Rusia vrea să cucerească Ucraina în trei etape și va forța capitularea Kievului. Urmează cea mai dură iarnă, 2026 va fi decisiv

12 nov. 2025, 07:00, Știri externe
Federația Rusă urmărește să cucerească Ucraina în trei etape. Anul 2026 va fi decisiv pentru ucraineni. Vladimir Putin ar putea captura Odessa, iar riscul ca Rusia să invadeze alte țări est-europene ar putea crește considerabil. 

Frontul ucrainean se prăbușește: armata bate în retragere în Zaporojie, iar rușii avansează pentru a ocupa orașul Pokrovsk, un punct strategic cheie în regiunea Donețk. Apărarea ucraineană, deși este copleșită, a luptat cu tenacitate pentru a menține linia de apărare din Donbas, omorând peste 20.000 de militari ruși în ultima lună. Însă, rușii bombardează cu drone și rachete ghidate pentru a depopula așezări și a vâna civili în Kramatorsk.

Dacă apărarea ucraineană cedează, iar regiunea Donbas ajunge sub ocupație rusească, rușii își vor îndrepta atenția spre Harkov, al doilea mare oraș al Ucrainei. Kremlinul plănuiește ca în următorul an să anexeze Harkovul, Nicolaev  și chiar Odesa pentru a-i tăia accesul Ucrainei la Marea Neagră.  Ucraina ar intra imediat în colaps economic și va capitula în fața Rusiei. În cele  din urmă, Ucraina ar sfârși sub un regim marionetă ca Belarus, un stat absorbit de Rusia.

Cele trei etape prin care Rusia urmărește să forțeze capitularea Ucrainei

  • Prima etapă: menținerea regiunilor anexate și declanșarea campaniilor pentru cucerirea orașelor Harkov, Nikolaev și Odesa, cu scopul de a lăsa Ucraina fără acces la Marea Neagră;
  • A doua etapă: presiune economică și politică cu amenințarea unei noi invazii rusești;
  • A treia etapă:  Ucraina va fi absorbită de Rusia, ca Belarus.

Mulți analiști, generali și lideri politici au avertizat: dacă Rusia câștigă războiul și face din Ucraina un stat marionetă, victoria îi va da imbold să atace alte țări din fosta Uniune Sovietică, precum Republica Moldova sau Georgia. Sau ar putea ataca state membre NATO din Europa de Est, precum statele baltice, Polonia sau  chiar România până în anul 2030.

Iarna 2025-2026 ar putea fi decisivă pentru Ucraina, dar și pentru Uniunea Europeană.  Președintele Donald Trump a scos America din joc. Ucraina nu mai primește ajutor financiar și nici arme din partea SUA. Rusia produce un număr record de rachete, iar sistemul energetic al Ucrainei nu face față. Kievul rămâne fără curent electric, încălzirea funcționează cu întreruperi, iar numărul trupelor de infanterie este în declin, potrivit Foreign Affairs. 

Sursa Foto: Mediafax Foto

