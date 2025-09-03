UPDATE: Foștii prim-miniștri ai României, Adrian Năstase (2001-2004) și Viorica Dăncilă (2018-2019), au participat la Parada Victoriei de la Beijing, China comemorând 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial. Gazda evenimentului, Xi Jinping, a dezvăluit forța militară a Chinei.

Cei doi foști demnitari au dat mâna cu președintele Chinei, precum și cu Prima Doamnă, Peng Liyuan. După fotografia de grup alături de alți 45 de lideri și demnitari externi, au mers să urmărească ceremonia fastuoasă, unde au defilat trupele de elită ale Chinei. Au fost, de asemenea, prezentate cele mai noi drone, tancuri, aeronave și rachete chinezești.

Ceremonia s-a desfășurat în Piața Tiananmen. În discursul său, Xi Jinping a declarat că ascensiunea Chinei este de „neoprit”, fiind țara cu cea mai numeroasă armată: peste 2 milioane de militari activi. Vladimir Putin și Kim Jong Un au stat flancați în jurul lui Xi de la începutul paradei și s-au fotografiat împreună, spre a sfida ordinea mondială condusă de SUA, scrie CNN.

La paradă au participat peste 10.000 de militari chinezi și au fost prezentate cele mai noi rachete balistice intercontinentale din ultimii ani, cu denumirea DF-61. Racheta masivă, transportată pe o platformă mobilă cu opt roți, a apărut pentru prima dată în postările de pe rețelele de socializare și i-a luat complet prin surprindere pe analiștii veterani din Occident.

DF-61 a fost atașată de racheta balistică JL-1 lansată din aer și racheta balistică JL-3 lansată din submarin, cu rază de acțiune intercontinentală. A fost prezentată și o nouă versiune a DF-31, o rachetă intercontinentală balistică.

Deasupra participanților au zburat cele mai noi avioane de vânătoare stealth ale Armatei Populare de Eliberare, inclusiv aeronavele J-35 cu două motoare și bombardierele H-6, fiind văzute decolând la scurt timp după începerea paradei.

Au zburat peste 100 de aeronave pe durata paradei, plus elicoptere care purtau steagul național chinez, într-o formație care ilustra numărul „80” (80 ani de la încheierea războiului), unele purtând steaguri care includeau sloganuri precum „Pacea va învinge”, „Poporul va învinge” și „Justiția va învinge”.

Știrea inițială

Fostul prim-ministru al României, Adrian Năstase, a anunțat că se află la Beijing, acceptând invitația Republicii Populare Chineze de a participa la parada militară de mâine (3 septembrie 2025). Ceremonia comemorează 80 ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial (cunoscut ca „Marele Război Patriotic” la ruși și „Războiul Anti-fascist” la chinezi).

Mai mulți lideri și demnitari străini vor participa la parada militară, organizată imediat după Summitul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai de la Tianjin.

„Sunt invitat, în aceste zile, la Beijing, în calitate de fost demnitar, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei și a fascismului în al Doilea Război Mondial. Mâine va avea loc o mare paradă militară și o recepție oferită de liderii chinezi”, a anunțat pe blogul personal Adrian Năstase.

Fostul premier a fost invitat la sediul departamentului internațional al CC, al PCC, unde a avut „o lungă discuție cu doamna ministru adjunct Sun Haiyan, în legătură cu teme sensibile de politică internaționala, inclusiv despre războiul din Ucraina și despre relația dintre China, Rusia și India”.

Lista completă a invitaților care vor lua parte la paradă

Armenia: Premierul Nikol Pashinyan

Australia: Fostul ministru de Externe Bob Carr

Azerbaijan: Președintele Ilham Aliyev

Bangladesh: Consilierul pe securitate națională Khalilur Rahman

Brunei: Comandantul Haszaimi Bol Hassan

Cambodgia: Regele Norodom Sihamoni

Indonezia: Ministrul de Externe Sugiono

Iran: Președintele Masoud Pezeshkian

Kazahstan: Președintele Kassym-Jomart Tokayev

Kîrgîzstan: Sadyr Japarov

Japonia: Fostul prim-ministru Yukio Hatoyama

Laos: Președintele Thongloun Sisoulith

Malaezia: Premierul Anwar Ibrahim

Maldive: Președintele Mohamed Muizzu

Mongolia: Președintele Ukhnaagiin Khurelsukh

Myanmar: Președintele interimar Min Aung Hlaing

Nepal: Premierul K.P. Sharma Oli

Noua Zeelandă: Fostul premier John Key

Coreea de Nord: Liderul Suprem Kim Jong Un

Pakistan: Premierul Shehbaz Sharif

Singapore: Premierul adjunct Gan Kim Yong

Coreea de Sud: Purtătorul de cuvânt al Adunării Naționale Woo Won-shik

Takikistan: Președintele Emomali Rahmon

Timor: Președintele Parlamentului Maria Fernanda Lay

Uzbekistan: Președintele Shaykat Mirziyovev

Vietnam: Președintele Luong Cuong

Belarus: Președintele Aleksandr Lukașenko

Belgia: Fostul premier Yves Leterme

Bulgaria: Premierul adjunct Atanas Zafirov

Grecia: Fostul premier George Papandreou

Italia: Fostul premier Massimo D’Alema

Ungaria: Fostul premier Peter Szijjarto

România: Fostul premier Adrian Năstase

Rusia: Președintele Vladimir Putin

Serbia: Președintele Aleksandar Vucic

Slovacia: Premierul Robert Fico

Elveția: Fostul președinte Ueli Maurer

Algeria: Fostul ministru al veteranilor Laid Rebiga

Congo: Președintele Denis Sassou Nguesso

Egipt: Premierul adjunct Kamel al-Wazir

Zimbabwe: Președintele Emmerson Mnangagwa

Cuba: Președintele Miguel Diaz-Canel

Nicaragua: Consilierul prezidențial Laureano Ortega Murillo

Venezuela: Președintele Adunării Naționale Jorge Rodriguez

ASEAN: Secretarul general Kao Kim Hourn

CIS: Secretarul general Serghei Lebedev

ONU: Sub-secretarul general Li Junhua

SCO: Secretarul general Nurlan Yermekbayev

Potrivit Solid News, la paradă ar participa și fostul premier Viorica Dăncilă. Fostul premier Victor Ponta ar fi refuzat invitația Chinei.

Sursa Foto/Video:

Profimedia

CGTN

Autorul recomandă: Robert Fico anunță întărirea relațiilor economice ale Slovaciei cu Federația Rusă și le oferă accesul rușilor în UE / „Se scrie noua ordine mondială”