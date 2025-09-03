Prima pagină » Știri externe » Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au participat la parada de la Beijing. Se comemorează 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial

Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au participat la parada de la Beijing. Se comemorează 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial

03 sept. 2025, 05:55, Știri externe
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au participat la parada de la Beijing. Se comemorează 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial
Galerie Foto 17

UPDATE: Foștii prim-miniștri ai României, Adrian Năstase (2001-2004) și Viorica Dăncilă (2018-2019), au participat la Parada Victoriei de la Beijing, China comemorând 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial. Gazda evenimentului,  Xi Jinping, a dezvăluit forța militară a Chinei. 

Cei doi foști demnitari au dat mâna cu președintele Chinei, precum și cu Prima Doamnă, Peng Liyuan. După fotografia de grup alături de alți 45 de lideri și demnitari externi, au mers să urmărească ceremonia fastuoasă, unde au defilat trupele de elită ale Chinei. Au fost, de asemenea, prezentate cele mai noi drone,  tancuri, aeronave și rachete chinezești.

Ceremonia s-a desfășurat în Piața Tiananmen. În discursul său, Xi Jinping a declarat că ascensiunea Chinei este de „neoprit”, fiind țara cu cea mai numeroasă armată: peste 2 milioane de militari activi. Vladimir Putin și Kim Jong Un au stat flancați în jurul lui Xi de la începutul paradei și s-au fotografiat împreună, spre a sfida ordinea mondială condusă de SUA, scrie CNN.

La paradă au participat peste 10.000 de militari chinezi și au fost prezentate cele mai noi rachete balistice intercontinentale din ultimii ani, cu denumirea DF-61. Racheta masivă, transportată pe o platformă mobilă cu opt roți, a apărut pentru prima dată în postările de pe rețelele de socializare și i-a luat complet prin surprindere pe analiștii veterani din Occident.

DF-61 a fost atașată de racheta balistică JL-1 lansată din aer și racheta balistică JL-3 lansată din submarin, cu rază de acțiune intercontinentală. A fost prezentată și o nouă versiune a DF-31, o rachetă intercontinentală balistică.

Deasupra participanților au zburat cele mai noi avioane de vânătoare stealth ale Armatei Populare de Eliberare, inclusiv aeronavele J-35 cu două motoare și bombardierele H-6, fiind văzute decolând la scurt timp după începerea paradei.

Au zburat peste 100 de aeronave pe durata paradei, plus elicoptere care purtau steagul național chinez, într-o formație care ilustra numărul „80” (80 ani de la încheierea războiului), unele purtând steaguri care includeau sloganuri precum „Pacea va învinge”, „Poporul va învinge” și „Justiția va învinge”.

Știrea inițială

Fostul prim-ministru al României, Adrian Năstase, a anunțat că se află la Beijing, acceptând invitația Republicii Populare Chineze de a participa la parada militară de mâine (3 septembrie 2025). Ceremonia comemorează 80 ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial (cunoscut ca „Marele Război Patriotic” la ruși și „Războiul Anti-fascist” la chinezi).

Mai mulți lideri și demnitari străini vor participa la parada militară, organizată imediat după Summitul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai de la Tianjin.

„Sunt invitat, în aceste zile, la Beijing, în calitate de fost demnitar, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei și a fascismului în al Doilea Război Mondial. Mâine va avea loc o mare paradă militară și o recepție oferită de liderii chinezi”, a anunțat pe blogul personal Adrian Năstase.

Fostul premier a fost invitat la sediul departamentului internațional al CC, al PCC, unde a avut „o lungă discuție cu doamna ministru adjunct Sun Haiyan, în legătură cu teme sensibile de politică internaționala, inclusiv despre războiul din Ucraina și despre relația dintre China, Rusia și India”.

Lista completă a invitaților care vor lua parte la paradă

  • Armenia: Premierul Nikol Pashinyan
  • Australia: Fostul ministru de Externe Bob Carr
  • Azerbaijan: Președintele Ilham Aliyev
  • Bangladesh: Consilierul pe securitate națională Khalilur Rahman
  • Brunei: Comandantul Haszaimi Bol Hassan
  • Cambodgia: Regele Norodom Sihamoni
  • Indonezia: Ministrul de Externe Sugiono
  • Iran: Președintele Masoud Pezeshkian
  • Kazahstan: Președintele Kassym-Jomart Tokayev
  • Kîrgîzstan: Sadyr Japarov
  • Japonia: Fostul prim-ministru Yukio Hatoyama
  • Laos: Președintele Thongloun Sisoulith
  • Malaezia: Premierul Anwar Ibrahim
  • Maldive: Președintele Mohamed Muizzu
  • Mongolia: Președintele Ukhnaagiin Khurelsukh
  • Myanmar: Președintele interimar Min Aung Hlaing
  • Nepal: Premierul K.P. Sharma Oli
  • Noua Zeelandă: Fostul premier John Key
  • Coreea de Nord: Liderul Suprem Kim Jong Un
  • Pakistan: Premierul Shehbaz Sharif
  • Singapore: Premierul adjunct Gan Kim Yong
  • Coreea de Sud: Purtătorul de cuvânt al Adunării Naționale Woo Won-shik
  • Takikistan: Președintele Emomali Rahmon
  • Timor: Președintele Parlamentului Maria Fernanda Lay
  • Uzbekistan: Președintele Shaykat Mirziyovev
  • Vietnam: Președintele Luong Cuong
  • Belarus: Președintele Aleksandr Lukașenko
  • Belgia: Fostul premier Yves Leterme
  • Bulgaria: Premierul adjunct Atanas Zafirov
  • Grecia: Fostul premier George Papandreou
  • Italia: Fostul premier Massimo D’Alema
  • Ungaria: Fostul premier Peter Szijjarto
  • România: Fostul premier Adrian Năstase
  • Rusia: Președintele Vladimir Putin
  • Serbia: Președintele Aleksandar Vucic
  • Slovacia: Premierul Robert Fico
  • Elveția: Fostul președinte Ueli Maurer
  • Algeria: Fostul ministru al veteranilor Laid Rebiga
  • Congo: Președintele Denis Sassou Nguesso
  • Egipt: Premierul adjunct Kamel al-Wazir
  • Zimbabwe: Președintele Emmerson Mnangagwa
  • Cuba: Președintele Miguel Diaz-Canel
  • Nicaragua: Consilierul prezidențial Laureano Ortega Murillo
  • Venezuela: Președintele Adunării Naționale Jorge Rodriguez
  • ASEAN: Secretarul general Kao Kim Hourn
  • CIS: Secretarul general Serghei Lebedev
  • ONU: Sub-secretarul general Li Junhua
  • SCO: Secretarul general  Nurlan Yermekbayev

Potrivit Solid News, la paradă ar participa și fostul premier Viorica Dăncilă. Fostul premier Victor Ponta ar fi refuzat invitația Chinei.

Sursa Foto/Video:

  • Profimedia
  • CGTN

Autorul recomandă: Robert Fico anunță întărirea relațiilor economice ale Slovaciei cu Federația Rusă și le oferă accesul rușilor în UE / „Se scrie noua ordine mondială”

Citește și

EXTERNE Maduro îl acuză pe Trump că vrea să-l răstoarne de la conducere. Distrugătoare americane au fost observate lângă coasta Venezuelei
22:32
Maduro îl acuză pe Trump că vrea să-l răstoarne de la conducere. Distrugătoare americane au fost observate lângă coasta Venezuelei
EXTERNE Ambasadorul SUA la NATO a explicat de ce Statele Unite s-au abținut de la sancțiuni secundare impuse CHINEI pentru sprijinul acordat Rusiei
21:15
Ambasadorul SUA la NATO a explicat de ce Statele Unite s-au abținut de la sancțiuni secundare impuse CHINEI pentru sprijinul acordat Rusiei
EXTERNE Robert Fico anunță întărirea relațiilor economice ale Slovaciei cu Federația Rusă și le oferă accesul rușilor în UE / „Se scrie noua ordine mondială”
20:31
Robert Fico anunță întărirea relațiilor economice ale Slovaciei cu Federația Rusă și le oferă accesul rușilor în UE / „Se scrie noua ordine mondială”
EXTERNE NATO lucrează pentru a contracara bruiajul rusesc al avioanelor civile. Rutte: „La Londra sau la Tallinn, suntem cu toții pe flancul ESTIC acum”
20:28
NATO lucrează pentru a contracara bruiajul rusesc al avioanelor civile. Rutte: „La Londra sau la Tallinn, suntem cu toții pe flancul ESTIC acum”
EXTERNE AIEA descoperă urme de URANIU într-o clădire bombardată de Israel în Siria. Oficialii din Damasc: Nu cunoaștem originea materialului
19:32
AIEA descoperă urme de URANIU într-o clădire bombardată de Israel în Siria. Oficialii din Damasc: Nu cunoaștem originea materialului
EXTERNE Economia de război a Moscovei clachează. Aproape o treime dintre companiile rusești au fost NEPROFITABILE în primul semestru din 2025
19:03
Economia de război a Moscovei clachează. Aproape o treime dintre companiile rusești au fost NEPROFITABILE în primul semestru din 2025
Mediafax
HOROSCOP 3 septembrie. Balanțele amână deciziile, iar Săgetătorii au oportunități de investiții
Digi24
EXCLUSIV Bolojan, întrebat dacă „dă în scris” că nu va crește TVA-ul din nou, la fel cum a promis Nicușor Dan: „Am grijă ce vorbesc”
Cancan.ro
Andrușca a făcut-o praf pe Ella Vișan, după ce s-a aflat că a fost cu Andrei în baie: 'Știi bancul cu bufnița?' Ispita nu s-a putut abține și a făcut-o de râs în ultimul hal
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Culisele ședinței de trei ore dintre Nicușor Dan și liderii Coaliției. Testul de matematică la care a fost supus Bolojan de către președinte
Mediafax
Bolojan, întrebat despre o nouă creștere a TVA: 'Eu caut să fiu cât se poate de corect cu românii'
Click
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!
Wowbiz
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Antena 3
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
Digi24
FOTO Cine e Kim Ju Ae, fiica și posibilă succesoare a dictatorului de la Phenian: nici măcar vârsta sa exactă nu este cunoscută
Cancan.ro
Se mai face sau nu sezonul 10 de la Insula Iubirii?! Șefii Antena 1 au luat deja decizia și nu mai există cale de întoarcere
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni! Blondina arată WOW acum
observatornews.ro
Iancu Guda, despre reforma administraţiei locale: Ce avem acum datează de la Cuza
StirileKanalD
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
KanalD
Tânărul dat dispărut pe 11 august, după ce a aterizat cu o cursă Londra-Chișinău, a fost găsit mort într-o pădure. Anatolie avea doar 32 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
🔊 Cum sună Dacia Duster cu evacuare sport centrală instalată de tunerii germani?🔊
Descopera.ro
Astronomii au descoperit ceva MASIV în galaxia noastră
Capital.ro
Proprietarii de terenuri rămân fără propriul bun. S-a dat termen legal. Nu se mai poate recupera
Evz.ro
Cinci semne de oboseală la care șoferii trebuie să fiți atenți
A1
Ce i-a dezvăluit Mattia lui Marian despre interacțiunea cu Bianca. Mărturisirea nedifuzată la TV: "Deci v-ați sărutat?"
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
S-a descoperit locul în care Emil Gânj s-a ținut departe de polițiștii care sunt pe urmele lui, încă de când a săvârșit crima tragică! Acesta a intrat în pământ, la propriu
RadioImpuls
Anunțul momentului făcut de Ministrul Educației Daniel David! Se întorc sau nu elevii în bănci pe 8 septembrie 2025: „Nu cred că vor fi şcolile goale. Doamne, fereşte! Ar trebui să fie cazuri extrem de rare”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Descopera.ro
Un test simplu și rapid detectează o boală mortală la copii cu 5 ani înainte de simptome