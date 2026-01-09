Unde se află cel mai periculos aeroport din lume. Aterizarea este o provocare extremă pentru piloți

O zonă din Nepal se află în centrul atenției pentru aeroportul considerat a fi cel mai periculos la nivel de mapamond. Aici, pentru că pista este extrem de scurtă, nu orice pilot se încumetă să aterizeze. Este o provocare extremă pentru profesioniștii care activează în aviație. iar pista se află la o altitudine de circa 2.900 de metri.

Cel mai periculos aeroport din lume este Tenzing-Hillary din Lukla, Nepal. Pista aeroportului este foarte scurtă (527 de metri), motiv pentru care aterizarea devine dificilă chiar și pentru cei mai experimentați piloți. De altfel, pista se află la o altitudine de aproape 2.900 de metri, ceea ce face ca aterizarea să fie, cu adevărat, o provocare extremă.

Cel mai periculos aeroport din lume se află în Nepal

Mai mult decât atât, pista aeroportului se termină brusc la marginea unei prăpăstii de peste 600 metri. Pe partea cealaltă se află un zid de piatră. Pista din Tenzing-Hillary din Lukla, Nepal este înconjurată de munți, iar un alt element care face aterizarea și mai dificilă este vremea. Condițiile meteorologice se schimbă rapid, vremea fiind imprevizibilă în munții Nepalului. Ninsoarea bruscă ori ceața densă pot reprezenta o problemă majoră la aterizare.

În condițiile în care piloții nu pot ateriza acolo, se întorc la Kathmandu. Se află la o distanță de 40 de minute de aeroport.

Pentru că pista este periculoasă, neavând un spațiu mai mare de desfășurare, au voie să aterizeze elicopterele și avioanele de mici dimensiuni. De altfel, pentru a ajunge pe aeroportul Tenzing-Hillary din Lukla, piloții trebuie să aibă o pregătire specială. Pregătirea are în componență minim 100 de decolări și aterizări scurte, un an de experiență de zbor în Nepal și 10 zboruri fără cusur însoțiți de un instructor, notează MEDIAFAX.

Istorie sumbră: oameni morți în urma incidentelor aviatice

Istoria aeroportului începe cu Sir Edmund Hillary. A fost prima persoană care a escaladat Everestul împreună cu Tenzing Norgay. Din dorința ca alții să evite această călătorie până la tabăra de bază, Sir Edmund Hillary a cumpărat terenul la prețul de 2.700 dolari. Primul zbor a aterizat acolo în 1971. Aeroportul are și o istorie sumbră privind accidentele aviatice. În 2008, 8 oameni au murit când un avion a încercat să aterizeze. În 2019, 3 oameni au decedat când un avion a deviat de pe pistă și s-a ciocnit cu un elicopter.

