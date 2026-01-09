Prima pagină » Actualitate » Unde se află cel mai periculos aeroport din lume. Aterizarea este o provocare extremă pentru piloți

Unde se află cel mai periculos aeroport din lume. Aterizarea este o provocare extremă pentru piloți

09 ian. 2026, 13:51, Actualitate
Unde se află cel mai periculos aeroport din lume. Aterizarea este o provocare extremă pentru piloți

O zonă din Nepal se află în centrul atenției pentru aeroportul considerat a fi cel mai periculos la nivel de mapamond. Aici, pentru că pista este extrem de scurtă, nu orice pilot se încumetă să aterizeze. Este o provocare extremă pentru profesioniștii care activează în aviație. iar pista se află la o altitudine de circa 2.900 de metri.

Cel mai periculos aeroport din lume este Tenzing-Hillary din Lukla, Nepal. Pista aeroportului este foarte scurtă (527 de metri), motiv pentru care aterizarea devine dificilă chiar și pentru cei mai experimentați piloți. De altfel, pista se află la o altitudine de aproape 2.900 de metri, ceea ce face ca aterizarea să fie, cu adevărat, o provocare extremă.

Cel mai periculos aeroport din lume se află în Nepal

Mai mult decât atât, pista aeroportului se termină brusc la marginea unei prăpăstii de peste 600 metri. Pe partea cealaltă se află un zid de piatră. Pista din Tenzing-Hillary din Lukla, Nepal este înconjurată de munți, iar un alt element care face aterizarea și mai dificilă este vremea. Condițiile meteorologice se schimbă rapid, vremea fiind imprevizibilă în munții Nepalului. Ninsoarea bruscă ori ceața densă pot reprezenta o problemă majoră la aterizare.

În condițiile în care piloții nu pot ateriza acolo, se întorc la Kathmandu. Se află la o distanță de 40 de minute de aeroport.

Unde se află cel mai periculos aeroport din lume. Aterizarea este o provocare extremă pentru piloți

Cel mai periculos aeroport din lume se află în Nepal / sursă foto: Shutterstock

Pentru că pista este periculoasă, neavând un spațiu mai mare de desfășurare, au voie să aterizeze elicopterele și avioanele de mici dimensiuni. De altfel, pentru a ajunge pe aeroportul Tenzing-Hillary din Lukla, piloții trebuie să aibă o pregătire specială. Pregătirea are în componență minim 100 de decolări și aterizări scurte, un an de experiență de zbor în Nepal și 10 zboruri fără cusur însoțiți de un instructor, notează MEDIAFAX.

Istorie sumbră: oameni morți în urma incidentelor aviatice

Istoria aeroportului începe cu Sir Edmund Hillary. A fost prima persoană care a escaladat Everestul împreună cu Tenzing Norgay. Din dorința ca alții să evite această călătorie până la tabăra de bază, Sir Edmund Hillary a cumpărat terenul la prețul de 2.700 dolari. Primul zbor a aterizat acolo în 1971. Aeroportul are și o istorie sumbră privind accidentele aviatice. În 2008, 8 oameni au murit când un avion a încercat să aterizeze. În 2019, 3 oameni au decedat când un avion a deviat de pe pistă și s-a ciocnit cu un elicopter.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock

Recomandarea video

Citește și

INCIDENT Un bărbat a mușcat trei agenți de poliție care s-au deplasat la locuința sa în urma unui apel 112
14:12
Un bărbat a mușcat trei agenți de poliție care s-au deplasat la locuința sa în urma unui apel 112
ULTIMA ORĂ Ministrul Energiei anunţă că mai sunt 4.000 de locuinţe fără curent. Bogdan Ivan: „Ieri seară, consumul de energie electrică a atins 8.800 MW”
14:02
Ministrul Energiei anunţă că mai sunt 4.000 de locuinţe fără curent. Bogdan Ivan: „Ieri seară, consumul de energie electrică a atins 8.800 MW”
EVENIMENT Elevii din mai multe sate din Bihor nu au putut ajunge la școală din cauza drumurilor înzăpezite sau înghețate
12:53
Elevii din mai multe sate din Bihor nu au putut ajunge la școală din cauza drumurilor înzăpezite sau înghețate
DECES A murit Dănuț Iacob, eroul din Brașov care a strigat „Jos comunismul” cu doi ani înainte de Revoluție. Anul acesta, ar fi împlinit 58 de ani
12:52
A murit Dănuț Iacob, eroul din Brașov care a strigat „Jos comunismul” cu doi ani înainte de Revoluție. Anul acesta, ar fi împlinit 58 de ani
LIFESTYLE Rețeta cu varză și orez pregătită de călugării de pe Muntele Athos. Se prepară rapid și este sățioasă
12:51
Rețeta cu varză și orez pregătită de călugării de pe Muntele Athos. Se prepară rapid și este sățioasă
FLASH NEWS Angajaţii DRDP Craiova, impresionaţi de peisajele de iarnă de pe drumurile pe care trebuie să le deszăpezească: „Suntem puţin invidioşi pe ei”
12:44
Angajaţii DRDP Craiova, impresionaţi de peisajele de iarnă de pe drumurile pe care trebuie să le deszăpezească: „Suntem puţin invidioşi pe ei”
Mediafax
Usturoiul chinezesc cucerește Europa. 70% din importuri vin din China
Digi24
Un moment de cotitură pentru America: De ce uciderea femeii din Minneapolis de către un agent de imigrare ar putea avea urmări profunde
Cancan.ro
Blestemul Power Couple: Au DIVORȚAT din cauza emisiunii de la Antena 1
Prosport.ro
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Adevarul
Generalii Europei avertizează: continentul trebuie să se pregătească pentru război
Mediafax
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
Click
Trei zodii atrag succesul financiar în perioada 12–18 ianuarie 2026. Ce nativi dau marea lovitură
Digi24
Atentat în direct. Lidera opoziției a fost atacată cu o bombă chiar în timpul unui interviu
Cancan.ro
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi ucis, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un vehicul 12×12
Descopera.ro
Un obiect imposibil a fost găsit în spațiu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Nürnberg pe ecran: 10 fapte despre filmul inspirat din procesul care a schimbat dreptul internațional
MILITAR Soldații danezi sunt obligați să riposteze în cazul unei invazii în Groenlanda. O lege din 1952 le permite să evite drama din al Doilea Război Mondial
14:16
Soldații danezi sunt obligați să riposteze în cazul unei invazii în Groenlanda. O lege din 1952 le permite să evite drama din al Doilea Război Mondial
FLASH NEWS Încă două persoane au fost împușcate în SUA de agenții ICE. „Erau afiliați unei bande venezuelene“. Primarul cere oprirea operațiunilor Serviciului
13:52
Încă două persoane au fost împușcate în SUA de agenții ICE. „Erau afiliați unei bande venezuelene“. Primarul cere oprirea operațiunilor Serviciului
FLASH NEWS Trump elibereză rușii de pe petrolierul „Marinera” și refuză să răspundă dacă a vorbit cu Putin
13:42
Trump elibereză rușii de pe petrolierul „Marinera” și refuză să răspundă dacă a vorbit cu Putin
FLASH NEWS Au fost depistate cazuri de râie la Spitalul de Psihiatrie din Jebel. DSP Timiş a demarat o anchetă
13:25
Au fost depistate cazuri de râie la Spitalul de Psihiatrie din Jebel. DSP Timiş a demarat o anchetă
EXTERNE Trufandale made in China. Porumbei serviți într-un restaurant chinezesc din Madrid pe post de rață
13:24
Trufandale made in China. Porumbei serviți într-un restaurant chinezesc din Madrid pe post de rață
FLASH NEWS Atac terorist în Honduras. Un dispozitiv exploziv a lovit-o în cap pe vicepreședinta Congresului Național, Gladys Aurora López
13:16
Atac terorist în Honduras. Un dispozitiv exploziv a lovit-o în cap pe vicepreședinta Congresului Național, Gladys Aurora López

Cele mai noi

Trimite acest link pe