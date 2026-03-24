Aerul pe care îl respiram, din ce în ce mai poluat. În Europa, doar trei țări mai au aer curat, indică un ultim raport

Doar trei țări de Europa mai au aer care respectă limitele de siguranță ale Organizației Mondiale a Sănătății, arată un raport global privind poluarea aerului publicat de compania elvețiană IQAir. E vorba de Andora, Estonia și Islanda, însă acesta nu este nici măcar cea mai îngrijorătoare concluzie a raportului. Potrivit specialiștilor, doar 14% dintre orașele din întreaga lume beneficiau, în 2025, de un aer respirabil, o scădere față de 17% în anul precedent. Cel mai poluat oraș din lume este însă în India, potrivit raportului, relatează Euronews.

Compania elvețiană de monitorizare a poluării IQAir a analizat date provenite din 9.446 de orașe din 143 de țări, regiuni și teritorii, în cadrul Raportului privind calitatea aerului la nivel mondial pentru 2025

Potrivit experților elvețieni, calitatea aerului se deteriorează la nivel global, în mare parte din cauza schimbărilor climatice provocate de om. Fumul provenit de la incendiile forestiere, în special, a contribuit la scăderea calității aerului în 2025, alături de furtunile de praf și alte fenomene meteorologice extreme intensificate de arderea combustibililor fosili.

În cel mai grav an din istoria UE în ceea ce privește incendiile forestiere, flăcările au cuprins întreaga Europă, atingând un nivel record în luna august, când au distrus ferme, păduri și locuințe. Fenomenele meteorologice extreme au provocat pierderi economice pe termen scurt de cel puțin 43 de miliarde de euro pe întreg continentul, cauzate de valuri de căldură mortale, inundații și secete.

OMS stabilește limite sigure pentru particulele fine PM2.5, care pot pătrunde adânc în plămâni și în fluxul sanguin, din cauza dimensiunilor reduse – cu un diametru mai mic de 2,5 micrometri. Aceste particule miuscule sunt asociate cu boli respiratorii, afecțiuni cardiovasculare și chiar cancer.

În prezent, doar trei țări europene respectă aceste limite de siguranță.

Țările din Europa cu cea mai bună calitate a aerului

În Europa, Andorra, Estonia și Islanda sunt singurele țări care au respectat în 2025 valoarea-limită anuală stabilită de OMS pentru PM2,5 – 5 micrograme pe metru cub (µg/m³).

Acestea se numără printre cele doar 13 țări și teritorii de la nivel global care s-au menținut în limitele de siguranță. Celelalte sunt Australia, Barbados, Bermuda, Polinezia Franceză, Grenada, Noua Caledonie, Panama, Puerto Rico, Réunion și Insulele Virgine Americane.

Asta înseamnă că 130 dintre cele 143 de țări incluse în studiu – adică 91% – nu au respectat standardele de siguranță.

Cele mai poluate țări

Cele mai poluate cinci țări au fost Pakistanul (67,3 µg/m³), Bangladeshul (66,1 µg/m³), Tadjikistanul (57,3 µg/m³), Ciadul (53,6 µg/m³) și Republica Democratică Congo (50,2 µg/m³).

De asemenea, cele mai poluate 25 de orașe din lume se aflau toate în India, Pakistan și China, India găzduind trei dintre cele mai poluate patru orașe.

Unde se înregistrează cea mai gravă poluare a aerului din Europa

La nivel european, în 2025, 23 de țări au înregistrat creșteri ale concentrațiilor medii anuale de PM2,5, 18 au înregistrat scăderi, iar una s-a alăturat listei.

Poluarea cu PM2,5 a crescut cu peste 30 % în Elveția și Grecia, din cauza fumului provenit de la incendiile forestiere din America de Nord și a prafului saharian din Africa. Malta a înregistrat cea mai mare scădere, de aproape 24%. Acest lucru se datorează, în parte, eforturilor de lungă durată de a înlocui producția de energie pe bază de păcură cu surse regenerabile, precum și politicilor care vizează emisiile generate de trafic.

La momentul redactării acestui articol, Parisul se afla printre primele cinci orașe cele mai poluate din lume, alături de Beijing, Dhaka, Wuhan și Seul. Londra se afla, de asemenea, în top 10.

