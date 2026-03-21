Claxonele, scârțâitul pneurilor și țipetele din trafic erau cândva principalele elemente folosite de scriitori pentru a descrie Parisul. Acum, însă, aceste sunete nu mai caracterizează capitala pariziană dintr-un simplu motiv …mașinile au trecut pe plan secund. Potrivit unui reportaj Bloomberg, față de acum 10 ani, turiștii care vor să viziteze unul dintre cele mai frumoase orașe ale lumii vor vedea acum șiruri de biciclete și mulțimi de pietoni acolo unde odinioară benzile erau inundate de mașini. De asemenea, înotul pe timp de vară în Sena este acum posibil. Până și nivelul de poluare al aerului a scăzut considerabil.

Aceste schimbări, scrie Bloomberg, sunt rezultatul unei serii de măsuri adoptate sub mandatul primarului în exercițiu al Parisului, Anne Hidalgo. Aceasta și-a propus să facă orașul mai accesibil pietonilor și bicicliștilor, reducând în același timp emisiile. Pe plan internațional, Hidalgo a devenit una dintre cele mai cunoscute promotoare ale transformării urbane ecologice.

Hidalgo nu a fost singura care a promovat astfel de schimbări. Și în alte orașe franceze s-a înregistrat o creștere a numărului de biciclete și o scădere a celui de mașini, în timp ce unele dintre marile metropole din lume, comparabile cu Parisul, derulează proiecte ambițioase de plantare de copaci sau amenajare de piețe pietonale. Ceea ce este cu adevărat remarcabil este numărul impresionant de politici noi și îndrăznețe pe care Hidalgo a reușit să le pună în aplicare.

Alegerile de duminică ar putea determina, însă, direcția moștenirii sale, mai scrie sursa citată. Candidatul Partidului Socialist care luptă pentru a o înlocui pe Hidalgo, fostul său adjunct Emmanuel Grégoire, a obținut majoritatea relativă în primul tur de scrutin.

Ce zone ale capitalei pariziene a reușit Hidalgo să schimbe

Înainte de sosirea primarului Hidalgo la Primăria din Paris, Place de la Bastille era o piață zgomotoasă, aproape lipsită de copaci, dominată de mașini și care descuraja trecătorii. Pe durata mandatului său, suprafața destinată mașinilor din această piață istorică a fost redusă drastic, fiind înlocuită cu trotuare lărgite, piste pentru biciclete și noi zone de verdeață.

Aceasta este una dintre cele șapte piețe majore remodelate în mod similar la Paris. Place de la Bastille se mândrește acum cu 50 de copaci în plus și 7.000 de metri pătrați de spațiu suplimentar pentru pietoni și piste pentru biciclete. Vizitatorii pot merge până la coloana centrală a pieței, care înainte era izolată.

„Plimbându-te astăzi pe aleea de pe malul drept al Senei, la Paris, este greu de crezut că acest chei pietonal, aglomerat dar liniștit, găzduia, în urmă cu doar zece ani, una dintre principalele artere rutiere din centrul Parisului. Pe acest tronson de dig, lung de aproximativ 3 km, circulau odinioară zilnic 43.000 de mașini prin oraș, poluând aerul și afectând monumente precum Luvrul și Pont Neuf cu zgomot și vibrații. Astăzi, toate mașinile au fost îndepărtate, iar cheiul pietonal nu este doar un spațiu de agrement popular, ci și o atracție turistică.“, scriu jurnaliștii Bloomberg.

Pe străzile accesibile autovehiculelor, mașinile circulă cu o viteză mult mai redusă, limita de viteză fiind de 30 de kilometri pe oră pe toate străzile, cu excepția câtorva artere principale. De asemenea, vehiculele au mult mai puține locuri de parcare dacă doresc să oprească; orașul a eliminat 24.000 de locuri de parcare în ultimii șase ani și are în plan să elimine alte zeci de mii pe 500 de străzi, înlocuindu-le cu piste pentru biciclete, trotuare sau spații verzi.

În această perioadă, calitatea aerului s-a îmbunătățit considerabil, deși încă nu îndeplinește pragurile stabilite de Organizația Mondială a Sănătății. Poluarea cu dioxid de azot și cu particule fine a scăzut între 2012 și 2022, în timp ce emisiile de carbon generate de vehicule au scăzut cu 35%, potrivit unui studiu realizat de Airparif. Aceste schimbări se datorează parțial îmbunătățirilor aduse prin modernizarea vehiculelor și parțial reducerii traficului auto — schimbări care au determinat și alte orașe să înregistreze îmbunătățiri ale calității aerului.

Încă în 2023, piața din fața Primăriei din Paris era un spațiu gol. Acum, grație programului „Pădurea urbană” al orașului, spațiul este înconjurat de 10.800 de metri pătrați de vegetație nouă, incluzând straturi de flori și copaci înalți care, împreună, creează pergole luxuriante și semi-izolate, dotate cu bănci.

Între 2014 și iunie 2025, municipalitatea afirmă că a plantat circa 213.000 de copaci, mai ales în jurul curților școlilor și de-a lungul străzilor. Municipalitatea a cartografiat aceste așa-numite „insule de prospețime” ca parte a unui ghid al locurilor care pot oferi o pauză răcoroasă, fie prin umbra copacilor, fântâni sau în interiorul răcoros al clădirilor publice, cum ar fi muzeele.

Anul trecut, municipalitatea a anunțat că a construit 550 de kilometri de piste pentru biciclete în decursul unui deceniu, urmând să atingă un total de 1.400 de kilometri de piste până în martie 2026.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Franța propune misiune ONU în strâmtoarea Ormuz pentru protejarea navigației. Macron: „Nu are scopul de a fi o acțiune de forță”

Cinci state europene și Japonia, gata să intervină pentru pentru deblocarea strâmtorii Ormuz: Condamnăm atacurile asupra navelor comerciale în Golf