AI 18+. ChatGPT va avea și o „funcție erotică” și se va putea comporta ca un partener amoros. Anunțul șefului companiei

OpenAI, compania care deține ChatGPT, intenționează să permită o gamă mai largă de conținut, inclusiv erotic, pe platforma sa, ca parte a eforturilor sale de a „trata utilizatorii adulți ca adulți”, spune șeful său, Sam Altman.

Într-o postare pe X de marți, Altman a transmis că viitoarele versiuni ale popularului chatbot îi vor permite acestuia să se comporte într-un mod mai uman, însă numai pentru utilizatorii adulți care doresc acest lucru, scrie BBC.

Această mișcare, care amintește de recenta introducere de către Elon Musk a doi chatboți cu conținut sexual explicit în Grok, ar putea ajuta penAI să atragă mai mulți abonați care să plătească pentru serviciile oferite de companie.

Modificările anunțate de companie vin după ce aceasta a fost dată în judecată la începutul acestui an de părinții unui adolescent american care s-a sinucis. Procesul intentat de Matt și Maria Raine, părinții lui Adam Raine, în vârstă de 16 ani, a fost prima acțiune legală care acuză OpenAI de omor din culpă.

Cuplul californian a criticat controalele parentale ale companiei, despre care a spus că au fost concepute pentru a promova o utilizare mai sănătoasă a chatbot-ului său, spunând că nu au fost suficiente pentru a preveni moartea fiului lor. Familia a inclus în plânger părți din conversațiile dintre Adam, care a murit în aprilie, și ChatGPT, care arată că adolescentul i-ar fi spus aplicației că are gânduri suicidare.

Altman a spus că OpenAI a făcut ChatGPT „destul de restrictiv pentru a ne asigura că suntem atenți cu problemele de sănătate mintală”.

„Ne dăm seama că acest lucru l-a făcut mai puțin util/plăcut pentru mulți utilizatori care nu aveau probleme de sănătate mintală, dar având în vedere gravitatea problemei, am vrut să facem lucrurile corect”, a spus Altman.

El a adăugat că firma a reușit acum să atenueze riscurile grave pentru sănătatea mintală și să aibă noi instrumente care îi permit să „relaxeze în siguranță restricțiile în majoritatea cazurilor”.

Ce spune șeful ChatGPT

În mesajul postat pe X, Sam Altman spune că restricțiile impuse până acum nu sunt potrivite pentru toată lumea și dă de înțeles că OpenAI va aduce modificări pentru adulții care își vor da acordul în acest sens.

„Am făcut ChatGPT destul de restrictiv pentru a ne asigura că suntem atenți la problemele de sănătate mintală. Ne dăm seama că acest lucru l-a făcut mai puțin util/plăcut pentru mulți utilizatori care nu aveau probleme de sănătate mintală, dar având în vedere gravitatea problemei, am vrut să facem lucrurile corect. Acum, că am reușit să atenuăm problemele grave de sănătate mintală și avem instrumente noi, vom putea relaxa în siguranță restricțiile în majoritatea cazurilor. În câteva săptămâni, plănuim să lansăm o nouă versiune de ChatGPT care permite oamenilor să aibă o personalitate care se comportă mai mult ca ceea ce le-a plăcut la 4o (sperăm că va fi mai bine!). Dacă doriți ca ChatGPT-ul dvs. să răspundă într-un mod foarte uman, să folosească o mulțime de emoji-uri sau să se comporte ca un partener, ChatGPT ar trebui să facă acest lucru (dar numai dacă doriți acest lucru, nu pentru că limităm utilizarea). În decembrie, pe măsură ce implementăm mai complet restricționarea în funcție de vârstă și ca parte a principiului nostru „tratăm utilizatorii adulți ca pe adulți”, vom permite și mai multe, cum ar fi elementele erotice, pentru adulții verificați”, a scris Altman.

We made ChatGPT pretty restrictive to make sure we were being careful with mental health issues. We realize this made it less useful/enjoyable to many users who had no mental health problems, but given the seriousness of the issue we wanted to get this right. Now that we have… — Sam Altman (@sama) October 14, 2025

Propunerea este deja criticată. „Folosește oamenii ca pe niște cobai”

Criticii spun că decizia OpenAI de a permite conținut erotic pe platformă demonstrează necesitatea unei reglementări mai ample la nivel federal și statal.

„Cum se vor asigura că copiii nu pot accesa porțiunile ChatGPT care sunt destinate exclusiv adulților și oferă conținut erotic? Open AI, la fel ca majoritatea marilor companii tehnologice din acest domeniu, folosește oamenii ca pe niște cobai”, a spus Jenny Kim, partener la firma de avocatură Boies Schiller Flexner.

Kim este implicată într-un proces împotriva Meta, care susține că algoritmul Instagram dăunează sănătății mintale a utilizatorilor adolescenți. „Nici măcar nu știm dacă restricționarea lor în funcție de vârstă va funcționa”, a spus ea.

În aprilie, TechCrunch a raportat că OpenAI permitea conturilor în care un utilizator se înregistrase ca minor să genereze conținut erotic grafic. OpenAI a declarat la acea vreme că firma lansează o soluție pentru a limita accesul la acest tip de conținut.

Un sondaj publicat luna aceasta de organizația non-profit Centrul pentru Democrație și Tehnologie (CDT) a constatat că unul din cinci elevi declară că el sau cineva cunoscut a avut o „relație romantică” cu inteligența artificială.

Câți români folosesc inteligența artificială

Aproape 4 din 10 angajați români (34,9%) folosesc în mod frecvent instrumente de inteligență artificială precum ChatGPT sau Gemini la job, pentru a-și reduce volumul de muncă sau pentru a obține rezultate mai rapide, potrivit unei platforme de recrutare online.

Dintre aceștia, 18,8% folosesc un tool de AI zilnic, 13,4% săptămânal, iar 5,7% de câteva ori pe lună, arată un sondaj eJobs.

Pentru cei din urmă, utilizarea AI-ului nu s-a transformat într-un obicei, ci mai degrabă într-o soluție de excepție la care apelează doar în cazuri punctuale. 13,9% dintre angajați spun că rareori folosesc astfel de tool-uri, în timp ce 48,1% nu folosesc deloc.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Oamenii, manipulați de ChatGPT, dezvăluie un fost cercetător la OpenAI. „Lucrurile sunt mai grave decât vă imaginați”

ChatGPT are peste 800 de milioane de utilizatori săptămânal/Ce este Apps SDK, funcția dezvoltată de experții IT de la OpenAI