Air Force One și avionul prezidențial rus Tupolev au aterizat la Anchorage: Donald Trump l-a întâmpinat pe Vladimir Putin pe covorul roșu

15 aug. 2025, 22:47, Știri externe
Avionul prezidențial american Air Force One a aterizat la Anchorage cu Donald Trump la bord. După ce a coborât, președintele american s-a întâlnit cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Zâmbitori, cei doi s-au salutat și și-au dat mâna. 

Liderul rus, deși este urmărit internațional pentru crime de război împotriva umanității din 2023, având mandat de arestare emis de către Curtea Penală Internațională, a fost întâmpinat pe covorul roșu de către șeful de la Casa Albă. Cei doi lideri s-au salutat, au făcut fotografii și și-au vorbit.

Președinții Trump și Putin s-au dus către podiumul cu inscripția „Alaska 2025”, unde au fost fotografiați, și au urmărit împreună un spectacol aerian cu avioane supersonice de vânătoare F-35 de fabricație americană și un bombardier B-2 Spirit.

La întâlnirea crucială cu Putin de la baza Elmendorf-Richardson,  Trump este însoțit de secretarul de Stat Marco Rubio și emisarul special al Casei Albe, Steve Witkoff, precum și de directorul CIA, John Ratcliffe.

Este prima întâlnire faţă în faţă între cei doi după întoarcerea miliardarului la Casa Albă. De asemenea, este prima întâlnire dintre un lider american și un lider rus din 2021. De la începerea războiului din Ucraina, relațiile SUA-Rusia au devenit tensionate.

