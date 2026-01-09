Prima pagină » Știri externe » China continuă cooperarea cu Venezuela. Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a avut o întâlnire cheie cu ambasadorul chinez

China continuă cooperarea cu Venezuela. Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a avut o întâlnire cheie cu ambasadorul chinez

09 ian. 2026, 15:08, Știri externe
China continuă cooperarea cu Venezuela. Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a avut o întâlnire cheie cu ambasadorul chinez

Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, s-a întâlnit cu ambasadorul chinez Lan Hu, într-un context ce a marcat un moment diplomatic crucial în urma intervenției militare a Statelor Unite în Venezuela de săptămâna trecută.

După capturarea lui Nicolas Maduro de către americani, vicepreședintele Delcy Rodríguez a preluat conducerea țării pe 5 ianuarie, fiind imediat recunoscută și susținută de aliații tradiționali ai Venezuelei – China, Rusia și Iran. Delcy Rodríguez a declarat pe rețeaua de socializare X că s-a întâlnit joi cu ambasadorul chinez în Venezuela, Lan Hu, și a transmis că apreciază poziția fermă a Chinei în denunțarea încălcărilor grave ale dreptului internațional și al suveranității Venezuelei.

Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez

Întâlnirea dintre noul președinte al Venezuelei și ambasadorul Chinei transmite un mesaj puternic Statelor Unite

Întrevederea dintre Delcy și ambasadorul Chinei în Venezuela a transmis mai multe mesaje strategice. Pe de o parte, China arată o susținere neclintită față de țara sud-americană și reafirmă astfel că parteneriatul său strategic cu Venezuela rămâne neschimbat, indiferent de evoluțiile politice interne sau externe. Pe de altă parte, această întâlnire este și un mod de a mulțumi oficial Chinei pentru „poziția fermă” în denunțarea a ceea ce ea a numit o „agresiune gravă a SUA” și o încălcare a suveranității naționale și a dreptului internațional.

Nu în ultimul rând, se evidențiază continuitatea economică dintre Venezuela și China. În cadrul întâlnirii s-a subliniat dorința ambelor părți de a continua cooperarea în domeniile energiei și comerțului, China fiind principalul importator de petrol venezuelean.

Ambasadorul Chinei în Venezuela, Lan Hu

Purtătorul de cuvânt al MAE chinez spune că Beijingul își respectă angajamentele față de Venezuela

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Chinei, Mao Ning, a declarat că Beijingul „respectă aranjamentele făcute de guvernul venezuelean în conformitate cu propria constituție” și a cerut eliberarea imediată a lui Maduro. China a subliniat că nicio țară nu ar trebui să își plaseze normele interne deasupra dreptului internațional.

Această întâlnire subliniază competiția dintre marile puteri în America Latină. În timp ce președintele american Donald Trump a declarat că SUA vor „conduce” Venezuela până la o tranziție securizată, China și-a consolidat rolul de „lider alternativ”, oferind sprijin diplomatic și economic guvernului de la Caracas pentru a preveni izolarea acestuia.

Purtătorul de cuvânt a Ministerului de Externe al Chinei, Mao Ning

Recomandările autorului:

Încă două persoane au fost împușcate în SUA de agenții ICE. „Erau afiliați unei bande venezuelene“. Primarul cere oprirea operațiunilor Serviciului

Atac terorist în Honduras. Un dispozitiv exploziv a lovit-o în cap pe vicepreședinta Congresului Național, Gladys Aurora López

Trump elibereză rușii de pe petrolierul „Marinera” și refuză să răspundă dacă a vorbit cu Putin

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Jumătate din Kiev a rămas fără căldură după atacuri ruse. Primarul le-a cerut locuitorilor să părăsească orașul
16:17
Jumătate din Kiev a rămas fără căldură după atacuri ruse. Primarul le-a cerut locuitorilor să părăsească orașul
IMAGINI CU PUTERNIC IMPACT EMOȚIONAL Iranul transformă protestele în masacru: Tineri au fost împușcați de regim cu o mitralieră montată pe o Toyota
15:51
Iranul transformă protestele în masacru: Tineri au fost împușcați de regim cu o mitralieră montată pe o Toyota
ULTIMA ORĂ Statele Unite confiscă a cincea navă cu petrol a Venezuelei: Petrolierul Olina în Caraibe. Blocada globală maritimă a SUA continuă
15:02
Statele Unite confiscă a cincea navă cu petrol a Venezuelei: Petrolierul Olina în Caraibe. Blocada globală maritimă a SUA continuă
MESAJ Palestinienii au „dreptul de a trăi în pace pe propriul lor pământ”, afirmă Papa Leon al XIV-lea
14:36
Palestinienii au „dreptul de a trăi în pace pe propriul lor pământ”, afirmă Papa Leon al XIV-lea
MILITAR Soldații danezi sunt obligați să pună mâna pe arme în cazul în care americanii intră în Groenlanda. O lege din 1952 le permite să evite scenariul din al Doilea Război Mondial
14:16
Soldații danezi sunt obligați să pună mâna pe arme în cazul în care americanii intră în Groenlanda. O lege din 1952 le permite să evite scenariul din al Doilea Război Mondial
FLASH NEWS Încă două persoane au fost împușcate în SUA de agenții ICE. „Erau afiliați unei bande venezuelene“. Primarul cere oprirea operațiunilor Serviciului
13:52
Încă două persoane au fost împușcate în SUA de agenții ICE. „Erau afiliați unei bande venezuelene“. Primarul cere oprirea operațiunilor Serviciului
Mediafax
Usturoiul chinezesc cucerește Europa. 70% din importuri vin din China
Digi24
Rusia îi mulțumește lui Trump pentru că a eliberat doi ruși de pe vasul Marinera, confiscat recent. „Îi suntem recunoscători”
Cancan.ro
Blestemul Power Couple: Au DIVORȚAT din cauza emisiunii de la Antena 1
Prosport.ro
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Adevarul
Generalii Europei avertizează: continentul trebuie să se pregătească pentru război
Mediafax
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
Click
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
Digi24
Atentat în direct. Lidera opoziției a fost atacată cu o bombă chiar în timpul unui interviu
Cancan.ro
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi ucis, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un vehicul 12×12
Descopera.ro
Un obiect imposibil a fost găsit în spațiu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
De ce păsările de munte cântă dimineața și de ce uneori sunt tăcute?
ULTIMA ORĂ Scandal în Guvernul României, pe acordul Mercosur: PSD o acuză pe Oana Țoiu de „trădare”. „A votat fără să protejeze fermierii români”
16:23
Scandal în Guvernul României, pe acordul Mercosur: PSD o acuză pe Oana Țoiu de „trădare”. „A votat fără să protejeze fermierii români”
PERICOL Mai multe avalanșe s-au produs în Munții Făgăraș. Salvamontiștii avertizează: „Nu vă deplasați în zonele înalte fără experiență și echipament”
16:19
Mai multe avalanșe s-au produs în Munții Făgăraș. Salvamontiștii avertizează: „Nu vă deplasați în zonele înalte fără experiență și echipament”
ECONOMIE Producția de automobile în România a scăzut în 2025, însă țara noastră își consolidează poziția la nivelul UE
16:12
Producția de automobile în România a scăzut în 2025, însă țara noastră își consolidează poziția la nivelul UE
ALERTĂ Ger de crapă pietrele în acest weekend. Unde vor ajunge temperaturile aproape la -20 de grade Celsius
16:04
Ger de crapă pietrele în acest weekend. Unde vor ajunge temperaturile aproape la -20 de grade Celsius
SPORT Mastersul de la Londra începe duminică. Unde se poate urmări la TV primul turneu de snooker al anului
16:00
Mastersul de la Londra începe duminică. Unde se poate urmări la TV primul turneu de snooker al anului
SCANDAL Acordul UE – Mercosur a fost agreat de România fără semnătura ministrului Agriculturii. Barbu: „Sunt alături de fermierii români”
15:37
Acordul UE – Mercosur a fost agreat de România fără semnătura ministrului Agriculturii. Barbu: „Sunt alături de fermierii români”

Cele mai noi

Trimite acest link pe