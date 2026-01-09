China continuă cooperarea cu Venezuela. Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a avut o întâlnire cheie cu ambasadorul chinez

Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, s-a întâlnit cu ambasadorul chinez Lan Hu, într-un context ce a marcat un moment diplomatic crucial în urma intervenției militare a Statelor Unite în Venezuela de săptămâna trecută.

După capturarea lui Nicolas Maduro de către americani, vicepreședintele Delcy Rodríguez a preluat conducerea țării pe 5 ianuarie, fiind imediat recunoscută și susținută de aliații tradiționali ai Venezuelei – China, Rusia și Iran. Delcy Rodríguez a declarat pe rețeaua de socializare X că s-a întâlnit joi cu ambasadorul chinez în Venezuela, Lan Hu, și a transmis că apreciază poziția fermă a Chinei în denunțarea încălcărilor grave ale dreptului internațional și al suveranității Venezuelei.

Întâlnirea dintre noul președinte al Venezuelei și ambasadorul Chinei transmite un mesaj puternic Statelor Unite

Întrevederea dintre Delcy și ambasadorul Chinei în Venezuela a transmis mai multe mesaje strategice. Pe de o parte, China arată o susținere neclintită față de țara sud-americană și reafirmă astfel că parteneriatul său strategic cu Venezuela rămâne neschimbat, indiferent de evoluțiile politice interne sau externe. Pe de altă parte, această întâlnire este și un mod de a mulțumi oficial Chinei pentru „poziția fermă” în denunțarea a ceea ce ea a numit o „agresiune gravă a SUA” și o încălcare a suveranității naționale și a dreptului internațional.

Nu în ultimul rând, se evidențiază continuitatea economică dintre Venezuela și China. În cadrul întâlnirii s-a subliniat dorința ambelor părți de a continua cooperarea în domeniile energiei și comerțului, China fiind principalul importator de petrol venezuelean.

Purtătorul de cuvânt al MAE chinez spune că Beijingul își respectă angajamentele față de Venezuela

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Chinei, Mao Ning, a declarat că Beijingul „respectă aranjamentele făcute de guvernul venezuelean în conformitate cu propria constituție” și a cerut eliberarea imediată a lui Maduro. China a subliniat că nicio țară nu ar trebui să își plaseze normele interne deasupra dreptului internațional.

Această întâlnire subliniază competiția dintre marile puteri în America Latină. În timp ce președintele american Donald Trump a declarat că SUA vor „conduce” Venezuela până la o tranziție securizată, China și-a consolidat rolul de „lider alternativ”, oferind sprijin diplomatic și economic guvernului de la Caracas pentru a preveni izolarea acestuia.

Recomandările autorului: