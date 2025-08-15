Trump confirmă că va discuta cu Putin despre schimburi TERITORIALE /„Dar voi lăsa Ucraina să ia această decizie”

Președintele SUA, Donald Trump, a confirmat, vineri, că va discuta despre schimburi teritoriale la summitul cu omologul său rus, Vladimir Putin, precizând însă că deciziile vor aparține Ucrainei.

”Se va discuta despre schimburi teritoriale. Dar voi lăsa Ucraina să ia această decizie și cred că vor lua o decizie adecvată. Eu nu mă aflu aici pentru a discuta despre Ucraina, sunt aici pentru a-l aduce pe Vladimir Putin la masa negocierilor. Sunt două părți. Vladimir Putin a vrut să ia întreaga Ucraină. Dacă nu aș fi președinte, acum ar lua întreaga Ucraină, dar nu va face acest lucru”, a declarat Donald Trump.

Franța, Germania, Marea Britanie și Uniunea Europeană i-au cerut lui Donald Trump să nu ia decizii fără acordul Ucrainei.

”Summitul din Alaska ar trebui să deschidă drumul spre o pace corectă și spre o dezbatere substanțială între lideri într-un format trilateral. A venit timpul să oprim războiul, iar Rusia trebuie să adopte măsurile necesare. Contăm pe Statele Unite, suntem pregătiți permanent să colaborăm”, a afirmat, la rândul său, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Donald Trump a amenințat că Rusia se expune ”consecințelor severe” la nivel economic dacă Vladimir Putin nu va accepta oprirea războiului din Ucraina.

Joi, președintele SUA s-a declarat încrezător că îl va convinge pe Vladimir Putin să accepte pacea cu Ucraina, explicând că, dacă summitul din Alaska va avea un rezultat bun, va organiza o nouă reuniune, cu liderii de la Moscova și Kiev.

”Vom avea o întâlnire importantă cu președintele Putin, sper că va fi o întâlnire bună, dar mai importantă va fi a doua întâlnire, a președinților Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, alături de mine, poate că vom aduce și unii lideri europeni sau poate că nu. Va fi foarte important, vom vedea ce se întâmplă. Cred că președintele Putin va face pace, cred că președintele Zelenski va face pace, vom vedea dacă se pot înțelege, dar vor putea, va fi extraordinar”, a subliniat Trump.

