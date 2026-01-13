Prima pagină » Știri externe » Alain Orsoni, omul care l-a adus pe Adrian Mutu la Ajaccio, asasinat în stil mafiot chiar la înmormântarea mamei sale

Alain Orsoni, omul care l-a adus pe Adrian Mutu la Ajaccio, asasinat în stil mafiot chiar la înmormântarea mamei sale

Mihai Tănase
13 ian. 2026, 09:28, Știri externe
Alain Orsoni, omul care l-a adus pe Adrian Mutu la Ajaccio, asasinat în stil mafiot chiar la înmormântarea mamei sale
Foto: Facebook

Alain Orsoni, fost președinte al AC Ajaccio, echipă pentru care a evoluat Adrian Mutu, a fost împușcat mortal luni, în timpul înmormântării mamei sale. Tragedia a avut loc în Corsica, Franța.

Alain Orsoni, fostul președinte al clubului AC Ajaccio, a fost asasinat luni, 12 ianuarie 2026, în timp ce participa la înmormântarea mamei sale, scrie publicația la Le Parisien, citată Prosport.ro.

Potrivit primelor informații, Orsoni, în vârstă de 71 de ani, ar fi fost împușcat în jurul orei 16:00, la scurt timp după ce a ajuns la ceremonia de înmormântare. Jurnaliștii francezi susțin că fostul oficial al clubului corsican a fost lovit de un singur glonț, tras în piept.

Alain Orsoni a condus AC Ajaccio din anul 2008 până în septembrie 2025 și este cunoscut atât pentru activitatea sa din fotbal, cât și pentru cariera politică. În perioada 2012 – 2014, el a colaborat cu Adrian Mutu, fotbalistul român pe care l-a adus la formația din Franța.

Orsoni nu era la prima tentativă de asasinat

Asasinatul de luni nu a fost primul episod violent din viața lui Alain Orsoni. După 13 ani de exil politic în America Latină și Spania, acesta s-a întors în Corsica în 2008.

În același an, a preluat conducerea clubului AC Ajaccio, care evolua atunci în liga a doua franceză. La doar o lună de la instalare, Orsoni a supraviețuit unei tentative de asasinat.

După 17 ani la conducerea clubului, Alain Orsoni s-a despărțit de AC Ajaccio în toamna anului trecut, din cauza problemelor financiare grave cu care se confrunta clubul. Cu două luni înainte, echipa fusese retrogradată administrativ în Régional 2, a șaptea ligă franceză, din lipsa garanțiilor bancare.

În 2012, Orsoni declara că transferul lui Adrian Mutu a fost una dintre cele mai bune afaceri realizate de club. „Briliantul” a jucat 37 de meciuri pentru AC Ajaccio și a marcat 11 goluri în tricoul formației corsicane.

Autoritățile franceze au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale asasinatului.

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Scandal în Elveția după o caricatură Charlie Hebdo care ironizează de tragedia de la Crans-Montana: „Victimele arsurilor merg la schi”
10:20
Scandal în Elveția după o caricatură Charlie Hebdo care ironizează de tragedia de la Crans-Montana: „Victimele arsurilor merg la schi”
ANALIZA de 10 „Războiul petrolierelor”, SUA vs. Rusia. Dr. Pierre Thévenin, cercetător în drept maritim internațional: „Când o navă își schimbă pavilionul în timp ce se află pe mare este considerată apatridă”
10:00
„Războiul petrolierelor”, SUA vs. Rusia. Dr. Pierre Thévenin, cercetător în drept maritim internațional: „Când o navă își schimbă pavilionul în timp ce se află pe mare este considerată apatridă”
EXTERNE Afișul „de criză” dintr-un bar italian care stârnește controverse. Proprietarul refuză să-l înlăture: „E o glumă despre inflație”
09:06
Afișul „de criză” dintr-un bar italian care stârnește controverse. Proprietarul refuză să-l înlăture: „E o glumă despre inflație”
MILITAR Noua rachetă balistică Oreshnik a Rusiei, amenințare directă la adresa NATO și SUA. „Poate lovi Parisul sau Berlinul în mai puțin de 20 de minute”
09:00
Noua rachetă balistică Oreshnik a Rusiei, amenințare directă la adresa NATO și SUA. „Poate lovi Parisul sau Berlinul în mai puțin de 20 de minute”
EXTERNE Top 3 țări exotice unde poți trăi o viață de vis doar din economii, fără să mai muncești vreodată
08:38
Top 3 țări exotice unde poți trăi o viață de vis doar din economii, fără să mai muncești vreodată
LIVE 🚨 Revolte în Iran. Numărul morților a depășit 640. Statele Unite au cerut cetățenilor americani să părăsească țara prin Armenia sau Turcia
08:04
🚨 Revolte în Iran. Numărul morților a depășit 640. Statele Unite au cerut cetățenilor americani să părăsească țara prin Armenia sau Turcia
Mediafax
Vești proaste. Meteorologii anunță că perioada cu vreme foarte rece se prelungește, în unele zone ar putea ninge
Digi24
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
Cancan.ro
Cum l-au 'executat' șefii de la ProTV pe Cătălin Măruță Manevra din spatele concedierii
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Adevarul
Cât de justificată e creșterea taxelor locale: „Dacă plătești 100 de euro în plus și te transformi din asistat în cetățean activ, merită”
Mediafax
Criza din Iran zguduie marile puteri. Ce ar însemna căderea regimului pentru Putin, Trump și Orientul Mijlociu
Click
Cutremur la PRO TV! Dispare emisiunea lui Măruță, după 18 ani. Când va avea loc ultima ediție
Digi24
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu ajungă pe mâinile Beijingului
Cancan.ro
💣 în lumea televiziunii! Cătălin Măruță, OUT de la Pro TV 😲 Când va fi difuzată ultima emisiune, de fapt
Ce se întâmplă doctore
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando Norris
Descopera.ro
De ce au fost interziși câinii în Antarctica?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Astronomii au calculat momentul în care vom putea vedea o supernovă de pe Pământ
CONTROVERSĂ Înregistrări publicate de Patrick André de Hillerin arată că, de fapt, aeronava prezidențială a României a cerut elvețienilor să rămână încă 5 minute cu avioanele de luptă în zbor. Exact acela este momentul cu care s-a lăudat Nicușor Dan în fotografii
10:42
Înregistrări publicate de Patrick André de Hillerin arată că, de fapt, aeronava prezidențială a României a cerut elvețienilor să rămână încă 5 minute cu avioanele de luptă în zbor. Exact acela este momentul cu care s-a lăudat Nicușor Dan în fotografii
TURISM Orașul aflat la doar puțin peste două ore de București, desemnat cel mai autentic din Europa. Străzi pitorești și un port care pulsează de viață
10:42
Orașul aflat la doar puțin peste două ore de București, desemnat cel mai autentic din Europa. Străzi pitorești și un port care pulsează de viață
TURISM De ce fug turiștii de una dintre cele mai populare zone din lume. Baruri, hoteluri și investiții de zeci de milioane de euro, aproape de faliment
10:24
De ce fug turiștii de una dintre cele mai populare zone din lume. Baruri, hoteluri și investiții de zeci de milioane de euro, aproape de faliment
TAXE Primarul unei comune din Neamţ a găsit soluţia legislativă prin care să scutească de impozite, în continuare, persoanele cu dizabilităţi
10:05
Primarul unei comune din Neamţ a găsit soluţia legislativă prin care să scutească de impozite, în continuare, persoanele cu dizabilităţi
Înregistrarea sistematică a imobilelor notează gratuit posesia în cartea funciară
10:00
Înregistrarea sistematică a imobilelor notează gratuit posesia în cartea funciară
SPORT Cum au fost umiliți fotbaliștii români de jucătorii turci, într-un hotel din Antalya. „Ne-au luat la caterincă, la vrăjeală”
09:44
Cum au fost umiliți fotbaliștii români de jucătorii turci, într-un hotel din Antalya. „Ne-au luat la caterincă, la vrăjeală”

Cele mai noi

Trimite acest link pe