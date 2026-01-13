Alain Orsoni, omul care l-a adus pe Adrian Mutu la Ajaccio, asasinat în stil mafiot chiar la înmormântarea mamei sale

Alain Orsoni, fost președinte al AC Ajaccio, echipă pentru care a evoluat Adrian Mutu, a fost împușcat mortal luni, în timpul înmormântării mamei sale. Tragedia a avut loc în Corsica, Franța.

Alain Orsoni, fostul președinte al clubului AC Ajaccio, a fost asasinat luni, 12 ianuarie 2026, în timp ce participa la înmormântarea mamei sale, scrie publicația la Le Parisien, citată Prosport.ro.

Potrivit primelor informații, Orsoni, în vârstă de 71 de ani, ar fi fost împușcat în jurul orei 16:00, la scurt timp după ce a ajuns la ceremonia de înmormântare. Jurnaliștii francezi susțin că fostul oficial al clubului corsican a fost lovit de un singur glonț, tras în piept.

Alain Orsoni a condus AC Ajaccio din anul 2008 până în septembrie 2025 și este cunoscut atât pentru activitatea sa din fotbal, cât și pentru cariera politică. În perioada 2012 – 2014, el a colaborat cu Adrian Mutu, fotbalistul român pe care l-a adus la formația din Franța.

Orsoni nu era la prima tentativă de asasinat

Asasinatul de luni nu a fost primul episod violent din viața lui Alain Orsoni. După 13 ani de exil politic în America Latină și Spania, acesta s-a întors în Corsica în 2008.

În același an, a preluat conducerea clubului AC Ajaccio, care evolua atunci în liga a doua franceză. La doar o lună de la instalare, Orsoni a supraviețuit unei tentative de asasinat.

După 17 ani la conducerea clubului, Alain Orsoni s-a despărțit de AC Ajaccio în toamna anului trecut, din cauza problemelor financiare grave cu care se confrunta clubul. Cu două luni înainte, echipa fusese retrogradată administrativ în Régional 2, a șaptea ligă franceză, din lipsa garanțiilor bancare.

În 2012, Orsoni declara că transferul lui Adrian Mutu a fost una dintre cele mai bune afaceri realizate de club. „Briliantul” a jucat 37 de meciuri pentru AC Ajaccio și a marcat 11 goluri în tricoul formației corsicane.

Autoritățile franceze au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale asasinatului.