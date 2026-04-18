Alegeri cruciale în Bulgaria: lupta pentru putere care poate schimba direcția țării. Miza, direcția Sofiei între UE și Rusia

Mihai Tănase
Bulgarii sunt chemați din nou la urne, pentru a opta oară în ultimii patru ani la alegerile anticipate pe 19 aprilie, pe fondul unei crize politice profunde. Duelul dintre Rumen Radev și Boyko Borissov ar putea redefini viitorul țării vecină și prietenă României în UE.

Bulgaria intră din nou în febra alegerilor parlamentare anticipate, într-un climat marcat de instabilitate politică și neîncredere în instituțiile democratice. Scrutinul din 19 aprilie este al optulea organizat în ultimii ani, după o serie de guverne fragile și coaliții eșuate.

Criza actuală a fost declanșată după demisia guvernului condus de Rosen Zhelyazkov, pe fondul protestelor masive împotriva corupției și a nemulțumirilor legate de politicile economice.

Secțiile de votare se vor deschide duminică la ora 7:00 și se vor închide la ora 20:00. Peste 3,3 milioane de alegători, reprezentând aproximativ 60% din alegătorii cu drept de vot care locuiesc în țară sunt așteptați la urne, potrivit sondajelor. La ultimele alegeri parlamentare din octombrie 2024 au votat 2,57 milioane de alegători, potrivit Al Jazeera.com.

Cum arată lupta electorală pentru puterea de la Sofia

Principalii candidați la funcția de prim-ministru sunt Rumen Radev, un fost pilot de vânătoare pro-rus și fost președinte al Bulgariei din partea partidului Bulgaria Progresistă și Boyko Borissov, fost-premier și reprezentantul conservatorilor de centru-dreapta GERB-UDF, apropiat de valorile europene.

Boyko Borissov – Foto: Facebook/Boyko Borissov

Potrivit sondajelor, partidul „Bulgaria Progresistă” al lui Radev conduce cu aproximativ 34,2%, urmat de formațiunea GERB-UDF a lui Borissov, cu 19,5%.

În cursă se află și alte formațiuni importante, precum „Continuarea Schimbării – Bulgaria Democratică”, Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți, Vazrazhdane sau BSP.

Radev a exclus o alianță cu GERB, condus de Borisov, sau cu partidul Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți, al cărui lider, Delyan Peevski, face obiectul sancțiunilor SUA și Marea Britanie pentru corupție.

„Toate indiciile indică formarea unei coaliții”, a declarat Tihomir Bezlov, cercetător la Centrul pentru Studiul Democrației din Sofia, avertizând însă că stabilitatea unei eventuale alianțe rămâne incertă.

Alpha Research a raportat, de asemenea, că după opt alegeri în cinci ani și coaliții eșuate, atitudinea predominantă în rândul cetățenilor bulgari (49%) este că un singur partid ar trebui să dețină majoritatea și să poarte întreaga responsabilitate pentru guvernare. În schimb, doar 33% consideră că orice guvern are nevoie de supraveghere și continuă să susțină formula coaliției.

Radev vrea din nou cu Rusia

O eventuală victorie a lui Rumen Radev ar putea marca o schimbare semnificativă în politica externă a Bulgariei, într-un moment în care țara și-a consolidat recent poziția pro-europeană. Radev a criticat vehement aderarea la zona euro și acordurile de securitate cu Ucraina, promițând o reformă profundă a sistemului politic.

Rumen Radev – Foto: Facebook/Rumen Radev

„Formatorii coaliției au introdus euro în Bulgaria fără să vă întrebe. Și acum, când vă plătiți facturile, amintiți-vă întotdeauna care politicieni v-au promis că veți face parte din «clubul celor bogați»”, a declarat Rumen Radev.

Totodată, acesta a sugerat reluarea dialogului cu Rusia.

„Suntem singurul stat membru al Uniunii Europene care este atât slav, cât și ortodox. Putem fi o verigă foarte importantă… pentru a restabili relațiile cu Rusia”, a spus el.

Însă legăturile sale strânse cu Kremlinul ar putea, de asemenea, să tensioneze relațiile sale cu Bruxelles. Radev a denunțat oficial agresiunea Rusiei în Ucraina, dar s-a opus în repetate rânduri ajutorului militar pentru Kiev și, în schimb, favorizează reluarea negocierilor cu Kremlinul ca modalitate de a pune capăt războiului.

Ce vor bulgarii

Bulgaria s-a dezvoltat rapid de la căderea comunismului în 1989 și a aderat la Uniunea Europeană în 2007. Speranța de viață a crescut vertiginos, șomajul este cel mai scăzut din UE, iar economia beneficiază de garanții mai mari de la intrarea în zona euro. Totuși, țara are nevoie urgentă de stabilitate politică pentru a accelera absorbția fondurilor UE în infrastructura sa precară, pentru a încuraja investițiile străine și pentru a eradica corupția sistemică, spun analiștii.

Foto: Freepik.com

Dincolo de jocurile politice, bulgarii sunt preocupați de probleme concrete: corupția sistemică, dezvoltarea economică inegală și lipsa investițiilor. În mediul rural, nemulțumirea este tot mai vizibilă.

„Văd un lider care poate face această schimbare drastică și poate oferi siguranță oamenilor”, a declarat fermierul Nikolay Vasiliev, exprimând speranța unei schimbări.

În același timp, există temeri privind influența externă în alegeri, în special din partea Rusiei, autoritățile de la Sofia solicitând sprijinul UE pentru combaterea dezinformării.

„Nimeni din exterior nu poate veni să ne spună pe cine și ce să votăm. Asta se decide aici, de noi, bulgarii”, a afirmat Rumen Radev.

Solicitarea s-a bazat pe avertismentele Centrului pentru Studiul Democrației (CSD), un think tank independent, cu privire la rețelele active de conturi ale unor influențatori ruși care încearcă să semene dezbinare.

Recomandarea autorului

Razii de amploare în Bulgaria, înaintea alegerilor parlamentare anticipate: 200.000 de euro confiscați și sute de persoane arestate

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Blocada SUA sperie transportul maritim în Golful Persic. CENTCOM: 21 de nave s-au întors din drum spre Iran
10:21
Blocada SUA sperie transportul maritim în Golful Persic. CENTCOM: 21 de nave s-au întors din drum spre Iran
ANALIZA de 10 Mai are balta pește? Examen decisiv pentru rezistența economică a Rusiei. Ce sume uriașe cheltuiește Kremlinul, în fiecare zi, pentru războiul cu Ucraina
10:00
Mai are balta pește? Examen decisiv pentru rezistența economică a Rusiei. Ce sume uriașe cheltuiește Kremlinul, în fiecare zi, pentru războiul cu Ucraina
APĂRARE Cel mai mare portavion construit vreodată revine în forță în Orientul Mijlociu. Ce misiune va avea USS Gerald Ford în Marea Roșie
09:04
Cel mai mare portavion construit vreodată revine în forță în Orientul Mijlociu. Ce misiune va avea USS Gerald Ford în Marea Roșie
MILITAR Armistițiu fragil în Liban. Hezbollah menține „degetul pe trăgaci”, Israelul aduce în prima linie Ro’em 155, „regele” obuzierelor autopropulsate, complet automatizat
09:00
Armistițiu fragil în Liban. Hezbollah menține „degetul pe trăgaci”, Israelul aduce în prima linie Ro’em 155, „regele” obuzierelor autopropulsate, complet automatizat
FLASH NEWS Trump susține că Xi Jinping este „foarte mulțumit” de redeschiderea strâmtorii Ormuz: „Întâlnirea noastră din China va fi una istorică”
08:35
Trump susține că Xi Jinping este „foarte mulțumit” de redeschiderea strâmtorii Ormuz: „Întâlnirea noastră din China va fi una istorică”
APĂRARE Președintele Joseph Aoun anunță un nou început pentru Liban după armistițiul dintre Israel și Hezbollah: „Nu mai suntem scena războaielor nimănui”
08:02
Președintele Joseph Aoun anunță un nou început pentru Liban după armistițiul dintre Israel și Hezbollah: „Nu mai suntem scena războaielor nimănui”
Mediafax
Putin consideră că este cel mai bun moment pentru a „destabiliza” UE și NATO pentru a reduce sprijinul pentru Ucraina, anunță CCD
Digi24
Eclipsa totală de Soare din 2026, vizibilă și din România. Când are loc fenomenul astronomic al anului
Cancan.ro
Prima zi de CANICULĂ în România. Pe ce dată va fi, potrivit meteorologilor EaseWeather
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Adevarul
Reforma companiilor de stat, sub tirul economiștilor: „O iluzie păguboasă care perpetuează sistemul căpușă. Singura cale este privatizarea”
Mediafax
Atenție, șoferi! Țara aleasă de mii de români pentru vacanță impune reguli stricte pentru trusa de prim ajutor
Click
Pentru cine caută Liviu Vârciu parteneră: „Vrea să fie tătic”
Digi24
Atuul pe care Rusia l-a recâștigat în relația cu China: Cum l-a ajutat războiul din Iran pe Putin să nu devină vasalul lui Xi Jinping
Cancan.ro
Ce făcea fugarul Emil Gânj în curtea unei femei din Mureș. Localnica l-a fotografiat imediat, apoi a dat alarma în sat
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua siluetă! A slăbit drastic
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Se plătește rovinietă pentru remorcă sau rulotă? Cât este taxa de drum în 2026
Descopera.ro
În ce anotimp sunt bărbații cei mai fertili?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
În 1984, un astronaut NASA a zburat nelegat pentru a captura un satelit. De ce a fost nevoie de această manevră extremă?
ACTUALITATE Poziția pilotului Cezar Osiceanu față de presupusa suspendare de la Tarom și de incidentul care ar fi avut loc la bordul aeronavei
10:14
Poziția pilotului Cezar Osiceanu față de presupusa suspendare de la Tarom și de incidentul care ar fi avut loc la bordul aeronavei
SPORT Alexandra Teslovan face senzație la doar 19 ani: debut spectaculos în Campionatul European de Raliuri
10:06
Alexandra Teslovan face senzație la doar 19 ani: debut spectaculos în Campionatul European de Raliuri
MARIUS TUCĂ SHOW Generalul (r) Virgil Bălăceanu: „Îmbogățirea uraniului până la 60% duce la obținerea unei bombe nucleare cu repeziciune”
10:00
Generalul (r) Virgil Bălăceanu: „Îmbogățirea uraniului până la 60% duce la obținerea unei bombe nucleare cu repeziciune”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Faptul că poporul iranian nu are acces la informație arată exact politica regimului criminal al Iranului
09:30
Valentin Stan: Faptul că poporul iranian nu are acces la informație arată exact politica regimului criminal al Iranului
FLASH NEWS Rogobete, în discuții cu Banca Mondială pentru centrele de mari arşi și extinderea capacităţii secţiilor de terapie intensivă din România
09:28
Rogobete, în discuții cu Banca Mondială pentru centrele de mari arşi și extinderea capacităţii secţiilor de terapie intensivă din România
SPORT Daniel Pancu nu se oprește din victorii în Superliga: „Asta e cea mai frumoasă”. Ce meciuri se joacă în această rundă
09:02
Daniel Pancu nu se oprește din victorii în Superliga: „Asta e cea mai frumoasă”. Ce meciuri se joacă în această rundă

