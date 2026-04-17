Prima pagină » Știri externe » Razii de amploare în Bulgaria, înaintea alegerilor parlamentare anticipate: 200.000 de euro confiscați și sute de persoane arestate

Razii de amploare în Bulgaria, înaintea alegerilor parlamentare anticipate: 200.000 de euro confiscați și sute de persoane arestate

Olga Borșcevschi

Aproximativ 200.000 de euro, împreună cu liste care conțineau date personale ale alegătorilor, au fost găsiți în timpul perchezițiilor la patru adrese din orașul de coastă Varna din Bulgaria, în cadrul unei operațiuni polițieneșți împotriva unui grup de crimă organizată implicat în cumpărarea de voturi. Despre acest lucru a anunțat secretarul general al Ministerului de Interne, Georgi Kandev, pe 17 aprilie, cu două zile înainte ca Bulgaria să organizeze alegeri parlamentare anticipate, relatează The Sofia Globe.

Vezi galeria foto
5 poze

Kandev a transmis pe 17 aprilie că, la nivel național, numărul sesizărilor din partea publicului privind încălcări ale legislației electorale a fost de 2066. Potrivit secretarul general al Ministerului de Interne, până la ora 9.00, fuseseră inițiate în total 538 de proceduri penale, și că existau 534 de proceduri rapide și de urmărire penală.

Acesta a mai precizat că grupul de crimă organizată includea un bărbat care este consilier municipal din Provadia. De asemenea, 360 de persoane au fost arestate.

Sursa foto: Facebook / Georgi Kandev – Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe