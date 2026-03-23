Alegeri în Slovenia. Robert Golob a revendicat victoria după un scrutin aproape egal cu Janez Jansa. Urmează negocieri dificile pentru Executiv

Premierul sloven Robert Golob a revendicat victoria în alegerile legislative, după un scrutin extrem de strâns cu rivalul său Janez Janša. Rezultatul deschide calea unor negocieri foarte dificile pentru formarea unei majorități parlamentare.

Premierul Sloveniei, Robert Golob și-a anunțat victoria în urma alegerilor parlamentare de duminică, într-un context politic tensionat și marcat de un scor aproape egal între principalele partide, potrivit Le Monde.fr.

„Deoarece am primit încrederea poporului, putem acum să ne gândim să mergem mai departe sub un soare liber„, a declarat acesta, precizând că situația a fost „cu adevărat tensionată”.

Potrivit rezultatelor aproape finale, partidul său, Mișcarea pentru Libertate (GS), a obținut 28,59% din voturi, echivalentul a 29 de mandate în parlament.

Urmează negocieri dificile

La mică distanță se află Partidul Democrat Sloven (SDS), condus de fostul premier Janez Janša, care a obținut 28,09% și 28 de mandate, într-un scrutin cu o prezență ridicată la vot, de aproximativ 69%.

Nemulțumit de desfășurarea procesului electoral, Janša a contestat rezultatele preliminare, cerând „renumărarea fiecăruit vot în fiecare secție de votare”.

În noul parlament sloven ar putea intra încă cinci formațiuni politice, ceea ce complică semnificativ formarea unei majorități stabile. Datele arată un echilibru fragil între blocuri: dreapta ar putea controla 43 de mandate, în timp ce coaliția de centru-stânga aflată la putere ar ajunge la aproximativ 40 de locuri, din totalul de 90.

