UE anunță compensări pentru energie și reducerea taxelor, după explozia prețurilor la carburanți. România cere ajustarea costurilor legate de poluare

Mihai Tănase
Uniunea Europeană pregătește o serie de măsuri pentru reducerea costurilor energiei, inclusiv reducerea taxelor, dar și sprijin pentru industrie, în contextul exploziei prețurilor la carburanți, după escaladarea războiului din Orientul Mijlociu. Totodată, România se numără printre statele care au cerut ajustarea costurilor legate de poluare, care afectează costurile pentru companii.

Uniunea Europeană intervine pentru a atenua impactul creșterii prețurilor la energie, în contextul fluctuațiilor majore ale cotațiilor petrolului și gazelor, care pun presiune pe economie și pe securitatea aprovizionării.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat un set de măsuri care vizează protejarea consumatorilor și a industriei, prin intervenții rapide și ajustări structurale, potrivit Bizday.ro.

„Măsurile trebuie să fie temporare și specifice. Și aceasta este logica planului pe care l-am prezentat astăzi: ajutor imediat acolo unde este posibil, schimbări structurale acolo unde este necesar. Vom acționa asupra tuturor celor patru componente care determină prețurile la electricitate”, a declarat Ursula von der Leyen.

Cum vrea UE să reducă facturile la energie

Planul Comisiei Europene vizează intervenții directe asupra principalelor componente ale prețului energiei electrice.

Printre cele mai importante măsuri se numără flexibilizarea ajutoarelor de stat, ceea ce ar permite guvernelor să acorde subvenții pentru a compensa creșterea costurilor de producție, care reprezintă aproximativ 56% din prețul final al energiei în UE.

De asemenea, Bruxelles-ul pregătește reducerea taxelor de rețea, care au o pondere de circa 18% în factura finală, în special pentru industriile mari consumatoare de energie.

Un alt punct esențial vizează taxele și impozitele aplicate direct energiei electrice. Oficialii europeni propun reducerea acestora, astfel încât electricitatea să fie taxată mai puțin decât combustibilii fosili.

„Situația aici variază foarte mult între statele membre. În unele cazuri, electricitatea este impozitată mult mai mult decât gazul – parțial de până la 15 ori mai mult. Acest lucru nu mai este posibil. Așadar, vom propune să impunem cote de impozitare mai mici pentru electricitate și să ne asigurăm că electricitatea este impozitată mai puțin decât combustibilii fosili“, a explicat Ursula von der Leyen.

Comisia Europeană a anunțat un fond de 30 de miliarde de euro pentru energie

Comisia Europeană a anunțat și un fond de 30 de miliarde de euro pentru finanțarea proiectelor de decarbonizare și modernizarea infrastructurii energetice.

În paralel, România, alături de alte state din Europa de Est, a cerut ajustarea sistemului de comercializare a certificatelor de emisii, care afectează costurile pentru companii.

Von der Leyen a subliniat însă că acest sistem „funcționează”, dar a admis că vor fi analizate preocupările industriei și actualizate mecanismele de alocare. În același timp, președintele Nicușor Dan a vorbit despre importanța investițiilor în infrastructura energetică europeană.

„Comisia Europeană a venit cu o propunere şi cu o sumă de bani, 30 de miliarde de euro, care să fie investite pe suprafaţa Europei în reţele, în optimizarea reţelelor şi în interconexiuni între ţări, astfel încât să ne apropiem tot mai mult de o piaţă europeană a energiei. Şi, de asemenea, după cum ştiţi, a fost la Paris în urmă cu două-trei săptămâni o conferinţă pe energie nucleară. Spre deosebire de discuţiile care aveau loc în urmă cu câţiva ani, Comisia, Consiliul, s-a ajuns la un acord de a merge înspre stimularea energiei nucleare şi inclusiv ţări care voiau să renunţe la centralele lor nucleare revin şi solicită prelungirea funcţionării acestora”, a declarat Nicușor Dan.

