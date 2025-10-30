Haosul a pus stăpânire pe Tanzania. Proteste violente au izbucnit chiar în ziua alegerilor. Aeroporturi luate cu asalt şi secţii de votare incendiate

Manifestaţii violente au izbucnit, ieri, în mai multe oraşe din Tanzania, după ce doi contracandidați ai președintei Samia Suluhu Hassan au fost excluşi din cursa prezidențială, chiar în ziua alegerilor. Poliția a declarat stare de asediu în Dar es Salaam, un oraș cu peste șapte milioane de locuitori, iar armata a fost trimisă pe străzi. Accesul la internet a fost, de asemenea, întrerupt în toată țara, ceea ce a făcut ca mii de oameni să iasă în stradă, relatează Reuters.

Protestatarii au mărșăluit pe podul Selander, care duce spre centrul orașului Dar es Salaam, şi au ridicat baricade pe principalele autostrăzi. Pe rețelele de socializare circulă videoclipuri în care tineri protestatari aruncă cu pietre în forțele de securitate și incendiază benzinării, secţii de poliţie şi de votare.

Protestatarii au vandalizat autobuze și au provocat pagube importante staţiilor și altor infrastructuri publice, cerând reforme electorale și libertate politică.

Poliția a răspuns folosind gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii într-o altă parte a orașului.

Un activist pentru drepturile omului din Tanzania, a declarat pentru Reuters că a primit rapoarte despre cel puțin cinci morți în protestele de miercuri. Însă există şi rapoarte care vorbesc despre cel puțin 10 morţi numai în Dar es Salaam.

Sute de protestatari au ieşit şi joi pe străzile cartierelor Mbagala, Gongo la Mboto și Kiluvya, unde poliția a tras din nou focuri de armă și gaze lacrimogene.

Ministerul britanic de Externe a declarat că unele zboruri internaționale către și dinspre aeroportul din Dar es Salaam au fost anulate și că aeroportul din orașul nordic Arusha și unul din apropierea Muntelui Kilimanjaro sunt închise.

Aeroport luat cu asalt de protestatari

Pe reţele de socializare au început să apară imagini cu sute de protestatari alergând spre aeroportul Internațional Dar es Salaam din Tanzania pentru a împiedica anumiţi membrii ai elitei politice să fugă din țară.

Potrivit datelor Reuters, corporația de Radiodifuziune din Tanzania, administrată de stat, care abia a menționat protestele, a început să difuzeze anunțul rezultatelor provizorii ale alegerilor prezidențiale, care l-au arătat pe președintele Samia Suluhu Hassan câștigător cu o majoritate covârşitoare.

Partidul de guvernământ Chama Cha Mapinduzi sau CCM, care se află la putere de la obținerea independenței în 1961.

În alegerile de miercuri, actuala președintă, Samia Suluhu Hassan, s-a confruntat cu alți 16 candidați din partide mai mici, care abia dacă au făcut campanie.

Principalul lider al opoziției, Tundu Lissu, rămâne în închisoare după ce a fost acuzat de trădare pentru că a solicitat reforme electorale, iar candidatul celui de-al doilea partid de opoziție ca mărime, Luhaga Mpina, a fost împiedicat să candideze.

