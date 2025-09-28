Presa din Rusia a tratat subiectul alegerilor din Republica Moldova. Mai multe materiale au fost difuzate de agenția de știri de stat TASS. Articole pe subiect au apărut și în publicația independentă The Moscow Times și în cotidianul de afaceri Kommersant.

„Moldovenii au ieșit să voteze în alegeri tensionate, sfâșiați între UE și Rusia”

Moldovenii au ieșit duminică la vot pentru alegerile parlamentare, care ar putea vedea țara vecină cu Ucraina deviind de la calea sa pro-europeană spre Moscova, Guvernul și UE acuzând Rusia de „interferență profundă”, scrie The Moscow Times.

Republica Moldova, o țară candidată la Uniunea Europeană, este divizată de mult timp în ceea ce privește legăturile mai strânse cu Bruxelles-ul sau menținerea relațiilor din epoca sovietică cu Moscova.

Majoritatea sondajelor înainte de vot au arătat că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), aflat la putere din 2021, este în frunte. Dar analiștii spun că rezutatele sunt departe de a fi certe.

Scrutinul de duminică este umbrit de temerile legate de cumpărarea de voturi și tulburări, precum și de „o campanie fără precedent de dezinformare” din partea Rusiei, potrivit UE.

Moscova a negat acuzațiile, în timp ce opoziția pro-rusă din Moldova, la rândul său, a acuzat PAS că ar plănui fraudarea alegerilor.

Alegătorii din țara de 2,4 milioane de locuitori – una dintre cele mai sărace din Europa – și-au exprimat frustrarea față de dificultățile economice, precum și scepticism față de eforturile de a obține aderarea la UE, lansate după invadarea Ucrainei de către Moscova în 2022.

„Mai multe site-uri guvernamentale din Republica Moldova, afectate de atacuri cibernetice înaintea alegerilor parlamentare”

Agenția rusă de știri de stat TASS a relatat că în ajunul alegerilor parlamentare, site-urile agențiilor guvernamentale moldovenești au fost vizate de atacuri cibernetice, a relatat agenția de presă IPN, apropiată Guvernului Republicii Moldova, citând surse din cadrul Serviciului de Tehnologie a Informației și Securitate Cibernetică.

Principalele ținte ar fost site-urile Comisiei Electorale Centrale și ale Agenției Servicii Publice, notează TASS.

Se specifică faptul că încercările atacatorilor au fost respinse cu succes.

„Durov: Înaintea alegerilor din Moldova, serviciile secrete franceze au cerut Telegram să recurgă la cenzură”

Agențiile de informații franceze i-au cerut fondatorului Telegram Pavel Durov să ajute autoritățile din Republica Moldova să cenzureze anumite canale Telegram înainte de alegerile din Moldova, notează Kommersant.

Durov a anunțat acest lucru pe aplicația sa de mesagerie.

Serviciile de informații, printr-un intermediar, l-au abordat pe Pavel Durov cu o cerere de cenzurare a canalelor sale în urmă cu aproximativ un an, când Durov a fost reținut la Paris, a declarat proprietarul Telegram.

„După ce am analizat canalele semnalate de autoritățile franceze (și moldovenești), am identificat mai multe care au încălcat în mod clar regulile noastre și le-am eliminat. Intermediarul m-a informat apoi că, în schimb… serviciile secrete franceze ar fi „spus multe lucruri bune” despre mine judecătorului care a ordonat arestarea mea în august anul trecut”, a scris Pavel Durov.

El a menționat că acest lucru era inacceptabil din mai multe motive.

După puțin timp, echipa Telegram a primit o a doua listă de canale moldovenești „problematice”, susține Durov.

Potrivit acestuia, aproape toate canalele de pe această listă respectau pe deplin regulile platformei.

Singurul numitor comun era că difuzau poziții politice nepopulare în rândul autorităților franceze și moldovenești. În cele din urmă, Telegram a refuzat să îndeplinească cererea.

„Occidentul privește Moldova ca instrument de agresiune antirusă — ambasadorul rus la Chișinău”

Guvernul Republicii Moldova s-a alăturat euroglobaliștilor care văd țara doar ca pe un instrument de agresiune anti-rusă, a declarat ambasadorul rus în Republica Moldova, Oleg Ozerov, într-un articol pentru portalul de analize Materik, notează TASS.

„Prețul plătit de politica hegemonistă occidentală nu cruță nici Republica Moldova. Fundația axiologică a societății moldovenești este demontată în mod constant prin utilizarea șabloanelor ucrainene sub pretextul „euro-integrării”, a scris ambasadorul.

Scopul este de a transforma Republica Moldova într-un instrument obedient al agresiunii anti-ruse și, de asemenea, de a curăța câmpul pentru monopoliștii occidentali”, a spus diplomatul.

Republica Moldova se degradează și se află în pragul unei catastrofe socioeconomice, a spus ambasadorul.

Chișinăul atribuie aceste probleme „comploturilor Moscovei” și vede accelerarea cursului pro-european ca pe o rețetă de vindecare a tendințelor negative provocate de guvernul moldovean, a menționat Ozerov.

Opoziția de orientare națională oferă o viziune alternativă, a spus diplomatul rus.

Țara multinațională poate deveni o punte între Est și Vest, iar Republica Moldova a tins istoric exact spre un astfel de model, a adăugat el.

„Președintele Republicii Moldova vorbește despre interferențe electorale, nu exclude anularea rezultatelor”

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, nu a exclus ca rezultatele actualelor alegeri parlamentare să fie anulate din cauza acuzațiilor de ingerință în procesul electoral.

„Știm că au existat multe interferențe, dar deciziile privind sancțiunile sunt luate de autoritățile competente. Am văzut anumite măsuri adoptate de Comisia Electorală Centrală chiar și săptămâna aceasta”, a spus Sandu după ce a vizitat o secție de votare, răspunzând la întrebarea unui jurnalist despre riscul de anulare din cauza presupuselor amestecuri ale Rusiei.

Anterior, ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, a descris actuala campanie electorală din Moldova ca fiind cea mai murdară pe care a întâlnit-o vreodată, afirmă TASS.

El a subliniat „acuzațiile absolut nefondate” făcute de conducerea țării împotriva Rusiei.

Ozerov a subliniat, de asemenea, că refuzul autorităților de a permite o serie de observatori străini, inclusiv cei din Rusia, pune la îndoială corectitudinea votului.

„NATO vrea să-i folosească pe moldoveni drept „carne de tun” în războaiele externe — fostul lider al Găgăuziei”

Fosta șefă a provinciei autonome găgăuze, Irina Vlah, care conduce acum partidul Inima Moldovei, a criticat guvernul pro-occidental de la Chișinău pentru că a târât republica neutră într-un conflict armat, a scris TASS.

„Și ei sunt cei care ne spun despre război? Cei care au sporit masiv bugetul apărării în ultimii patru ani. Cei care cumpără arme. Cei care primesc arme și experți militari de la NATO. Ei sunt cei care ne dau lecții despre război? Vor să folosească poporul nostru ca carne de tun în războaiele externe”, a spus Vlah în timpul discursului său la un miting organizat în centrul Chișinăului de către Blocul Patriotic.

Participanții au cerut autorităților să respecte neutralitatea țării.

Toate partidele de opoziție critică cheltuielile de mai multe milioane pentru echipamente militare în timpul unei crize economice.

Publicul din Republica Moldova este îngrijorat de numărul tot mai mare de exerciții militare și de prezența tot mai mare a militarilor străini pe străzi.

