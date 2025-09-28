Prima pagină » Știri externe » Alegeri în Republica Moldova. Pragul de prezenţă la vot necesar validării scrutinului a fost DEPĂȘIT

Cristian Lisandru
28 sept. 2025, 15:34, Știri externe
Peste 33% din alegătorii din Republica Moldova a votat, până acum, în cadrul alegerilor parlamentare, astfel că scrutinul poate fi considerat valabil.

Potrivit legii, pentru validarea scrutinului este necesară participarea a cel puţin o treime dintre alegătorii înscrişi pe listele electorale.

În jurul orei 14:30, prezenţa la urnele de vot a atins 33,27%, notează news.ro. În urma alegerilor parlamentare de duminică, vor fi aleşi 101 deputaţi cu un mandat de 4 ani. În cursa electorală sunt înregistrate 15 partide, 4 blocuri electorale şi 4 candidaţi independenţi.

Secţiile de votare s-au deschis la ora 07:00 şi se vor închide la 21:00.

Pentru locuitorii din stânga Nistrului au fost deschise 12 secții de votare

Alegerile parlamentare din Republica Moldova pot fi declarate valabile. Peste 900.000 de cetățeni cu drept de vot s-au prezentat la urne până acum.

  • Pentru locuitorii din stânga Nistrului au fost deschise 12 secții de votare.
  • Recent, Comisia Electorală Centrală a decis reamplasarea unor secții, respectiv alegătorii din Varnița au fost mutați în orașul Anenii Noi.

Gândul a discutat cu mai mulți alegători veniți din regiunea transnistreană pentru a-și exercita dreptul de vot. Majoritatea votanților au spus că au venit la Anenii Noi cu transportul public. (mai multe informații AICI)

Foto main – Profimedia Images

