Președintele Nicușor Dan, împreună cu alți lideri europeni, au cerut joi Uniunii Europene, printr-o scrisoare comună, să revizuiască rapid legislația verde din energie și să reducă presiunea asupra industriei, scrie G4Media.

Nicușor Dan, Giorgia Meloni, alături de liderii din Grecia, Austria, Polonia, Cehia, Ungaria, Bulgaria, Croația și Slovacia au lansat o inițiativă masivă prin care i-au cerut președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să revizuiască legislația pentru a proteja competitivitatea industriei europene. Demersul a avut loc înaintea Consiliului European care începe joi, 19 martie, și susține că promovarea energiei verzi nu trebuie să ducă la dezindustrializarea continentului european.

Ce conține scrisoarea liderilor europeni către Ursula von der Leyen

„Europa se află într-un moment critic. Deciziile luate astăzi cu privire la competitivitate vor determina prosperitatea noastră, leadershipul tehnologic și autonomia strategică pentru deceniile care vor urma. Evoluțiile geopolitice recente subliniază încă o dată fragilitatea ecosistemelor economice actuale și mediul dificil în care operează companiile.

Competitivitatea europeană a fost mult timp — și rămâne mai mult ca niciodată — coloana vertebrală a prosperității, forței și rezilienței noastre. Proiectul european s-a bazat întotdeauna pe succesul economic, prin încurajarea prosperității durabile și a competitivității. Protejarea forței noastre nu este, prin urmare, doar o chestiune economică, ci și o sarcină profund politică.

Schimbările climatice trebuie abordate cu hotărâre. Cu toate acestea, putem reuși în transformarea verde doar dacă baza noastră industrială rămâne puternică. De la momentul la care s-a ajuns la acordul privind Pactul Verde (Green Deal), mediul global s-a schimbat semnificativ. Prețurile la energie au explodat, inflația a făcut ca investițiile necesare pentru tranziție să fie și mai costisitoare, iar soluțiile actuale de decarbonizare nu sunt încă suficient de dezvoltate pentru a asigura sustenabilitatea economică a industriilor greu de decarbonizat.

Astăzi, vedem că parcursul prevăzut de schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) până în 2034 este prea abrupt și excesiv de ambițios.Industria noastră este dedicată și continuă să facă pașii necesari pentru a-și transforma modelele de afaceri. Totuși, în combinație cu prețurile ridicate la energie și eliminarea treptată a certificatelor ETS gratuite, cadrul actual a devenit un risc existențial pentru multe sectoare industriale strategice europene. Aceasta este o lecție învățată.

Doamnă președintă, în scrisoarea dumneavoastră din 16 martie privind competitivitatea, subliniați pe bună dreptate că trebuie să ne asigurăm că sistemul ETS este adaptat noilor realități. În acest scop, considerăm necesară o revizuire amănunțită a ETS, menită să atenueze impactul acestuia asupra prețurilor la electricitate și să reducă riscul de volatilitate a prețurilor carbonului, inclusiv o prelungire a certificatelor UE gratuite în cadrul ETS 1 dincolo de anul 2034. Mai mult, este crucială o relaxare a procesului de eliminare a certificatelor gratuite începând cu 2028, pentru a evita impunerea unei poveri excesive asupra industriei în timpul acestei perioade de tranziție. Salutăm faptul că acest principiu se reflectă și în acordul privind obiectivul climatic pentru 2040.

Timpul este esențial; prin urmare, propunerea legislativă corespunzătoare nu ar trebui să aștepte până la vară. Ca urmare a discuțiilor noastre viitoare din cadrul Consiliului European din martie, revizuirea ETS 1 ar trebui prezentată cel târziu la sfârșitul lunii mai.

Contăm pe dumneavoastră și pe serviciile dumneavoastră pentru a lucra împreună în vederea obținerii celui mai bun rezultat pentru Europa”.

Mark Rutte anunță că NATO analizează opțiuni pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. „Aliații lucrează împreună” pentru reluarea comerțului

China și India au intrat în competiție pentru petrolul rusesc, care este acum la mare căutare. Primește cine plătește mai mult

Europenii ar putea pune condiții pentru cererea lui Donald Trump de securizare a Strâmtorii Ormuz. Care sunt cererile acestora

RĂZBOI Drone misterioase deasupra unei baze militare din Washington. Locația unde locuiesc Marco Rubio și șeful Pentagonului, sub monitorizare strictă
14:35
Drone misterioase deasupra unei baze militare din Washington. Locația unde locuiesc Marco Rubio și șeful Pentagonului, sub monitorizare strictă
FLASH NEWS Parlamentul german intervine în criza energetică și vrea să controleze creșterea prețurilor. Ce prevede noua legislație
14:09
Parlamentul german intervine în criza energetică și vrea să controleze creșterea prețurilor. Ce prevede noua legislație
CONTROVERSĂ Spioni israelieni, implicați în alegerile din Slovenia. Premierul sloven îi cere Ursulei von der Leyen să investigheze. Grupul ar fi operat și în România și Ungaria
13:56
Spioni israelieni, implicați în alegerile din Slovenia. Premierul sloven îi cere Ursulei von der Leyen să investigheze. Grupul ar fi operat și în România și Ungaria
FLASH NEWS Iranul vrea să impună taxe de tranzit pentru traversarea Strâmtorii Ormuz
13:19
Iranul vrea să impună taxe de tranzit pentru traversarea Strâmtorii Ormuz
FLASH NEWS Criza carburanților se acutizează în Europa. Slovacia limitează vânzările de motorină pentru populație. Ce măsuri drastice ia pentru a combate „turismul de combustibil”
12:22
Criza carburanților se acutizează în Europa. Slovacia limitează vânzările de motorină pentru populație. Ce măsuri drastice ia pentru a combate „turismul de combustibil”
CONTROVERSĂ Trump se ține de cuvânt: SUA lansează „aliens.gov”, după controversele despre OZN-uri și extratereștrii
12:17
Trump se ține de cuvânt: SUA lansează „aliens.gov”, după controversele despre OZN-uri și extratereștrii
Mediafax
Bolojan și Grindeanu au ajuns la un compromis pe criza bugetului. Coaliția taie de la magistrați pentru pachetul de solidaritate propus de PSD. Bolojan: „În această seară încep dezbaterile propuse în plen, mâine va fi aprobat bugetul”/ Sorin Grindeanu: Mă declar satisfăcut
Digi24
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja petrolierele în Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Adevarul
Moștenirea lui Nicușor Dan: Primăria Capitalei a înlocuit aproape 250 km de magistrală principală de termoficare în ultimii 5 ani
Mediafax
Atenție, bucureșteni: unele linii STB ar putea fi deviate joi și vineri din cauza meciurilor de fotbal
Click
Zodiile care vor face furori, începând cu luna aprilie. Vor simți că norocul le surâde din plin. Se vor scălda în bani mulți și vor primi o veste neașteptată
Digi24
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim
Cancan.ro
Se întoarce iarna în martie. Anunțul ANM despre lapoviță și ninsori în România
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit, de fapt, Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a recunoscut TOT! Și-a tăiat sau nu stomacul?
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de lansare
Descopera.ro
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?
Descopera.ro
Alimentele ultraprocesate, asociate cu probleme cardiace grave

