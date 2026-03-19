Președintele Nicușor Dan, împreună cu alți lideri europeni, au cerut joi Uniunii Europene, printr-o scrisoare comună, să revizuiască rapid legislația verde din energie și să reducă presiunea asupra industriei, scrie G4Media.

Nicușor Dan, Giorgia Meloni, alături de liderii din Grecia, Austria, Polonia, Cehia, Ungaria, Bulgaria, Croația și Slovacia au lansat o inițiativă masivă prin care i-au cerut președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să revizuiască legislația pentru a proteja competitivitatea industriei europene. Demersul a avut loc înaintea Consiliului European care începe joi, 19 martie, și susține că promovarea energiei verzi nu trebuie să ducă la dezindustrializarea continentului european.

„Europa se află într-un moment critic. Deciziile luate astăzi cu privire la competitivitate vor determina prosperitatea noastră, leadershipul tehnologic și autonomia strategică pentru deceniile care vor urma. Evoluțiile geopolitice recente subliniază încă o dată fragilitatea ecosistemelor economice actuale și mediul dificil în care operează companiile.

Competitivitatea europeană a fost mult timp — și rămâne mai mult ca niciodată — coloana vertebrală a prosperității, forței și rezilienței noastre. Proiectul european s-a bazat întotdeauna pe succesul economic, prin încurajarea prosperității durabile și a competitivității. Protejarea forței noastre nu este, prin urmare, doar o chestiune economică, ci și o sarcină profund politică.

Schimbările climatice trebuie abordate cu hotărâre. Cu toate acestea, putem reuși în transformarea verde doar dacă baza noastră industrială rămâne puternică. De la momentul la care s-a ajuns la acordul privind Pactul Verde (Green Deal), mediul global s-a schimbat semnificativ. Prețurile la energie au explodat, inflația a făcut ca investițiile necesare pentru tranziție să fie și mai costisitoare, iar soluțiile actuale de decarbonizare nu sunt încă suficient de dezvoltate pentru a asigura sustenabilitatea economică a industriilor greu de decarbonizat.

Astăzi, vedem că parcursul prevăzut de schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) până în 2034 este prea abrupt și excesiv de ambițios.Industria noastră este dedicată și continuă să facă pașii necesari pentru a-și transforma modelele de afaceri. Totuși, în combinație cu prețurile ridicate la energie și eliminarea treptată a certificatelor ETS gratuite, cadrul actual a devenit un risc existențial pentru multe sectoare industriale strategice europene. Aceasta este o lecție învățată.

Doamnă președintă, în scrisoarea dumneavoastră din 16 martie privind competitivitatea, subliniați pe bună dreptate că trebuie să ne asigurăm că sistemul ETS este adaptat noilor realități. În acest scop, considerăm necesară o revizuire amănunțită a ETS, menită să atenueze impactul acestuia asupra prețurilor la electricitate și să reducă riscul de volatilitate a prețurilor carbonului, inclusiv o prelungire a certificatelor UE gratuite în cadrul ETS 1 dincolo de anul 2034. Mai mult, este crucială o relaxare a procesului de eliminare a certificatelor gratuite începând cu 2028, pentru a evita impunerea unei poveri excesive asupra industriei în timpul acestei perioade de tranziție. Salutăm faptul că acest principiu se reflectă și în acordul privind obiectivul climatic pentru 2040.

Timpul este esențial; prin urmare, propunerea legislativă corespunzătoare nu ar trebui să aștepte până la vară. Ca urmare a discuțiilor noastre viitoare din cadrul Consiliului European din martie, revizuirea ETS 1 ar trebui prezentată cel târziu la sfârșitul lunii mai.

Contăm pe dumneavoastră și pe serviciile dumneavoastră pentru a lucra împreună în vederea obținerii celui mai bun rezultat pentru Europa”.