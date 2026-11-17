Președintele american Donald Trump a ajuns marți în Filipine, unde participă la o reuniune a principalilor parteneri ai Washingtonului din regiunea Indo-Pacific. Vizita are loc pe fondul protestelor din Manila și precede întâlnirea cu Xi Jinping și Vladimir Putin, programată în această săptămână.

Trump își începe turneul asiatic care include summit-ul SUA-China-Rusia

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Liderul de la Casa Albă participă pentru prima dată în actualul mandat la o reuniune a grupului Quad, format din Statele Unite, Japonia, Australia și India, scrie Reuters. Ultima întâlnire a acestui format avusese loc în urmă cu doi ani. Reuniunea precede summitul APEC din Shenzhen, China, unde Trump este așteptat să discute cu Xi Jinping și Vladimir Putin.

Sursa video: X / TruthTrumpPost

Proteste faţă de vizita lui Donald Trump în Filipine

Vizita președintelui SUA a fost întâmpinată cu manifestații care continuă de cinci zile în capitala Filipinelor. Protestatarii au incendiat reprezentări ale lui Trump și au cerut încetarea războiului din Orientul Mijlociu. Ei contestă și inițiativa americană Pax Silica, destinată securizării lanțurilor de aprovizionare cu tehnologii și materii prime strategice.

Președintele american urmează să participe marți și la un summit special SUA-ASEAN, după încheierea reuniunii liderilor Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est. Miercuri, Trump are programată o întâlnire cu președintele filipinez Ferdinand Marcos Jr., înaintea plecării spre China.

Liderul de la Casa Albă are programată și semnarea unei declarații comune cu premierul Thailandei, Anutin Charnvirakul, privind negocierile comerciale bilaterale.

Vizita asiatică are loc la scurt timp după ce Washingtonul a anunțat noi restricții asupra accesului Chinei la cipuri avansate pentru inteligență artificială, inclusiv produse Nvidia. Disputa tehnologică se adaugă tensiunilor comerciale dintre cele două puteri, înaintea summitului APEC din 18-19 noiembrie.

Sursa foto: Profimedia