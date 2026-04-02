Prima pagină » Știri externe » Alertă alimentară la Chișinău. Autoritățile avertizează moldovenii să nu consume pește din Nistru. Care este motivul

Alertă alimentară la Chișinău. Autoritățile avertizează moldovenii să nu consume pește din Nistru. Care este motivul

Olga Borșcevschi
Alertă alimentară la Chișinău. Autoritățile avertizează moldovenii să nu consume pește din Nistru. Care este motivul
Galerie Foto 4

Ministrul Mediului din Republica Moldova, Gheorghe Hajder, a recomandat să nu fie consumat peștele din râul Nistru. Potrivit oficialului, peștii ar fi putut inhala substanțe petroliere. În acest sens, oficialul a anunțat că va solicita Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) să preleveze probe din diferite zone ale Nistrului pentru a stabili dacă peștii au fost contaminați.

Întrebat dacă recomandă consumul de pește din Nistru, ministrul a amintit că, începând cu 1 aprilie și până pe 15 iunie, este perioada de prohibiție.

„Deci, apriori pescuitul este interzis, dar, având în vedere că peștii ar fi putut inhala aceste substanțe chiar și la începutul crizei de pe Nistru, este recomandat să nu consumăm acești pești de pe Nistru cel puțin în următoarele luni. Mai mult de atât, o să solicităm și ANSA să facă anumite probe din diferite locuri din Nistru, ca să vedem dacă peștii au fost contaminați într-o măsură sau alta”, a adăugat Hajder, pe 1 aprilie, în timpul unor declarații.

Foto: Facebook / Grupul Pescarilor de Nistru

La fel, autoritățile au anunțat că starea de alertă instituită anterior nu va fi prelungită, pentru că „situația pe râul Nistru s-a stabilizat”. Decizia guvernului de la Chișinău vine în urma ședinței organizate pe platforma Centrului Național de Management al Crizelor, „la solicitarea prim-ministrului în baza analizei de risc prezentate”.

Cu toate acestea, echipele vor rămâne în teren pentru următoarele săptămâni și vor continua intervențiile active, inclusiv:

  • monitorizarea zilnică a sectorului afectat al râului Nistru;
  • menținerea în stare bună și înlocuirea celor 22 de baraje existente;
  • împrăștierea materialului absorbant pentru limitarea poluării;
  • acordarea unei atenții sporite stațiilor de captare;
  • prelevarea probelor de apă de două ori pe săptămână.

Creștinii ortodocși vor sărbători Floriile pe 5 aprilie. Floriile sunt sărbătorite în duminica dinaintea Paștelui, iar unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri legate de Duminica Floriilor este consumul de pește.

Foto: Facebook / Grupul Pescarilor de Nistru

Galerie foto: Facebook / Grupul Pescarilor de Nistru

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe