Un puternic cutremur de 7,7 grade pe scara Richter a avut loc în Panama, vineri, potrivit U.S. Geological Survey.

Sistemul SUA de atenționare a alertat mai multe țări din America de Sud că există risc crescut ca valuri de tsunami să lovească în următoarele ore coastele țărilor Costa Rica, El Salvador, Peru, Mexic, Guatemala, Panama, Nicaragua, Columbia și Ecuador .

Potrivit ABC News, cutremurul de 7,7 grade a lovit sudul Panamei, în partea dinspre Oceanul Pacific a țării. Epicentrul seismic a fost la 12 km sud-vest de Pitaloza Arriba.

Mai multe replici au fost înregistrate de când cutremurul a avut loc înainte de 13:00, ora locală, potrivit biroului prezidențial al Panamei.

Toate clădirile administrative și școlile au fost închise, a anunțat biroul prezidențial.

Sursa Foto: Envato/USGS