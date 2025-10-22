Mai multe focuri de armă au fost trase, miercuri, în apropierea Parlamentului din Belgrad.

Imaginile care au făcut înconjurul internetului, arată polițiști înarmați apropiindu-se de un cort mare, aflat în fața clădirii Parlamentului.

Potrivit Nexta, un bărbat în vârstă de 70 de ani ar fi fost cel care a deschis focul, rănind un trecător la coapsă. Bărbatul, în vârstă de 57 de ani, a fost spitalizat, însă starea lui este stabilă.

Ulterior, atacatorul a dat foc unui cort al susținătorilor președintelui Aleksandar Vučić și a aruncat câteva gloanțe și în flăcări. Individul a fost reținut, iar poliția a securizat locul incidentului, au relatat oficiali și presa locală.

Poliția locală a refuzat să comenteze, dar un ofițer prezent la fața locului a declarat că „nu mai există niciun pericol”, informează Reuters.

Președintele Vučić a numit deja incidentul un atac terorist.

Proteste stradale uriașe au loc de un an împotriva lui Aleksandar Vučić. Acțiunile au fost declanșate de prăbușirea unei copertine a gării din orașul Novi Sad, în noiembrie anul trecut, soldată cu moartea a 16 persoane și pe care mulți o pun pe seama neglijenței și corupției guvernului.

Focurile de armă au avut loc într-un parc dintre parlament și biroul lui Vučić, unde susținătorii acestuia au ridicat corturi pentru a împiedica protestatarii să se apropie de clădiri. În acel moment nu avea loc niciun protest.

