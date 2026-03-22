Alertă la Tel Aviv. Cel puțin 15 persoane au fost rănite într-un atac cu rachete balistice al Iranului. În ce stare se află

Cel puțin 15 persoane au fost rănite, în urma unui atac cu rachete balistice al Iranului asupra zonei centrale a Israelului, inclusiv Tel Aviv, de duminică, relatează Times of Israel.

Magen David Adom, serviciul național israelian de asistență medicală de urgență, a declarat că a acordat îngrijiri medicale unui număr de 15 persoane rănite în urma atacului cu rachete al Iranului asupra zonei centrale a Israelului, majoritatea având răni ușoare.

Racheta balistică era echipată cu un focos de tip bombă cu submuniție.

MDA afirmă că cea mai gravă rană pe care a tratat-o a fost cea a unui bărbat de 53 de ani, aflat în stare delicată. Alte 14 persoane au fost transportate la spitale cu răni moderate și ușoare, adaugă MDA.

Potrivit armatei israeliene şi serviciilor de salvare, racheta ar fi avut un focos cu muniţii dispersate (cluster), care a împrăştiat submuniţii în mai multe locuri din zona Tel Aviv, provocând pagube la clădiri şi pe străzi.

Sirenele de raid aerian au sunat în Tel Aviv şi în alte oraşe din centrul Israelului în timpul atacului, în timp ce sistemele de apărare antirachetă au încercat să intercepteze proiectilele lansate din Iran.

Lovitura face parte dintr-un nou val de atacuri iraniene asupra Israelului, într-o escaladare a conflictului dintre cele două state, după ce rachete au lovit anterior oraşele Dimona şi Arad din sudul ţării.

Echipele de intervenţie au fost trimise în mai multe locuri din zona metropolitană Tel Aviv unde au căzut fragmentele rachetei şi submuniţiile dispersate.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Atac cu rachete iraniene asupra orașului Dimona, unde se află un centru nuclear strategic. Peste 100 de victime, printre care și minori

Operațiunea israeliană „Răgetul Leului” rescrie regulile războiului modern. Sistemul nervos militar al Iranului, distrus strat cu strat. „5.700 misiuni de luptă, în 18 zile am zburat cât într-un an”

IMOBILIARE Și-a vândut locuința cu ajutorul ChatGPT și a obținut cu 100.000 de dolari peste estimările agenților
13:05
ALEGERI Slovenia își alege noul prim-ministru: Janez Jansa, admirator al lui Trump și aliat al lui Orban, se luptă să revină la putere. Ce șanse are în fața acualului premier, Robert Golob
12:59
VIDEO Filmarea cu Justin Timberlake arestat în stare de ebrietate a fost făcută publică
12:15
ALEGERI Francezii își aleg primarii din marile orașe: Cine i-ar putea lua locul lui Anne Hidalgo la primăria Parisului. „Protejata“ lui Nicolas Sarkozy, printre favoriti
12:15
FLASH NEWS Trump sugrumă Cuba. Cum i-a convins pe principalii furnizori ai Havanei să nu-i mai vândă petrol
11:33
FLASH NEWS Italienii sunt chemați la urne pentru un referendum care ar putea pune în pericol poziția lui Meloni. Ce presupune reforma judiciară cerută de premier
11:02
Mediafax
Autoritățile de la Berlin emit alertă cu privire la o posibilă activitate a grupărilor iraniene în Germania
Digi24
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”
Cancan.ro
Rareș Cojoc și Andreea Popescu s-au împăcat, de dragul copiilor. Fericirea celor mici primează
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Adevarul
A fost Călin Georgescu agent al Securității? Stejărel Olaru: „S-a înconjurat de o armată întreagă de securiști vechi și noi”
Mediafax
Administrația Trump începe să planifice potențiale discuții de pace cu Iranul, deși se așteaptă ca luptele să continue încă câteva săptămâni
Click
Cum a construit un român o casă cu structură din lemn vechi de 100 de ani: „Nu doream să ajungă pe foc”
Digi24
Internaționala populistă se prăbușește. Războiul lui Trump contra Iranului a aruncat în aer alianța MAGA cu extrema dreaptă din Europa
Cancan.ro
Părinții lui Rareș Cojoc au DAT-O AFARĂ din casă pe Andreea Popescu. Amantlâcul cu Dan Alexa le-a pus capac
Ce se întâmplă doctore
Dieta Dianei Munteanu la 45 de ani. Ce mănâncă prezentatoarea pentru a se menține în formă! Imagini incendiare cu blondina
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce șoferii din București rămân fără permis la 81 km/h? Majoritatea fac o greșeală majoră
Descopera.ro
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Descopera.ro
Experiment în Atlantic: O soluție chimică eliberată în apă pentru captarea carbonului din oceane
FLASH NEWS Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu: „Preţuri record la energie şi gaze, Guvernul Bolojan nu are nicio strategie pentru România”
13:27
JOBURI Jobul ideal pentru călători. Totul este o competiție, iar premiul este de 4.300 de euro. Care sunt condițiile
12:59
NEWS ALERT Soarta lui Bolojan, în mâinile social-democraților. PSD decide luni când încep consultările interne pentru ieșirea de la guvernare
12:59
FLASH NEWS Diana Șoșoacă, show în Piața Victoriei, în creierii nopții. Președinta SOS a fredonat o melodie celebră, a strigat „Jos Guvernul” și a încheiat cu o înjurătură adresată lui Ilie Bolojan
12:27
MUNCĂ Ce salarii au shaormarii de la Dristor Kebab, Băneasa, Socului Kebap și shaormeriile de cartier, acum, în 2026
11:29
VIDEO Ion Cristoiu: O ticăloșie marca Ilie Bolojan: Guvernul e interesat în explozia prețului la carburant
11:12
