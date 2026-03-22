Alertă la Tel Aviv. Cel puțin 15 persoane au fost rănite într-un atac cu rachete balistice al Iranului. În ce stare se află

Cel puțin 15 persoane au fost rănite, în urma unui atac cu rachete balistice al Iranului asupra zonei centrale a Israelului, inclusiv Tel Aviv, de duminică, relatează Times of Israel.

Magen David Adom, serviciul național israelian de asistență medicală de urgență, a declarat că a acordat îngrijiri medicale unui număr de 15 persoane rănite în urma atacului cu rachete al Iranului asupra zonei centrale a Israelului, majoritatea având răni ușoare.

Racheta balistică era echipată cu un focos de tip bombă cu submuniție.

MDA afirmă că cea mai gravă rană pe care a tratat-o a fost cea a unui bărbat de 53 de ani, aflat în stare delicată. Alte 14 persoane au fost transportate la spitale cu răni moderate și ușoare, adaugă MDA.

Potrivit armatei israeliene şi serviciilor de salvare, racheta ar fi avut un focos cu muniţii dispersate (cluster), care a împrăştiat submuniţii în mai multe locuri din zona Tel Aviv, provocând pagube la clădiri şi pe străzi.

Sirenele de raid aerian au sunat în Tel Aviv şi în alte oraşe din centrul Israelului în timpul atacului, în timp ce sistemele de apărare antirachetă au încercat să intercepteze proiectilele lansate din Iran.

Lovitura face parte dintr-un nou val de atacuri iraniene asupra Israelului, într-o escaladare a conflictului dintre cele două state, după ce rachete au lovit anterior oraşele Dimona şi Arad din sudul ţării.

Echipele de intervenţie au fost trimise în mai multe locuri din zona metropolitană Tel Aviv unde au căzut fragmentele rachetei şi submuniţiile dispersate.

