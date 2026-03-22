Operațiunea israeliană „Răgetul Leului” rescrie regulile războiului modern. Sistemul nervos militar al Iranului, distrus strat cu strat. „5.700 misiuni de luptă, în 18 zile am zburat cât într-un an”

Operațiunea israeliană „Răgetul Leului” (Lion’s Roar) nu ar trebui înțeleasă ca un atac punitiv de scurtă durată sau o demonstrație limitată de forță. Este o operațiune susținută, menită să demonteze, strat cu strat, sistemele militare care permit regimului de la Teheran să lupte, să descurajeze, să reprime și să supraviețuiască.
Logica strategică a campaniei – notează Mark Dubowitz într-o analiză publicată de Fundația pentru Apărarea Democrațiilor (Foundation for Defense of Democracies – FDD) – este din ce în ce mai vizibilă în structura țintelor alese.
„Flexibilitatea operațională israeliană permite acum țintirea în timp real a unor personalități de rang înalt la distanțe de aproximativ 1.500 de kilometri – o capacitate fără precedent în acest teatru de operațiuni”, punctează Mark Dubowitz, director executiv al FDD.
Dimensiunea militar-industrială este la fel de semnificativă. Infrastructura de producție a rachetelor a fost afectată atât de grav încât oficialii israelieni consideră că Iranul nu are în prezent o capacitate semnificativă de reconstituire.
„Înainte de război, se estima că Iranul producea aproximativ 100 de rachete balistice pe lună. Această capacitate a fost redusă la zero.
Abia după această pregătire strategică devine clară, pe deplin, amploarea campaniei.
De la începutul operațiunii, au fost efectuate aproximativ 5.700 de misiuni de luptă, cu peste 540 de valuri de atac efectuate în centrul și vestul Iranului și alte zeci în adâncul teritoriului iranian.
Potrivit The Times of Israel, se pare că au fost folosite peste 12.000 de bombe, dintre care aproximativ 3.600 numai în Teheran, generând aproximativ 8.500 de puncte de atac în toată țara”, mai scrie Mark Dubowitz.
Oficial superior al Forțelor Aeriene Israeliene: „În 18 zile, am zburat la fel de mult ca într-un an”. Când este identificată o nouă țintă, aeronavele IAF pot fi trimise rapid să o atace. Acesta a fost cazul uciderii ministrului iranian al informațiilor, Esmaeil Khatib, potrivit IDF.
Ceea ce face ca aceste cifre să fie semnificative din punct de vedere strategic este faptul că se bazează pe ani de pregătire.
„Înainte de primul atac, planificatorii israelieni au construit un cadru operațional amplu, bazat pe extinderea penetrării serviciilor de informații și o coordonare strânsă cu Washingtonul.
Multe dintre ținte atacate astăzi au fost identificate doar prin dezvoltarea continuă a serviciilor de informații în fazele anterioare ale confruntării.
Coridoarele de atac structurate permit presiunea simultană pe distanțe multiple, menținând în același timp ritmul. Trăsătura sa definitorie ar putea fi faptul că Israelul a menținut această intensitate ofensivă în timp ce și-a apărat propriul cer.
Peste 90% din proiectilele lansate asupra teritoriului israelian au fost interceptate, păstrând libertatea strategică de acțiune și permițând continuarea operațiunii fără pierderi majore de impuls. Aceasta nu mai este o simplă uzură. Este dezmembrarea deliberată a sistemului nervos militar al regimului”, încheie Mark Dubowitz.
