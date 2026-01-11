Alertă. SUA somează cetățenii americani să părăsească imediat Venezuela

Departamentul de Stat al SUA i-a somat pe cetățenii americani să părăsească imediat Venezuela după ce au apărut rapoarte despre mișcări paramilitare care intenționează să urmărească cetățeni american, la o săptămână după capturarea dictatorului Nicolas Maduro de către Delta Forces.

Mișcările paramilitare din Venezuela sunt alcătuite din membri ai milițiilor pro-regim, cunoscute drept colectivos.

Sunt rapoarte că mițiile au baricadat șosele și percheziționează fiecare mașină pentru a verifica dacă ocupanții au cetățenie americană sau sunt susținători ai SUA.

Cetățenii americani din Venezuela trebuie să rămână precauți când se deplasează pe șosele, scrie în mesajul transmis de departamentul de Stat al SUA.

Situația din Venezuela rămâne fluidă din perspectiva securității. Și ambasada SUA din Bogota, Columbia, i-a îndemnat pe cetățenii americani să nu călătorească în Venezuela, deși zborurile internaționale au fost reluate.

Nicolas Maduro a făcut primele declarații de când el și soția sa sunt închiși în SUA, declarând:

Suntem bine. Suntem luptători.

Fiul său, Nicolas Maduro Guerra, legislator, i-a citat declarația într-un clip video lansat de către Partidul Socialist din Venezuela.

Sursa Foto: Profimedia

